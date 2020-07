Adelante lleva a la Fiscalía el caso de las atracciones de Valdelagrana.

“La gestión del PP en la puesta en marcha de atracciones de Feria en una bolsa de aparcamientos de Valdelagrana podría constituir un delito de prevaricación por omisión del deber”. Así lo entienden desde el grupo municipal Adelante El Puerto, que este lunes se ha personado en la Fiscalía Provincial de Cádiz con una denuncia en la que se detalla todo el proceso administrativo y político desde que los vecinos de Valdelagrana denunciaran públicamente la instalación de estas atracciones, propias de una Feria, a escasos metros de sus viviendas provocando malestar al vulnerarse el derecho al descanso, por un lado, y obviarse por otro las recomendaciones de evitar aglomeraciones por la pandemia de la Covid-19.

Desde entonces han sido numerosas las ocasiones en las que Adelante El Puerto ha solicitado información por escrito a las concejalías implicadas para conocer si esta iniciativa privada contaba con todos los requisitos legales para su puesta en funcionamiento. Tal y como se ha denunciado en varias ocasiones y tal y como se ha podido comprobar en los decretos y comunicados remitidos a este grupo por las distintas concejalías implicadas las atracciones de Valdelagrana comenzaron a funcionar sin contar con los permisos pertinentes.

A juicio de Adelante El Puerto "la puesta en marcha de estas atracciones, aún sabiendo que carecían de las pertinentes licencias de ocupación y actividad, y que finalmente han sido precintadas gracias a la fiscalización de la oposición y la presión popular, podría constituir un delito de prevaricación por omisión del deber y contra la seguridad e integridad física de portuenses y visitantes, de ahí que se haya llevado el caso la Fiscalía".

Por otro lado, desde el grupo municipal no se entiende "qué intereses puede haber detrás de estas atracciones. No entendemos por qué para estas atracciones de verano el gobierno municipal se ha movilizado al unísono para defender que todo está en orden, cuando se ha demostrado que mentían, y de forma paralela desde el Ayuntamiento se siguen poniendo trabas burocráticas para la apertura de pequeños negocios locales, llevando algunos de ellos hasta seis meses esperando para tener otorgada la licencia de apertura y, sin embargo, no hay tanto interés porque salgan adelante".

Para la formación de izquierdas, "hay que depurar responsabilidades en todos los niveles. El comunicado emitido por la concejala de Urbanismo, Danuxia Enciso, no deja lugar a dudas, puesto que reconoce que tanto en el caso de Valdelagrana como en el caso de la noria del río no se contaba con la licencia requerida, y aún así siguieron funcionando".

Desde Adelante El Puerto consideran que "el alcalde, Germán Beardo, debe dar la cara, ofrecer las explicaciones oportunas al respecto de todo este berenjenal que ha formado su equipo de gobierno y, sobre todo, tomar decisiones al respecto depurando responsabilidades".

A pesar de las negligencias llevadas a cabo por el gobierno, desde el grupo municipal esperan que los propietarios de las atracciones puedan realizar su actividad con todas las garantías para todas las partes ya que "tanto los vecinos como los feriantes han sido engañados por el gobierno".