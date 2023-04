Este jueves arranca la Fiesta de los Patios en El Puerto con 35 enclaves participantes

Este próximo jueves, 20 de abril, arranca una nueva edición de la Fiesta de los Patios, que en esta ocasión incluye a un total de 35 participantes.

La cita alcanza ya su edición número 24 y se prolongará hasta el domingo 23 de abril, con un programa que en esta ocasión incorpora una ruta de guisos tradicionales en la que participan 42 establecimientos hosteleros. La ruta responde a una iniciativa organizada por la Agrupación de Empresarios de Hosteleros del Centro con la colaboración del Ayuntamiento, Osborne, Makro, UNIC y la Asociación de Amigos de los Patios Portuenses y permitirá rescatar guisos tradicionales portuenses, a los que cada negocio, que ha elegido el guiso que ofrece y su precio, podrá incorporar, si lo desea, su guiño innovador.

Los patios participantes son el de los Naranjos del Castillo de San Marcos (Plaza Alfonso X): particular en Santo Domingo, 24; IES Santo Domingo (Santo Domingo, 29); particular en Pagador, 3; particular en Vicario, 26; particular en Vicario, 17; Casa–Palacio de Los Leones (La Placilla, 2); particular en Nevería, 14; Casa de Huéspedes Santa María (Nevería, 38); Casa de Indias (Nevería, 48); Portus Gaditanus (Federico Rubio, 23); del agua (Federico Rubio, 25); Casa de Linda (Federico Rubio, 50); Palacete del Puerto (Santa Lucía, 15); Palacio de Villarreal y Purullena (Cruces, 94); Casa del Reloj (Cruces, 74); Hospitalito (esquina Ganado y Zarza); Residencia de Adultos San Antonio de Afanas (L Rosa, 23); Casa–Palacio de la Cruz (San Bartolomé, 9); Casa Nº 6 (San Bartolomé, 14); particular en San Bartolomé, 52; particular en San Francisco, 9 y 11; Palacio de Valdivieso (De la Palma, 4); Casa–Estudio Ollero (Sol, 2); particular en Javier de Burgos, 10; Hotel Casa del Regidor (Ribera del Río, 30); Hotel Monasterio de San Miguel (Larga, 27); Casa – Palacio Oneto (Larga, 64); Larga, 70; Pensión Loreto (Ganado, 17); Destilería Pico (Cielo, 22); Hotel Duques de Medinaceli (Plaza de los Jazmines, 2); Industrial de Milwaukee (Micaela Aramburu de Mora, 9); Casa – Palacio de Reinoso Mendoza (Plaza del Polvorista, 2) y Bodegas Osborne (Los Moros, 7).

En los últimos años se ha ido consolidando como tendencia la apertura a las visitas de patios de casas rehabilitadas y ubicadas sobre todo en el centro bajo de El Puerto, y también de patios de empresas e instituciones en detrimento de los patios de vecinos del corazón del barrio alto que eran mayoría en los inicios de esta fiesta. Los horarios de apertura de cada patio se detallan en el programa de actos, que se puede encontrar en este enlace.

Entre los actos incluidos en el programa el jueves 20 de abril el Palacio de Purullena acogerá a las 19:00 horas la exposición de pintura ‘Paisajes del alma del Puerto”, de Cristina Cuber González. Ese mismo día, a las 20:00 horas, se inaugurará en el Hospitalito la exposición de bonsáis a cargo de la Asociación Cultural de Bonsai Menesteo y a las 20:30 horas se hará lo propio con la exposición de cuadernos ‘Patios de Colores’, a cargo de El Puerto Urban Sketchers.

A las 21:00 horas del mismo jueves se encenderá el alumbrado en el Hospitalito, con una actuación del cantaor Selu del Puerto, y a las 22:00 horas se procederá a un brindis con una copa de vino.

La entrada a los patios participantes es libre y gratuita. En los mismos, los embajadores estarán al cuidado del patio, evitando aglomeraciones y facilitando información a los visitantes.

Tanto el programa como los establecimientos incluidos en la ruta de guisos se podrán encontrar también en la página web del Ayuntamiento.