Los feriantes de Valdelagrana reclaman poder trabajar y reciben el apoyo de vecinos y comerciantes

En torno a sesenta personas, entre trabajadores de las atracciones, vecinos y comerciantes de Valdelagrana, se han manifestado esta mañana junto al paseo marítimo para reclamar su derecho a trabajar y lamentar la paralización cautelar del funcionamiento de las atracciones, dictada por el Juzgado a raíz de la denuncia de dos comunidades de vecinos.

Dos de los responsables de las atracciones que en estos momentos se encuentran cerradas, Enrique Mañuel y Alberto Fraguas, explicaron a los medios de comunicación los motivos de esta protesta. "A nosotros no nos gustaría estar aquí, ahora mismo tendríamos que estar en la Feria de San Fernando, o en las fiestas de La Línea, pero por desgracia hemos tenido que buscarnos la vida, llevamos sin poder trabajar desde octubre, con la suspensión de todas las ferias y verbenas", explica Enrique.

Ha sido la propia Junta de Andalucía, según afirman, la que les ha dicho cómo pueden trabajar en esta circunstancia, con un severo protocolo de seguridad, pero en este caso las denuncias presentadas por vecinos y grupos políticos han terminado por impedir la actividad, al menos de manera provisional.

Son alrededor de 20 familias las que se han visto afectadas en el caso de estas atracciones de El Puerto, la mayoría procedentes de Sevilla, que están a la espera de que el Juzgado determine si pueden o no continuar con su actividad, una vez que el Ayuntamiento ha reconocido que no era suficiente con una declaración responsable para instalar estas atracciones en los aparcamientos de una zona residencial.

Hasta la zona se han acercado hoy, además de los trabajadores, algunos comerciantes y vecinos de los bloques cercanos, que han mostrado su apoyo a los feriantes asegurando que ellos no han sufrido molestias, ya que las atracciones cierran a las 12:30 cada noche, y asegurando que estas instalaciones han venido a animar el paseo marítimo este verano.

Los feriantes señalan, además, que se han plegado a todas las peticiones recibidas en las últimas semanas, como rebajar la iluminación o reducir el volumen de la música. "Quien se puede gastar 3.000 euros este verano en un apartamento seguramente se lo merecerá, pero creo que hay que ser un poco más empático con gente que lo estás pasando mal y que lo quiere es trabajar", insistían Enrique y Alberto, que recalcan que se trata de un problema de tipo burocrático.

En estos momentos los feriantes no saben muy bien qué va a pasar. El promotor de esta pequeña feria está a la espera de saber qué pasos dar, una vez que las atracciones se encuentran paradas desde la noche del pasado viernes y durante el fin de semana no se ha podido realizar ningún otro trámite. No saben, por tanto, si tendrán que desmontar las atracciones, con el consiguiente perjuicio, o se podrá resolver este asunto de alguna otra manera. "Queremos que se nos escuche porque se han dicho muchas cosas que no son verdad. Las molestias son muy subjetivas y hemos acatado todas las peticiones de los vecinos", aseguran.

También señalan que las últimas semanas han tenido incluso denuncias a la inspección de trabajo, que han pasado con éxito, y ante Sanidad, también sin problemas, ya que han aplicado a rajatabla los protocolos sobre el Covid 19. Sobre la posibilidad de pedir daños y perjuicios al Ayuntamiento en caso de no poder continuar, no quieren hablar de eso de momento, ya que insisten en que solo quieren trabajar y no quieren problemas.

"Es triste vernos así, porque además de jugarnos nuestro dinero y nuestro trabajo, solo intentamos ganarnos el pan dignamente. Cuando llegue septiembre a ver qué hacemos, tendremos que vender las atracciones como chatarra", concluyen.