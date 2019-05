Izquierda Unida se mueve mejor en las elecciones municipales. Es lo que apuntaron en la valoración de los resultados de este domingo sus dirigentes en la provincia. La formación, contando los municipios que se presenta en solitario y lo de confluencia, consigue 139 concejales (109 en 2015) , siete mayorías absolutas y cuatro mayorías simples.

Entre estas últimas están Conil y Medina, municipios de referencia para la formación, donde han conseguido un menor apoyo que en 2015, aunque siguen siendo la fuerza más votada. Por eso, Fernando Macías, coordinador provincial de IU y alcalde de la localidad asidonense, confía en que puedan gobernar en solitario. "Entendemos que los alcaldes que tienen que tener esos municipios son de IU”, se afirmado Macías.

Y es la formación no quiere perder municipios que han sido de referencia y lanzan un mensaje a los socialistas. "El PSOE tendría que dar muchas explicaciones si se acaba aliando con la derechita de Ciudadanos, que es la misma que está sosteniendo al gobierno del PP en la Junta de Andalucía con la tercera pata ultra” y “desaloja a gobiernos de referencia como Conil o Medina", ha añadido Daniel Pérez, responsable provincial de Organización. " Estamos convencidos de que no van a ser tan torpes y van a meterse en ese berenjenal, no lo iba a entender ni su militancia ni sus votantes”, puntualizó el que será alcalde de Puerto Serrano, uno de los pueblos donde Adelante-IU sí han obtenido mayoría absoluta.

Además de Puerto Serrano, habrá alcaldes izquierdistas de forma segura en Trebujena, Alcalá del Valle, Bornos, Espera, Jimena, Puerto Serrano y San Martín del Tesorillo. La mayorías simples son en Conil, Medina, junto a Cádiz y Puerto Real, en confluencia con Podemos. "Estamos satisfechos", ha añadido Macías, "IU está acostumbrada a resistir tsunamis, resistimos los tsunamis de la derecha, los tsunamis de otros partidos, en esta ocasión hemos resistido la ola que venía del Partido Socialista en lugares donde gobernamos, en algunos lugares con mayor fortuna y en otros con menos”.

Y es que, por el contrario, lamentó la pérdida de la alcaldía de Castellar- donde ha estado gobernando con apoyo del PP- , así como la pérdida de representación institucional en municipios como Barbate, Vejer, Prado del Rey, Ubrique, Torre Alháquime, La Línea y Paterna. En contraposición, el responsable de Organización citó la entrada en el ayuntamiento de El Bosque y el aumento de concejales en municipios como San Martín del Tesorillo, Jimena, Bornos, Puerto Serrano, Cádiz, Sanlúcar, Espera, Alcalá de los Gazules o Tarifa.

Macías ha dejado claro que las mayorías absolutas alcanzadas por la formación política “van a reflejar la política de IU y van a ser nuestra bandera, nuestra seña en el camino que se abre en esta nueva legislatura” y quiso felicitar de manera especial los resultados obtenidos por IU en Sanlúcar de Barrameda, que junto con los votos de Chipiona y Trebujena, van a hacer que IU, además de los cuatro diputados que se obtienen en el grupo de las confluencias, tenga un diputado propio por la Costa Noroeste. "No vamos a gobernar con derecha alguna", volvió a decir.

Sobre pactos y Diputación

Respecto a posibles pacto, Macías señaló que se están viendo las posibilidades que se abren en algunos pueblos y confiando en que “otras fuerzas políticas no vayan a tontear con la derecha o la derechita y hablo claramente de Medina o Conil”, incidió. Además, "la Diputación está ahí y vamos a dialogar", aunque es pronto.

El coordinador provincial se alegró además que se haya trabajado "codo con codo" con los compañeros de las confluencias y teniendo como “objetivo común sacar los mejores resultados”. "Los resultados son mejores, por lo que creo que acertamos cuando no quisimos forzar a nadie a ningún tipo de matrimonio de conveniencia y que nuestros pueblos decidieran de manera natural dónde se daba confluencia y dónde no, y en general, el criterio con que nuestra gente y la suya hizo este tipo de valoraciones, con los resultados sobre la mesa, creemos que funcionó”.