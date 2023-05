"El voto moderado será el que afianzará la victoria electoral del PSOE"

Hace ahora casi un año el PSOE de Cádiz recibía un palo de esos que duelen de verdad. Las elecciones andaluzas deparaban el peor resultado posible para un Partido Socialista que estrenaba secretario general en la provincia de Cádiz en la persona de Juan Carlos Ruiz Boix. El también alcalde de San Roque, presidente de la Diputación y candidato a reeditar ambos cargos confía, al igual que todo el PSOE gaditano, en que las elecciones municipales de dentro de 21 días ayuden a quitar esa espina clavada el año pasado. Para lograrlo, Ruiz Boix apela al voto de los moderados.

–Estas son las primeras elecciones municipales en las que tiene que compaginar su candidatura a alcalde de San Roque con las responsabilidades propias de presidente de la Diputación y de secretario general del PSOE de Cádiz. ¿Cómo se hace eso? ¿No tiene miedo a estar dejando de lado su candidatura en San Roque?

–Es que en San Roque tengo un buen equipo y además llevamos preparando esta campaña desde septiembre, por lo que tenemos mucho camino andado. Digamos que he enfocado este proceso preelectoral con mayor intensidad y doblando mi trabajo. Cada jornada la inicio o la acabo en San Roque.

–El PSOE de Cádiz sufrió un duro varapalo con las elecciones andaluzas. ¿Ha costado mucho levantar el ánimo de la tropa?

–Es verdad, hubo un momento de desánimo porque no esperábamos ese resultado. Pensábamos que la ciudadanía iba a hacer una reflexión sobre las promesas incumplidas de un PP al que a finales de 2018 le tocó la lotería de entrar en el Gobierno andaluz pese a su derrota. Recuerdo por ejemplo aquello de ‘Juanma lo haría’, que después no hizo nada. Eso no pasó y ahora vemos cómo, por ejemplo, está es riesgo un pilar esencial en Andalucía como es la sanidad pública. Puede que estuviera cogida con pinzas en los últimos años de gobierno del PSOE en Andalucía debido a la infrafinanciación que recibía del Gobierno de Rajoy pero ahora que hay más recursos y más financiación extraordinaria, con unos Presupuestos récord de la Junta, ahora hay una intencionalidad de deteriorar y derruir la sanidad pública. Ese es un claro objetivo de Juanma Moreno y del PP para favorecer a los amiguetes de las clínicas privadas.

–Hace siete días decía en este periódico el presidente provincial del PP, Bruno García, que esas referencias a la sanidad pública forman parte del mensaje del miedo al que, decía él, suele recurrir el PSOE contra el PP...

–Lo que el PP tiene que explicar es por qué durante 37 años han estado hablando mal de los andaluces, desprestigiándonos, hablando del voto cautivo, del voto subvencionada y ahora parece que Andalucía está poblada por 8,5 millones de catedráticos. Como ahora están gobernando ellos, ya no estamos subvencionados, ya no nos insultan, ya no nos señalan con el dedo diciendo que aquí había un régimen. Ya no, ahora somos todos catedráticos. Que el PP explique por qué con los presupuestos más altos de la historia de la Junta existen tantos problemas en la sanidad pública. Porque las listas de espera en intervenciones quirúrgicas ya existían antes, o en alguna especialidad. Pero es que ahora no hay pediatras, hay listas de espera en todas las especialidades y hay un colapso en la atención primaria. Y todo es intencionado, repito, para favorecer que toda la clase media elevada tenga un seguro de salud privado.

–Estoy escuchando a muchos dirigentes y candidatos socialistas decir que ahora no toca hablar de política nacional, que estas son unas elecciones locales, pero usted se centra en la política andaluza. ¿En qué quedamos?

–Yo no tengo ningún problema para hablar de política nacional porque tenemos una buena hoja de servicios y un balance de gestión muy positivo. Pero sí digo que ahora vamos a unas elecciones locales y que los vecinos tienen que reflexionar sobre qué han hecho sus alcaldes o alcaldesas para atender los problemas de esos municipios. Y ahí hay una fortaleza clara del PSOE, que ha estado a pie de calle gestionando dos crisis, la de la pandemia, que duró dos años, y ahora la originada por la guerra de Putin. Y los alcaldes han tenido un socio claro en el Gobierno de Pedro Sánchez, que puso en marcha la protección de los ERTEs, las primeras ayudas de la historia para autónomos, mejoras como el ingreso mínimo vital o la protección de derechos. Y ahora es difícil llegar a final de mes pero peor hubiera sido si no se hubiera incrementado tanto el salario mínimo. Para los agoreros del PP, ahí está la gestión económica del PSOE, con el país creciendo al 5,5%, que es el mejor porcentaje de toda la Eurozona. Y ahora tenemos una reforma laboral pactada y no impuesta y hay un récord histórico de personas cotizando en España. Hemos demostrado que hay otra forma de salir de la crisis favoreciendo a las familias y no a los bancos.

–¿El PSOE de Cádiz está unido para estas elecciones o echa de menos más implicación por parte de alguna familia socialista?

–El partido está muy unido, movilizado y cohesionado detrás de 45 líderes y 45 proyectos independientes. Mi dirección provincial lo que hace es respaldar a todos ellos. Tenemos más de 5.000 militantes activados para seguir avanzando en derechos en la provincia.

"El PP ha estado 37 años insultando a los andaluces con lo del voto cautivo y ahora que están gobernando parece que aquí vivimos ocho millones y medio de catedráticos"

–Explíquenos cómo son los 45 candidatos a alcaldes del PSOE. ¿Algún denominador común?

–Yo los resumiría con dos palabras: solvencia y empatía. Son candidatos con mucha preparación y capacidad. Por un lado tenemos a 22 alcaldes muy consolidados, también a jóvenes que aparecen por primera vez y por otro lado hay unos líderes que, pese a no ganar en 2019, sí obtuvieron un buen resultado y creemos que en estos cuatro años han consolidado sus proyectos para alcanzar la victoria. Y aparte hay un componente de empatía porque es gente que conoce la calle, la realidad económica de su municipio y que sabe anteponer los intereses generales a los particulares.

–Han rescatado en Algar a Manuel Garrido, alcalde durante 20 años pero que dejó el cargo en 2007. ¿Cómo le convenció?

–En la Sierra tenemos 10 alcaldías, vamos a por las otras nueve y la de Algar es una de ellas. Le preguntamos a la asamblea por nuestro mejor candidato y los militantes nos dijeron que el mejor era Manolo, porque transformó el pueblo con una clara visión turística. Al final él aceptó el reto, con mucho entusiasmo incluso y anteponiendo el partido y el pueblo a su familia, que no quería que se presentara. El acto de presentación de su candidatura ha sido uno de los más emotivos.

–No sé dónde está el listón del aprobado para el PSOE de Cádiz en estas elecciones. ¿Con revalidar sus 22 alcaldías actuales y la Presidencia de la Diputación se daría usted por satisfecho?

–Busco cuatro objetivos: superar las 22 alcaldías, tener más concejalías que las logradas en 2019, tener más votos que entonces y, si logramos todo eso, alcanzaríamos el cuarto objetivo, que es la Diputación. Eso es lo que yo me exijo.

–Las municipales suelen ser las elecciones que menor participación registran. ¿Qué puede hacer su partido para combatir eso?

–Los peores resultados del PSOE en unas elecciones están siempre en las grandes ciudades, donde la participación está en el 50% o incluso por debajo, que es sin duda un dato muy duro. Hablo de Chiclana, Algeciras, la Línea o Sanlúcar, por ejemplo. Necesitamos una mayor movilización porque los votantes de derechas siempre van a votar. Hay que intentar que el voto reflexivo y crítico de la izquierda supere ese número de votos porque si no lo que puede venir es aún peor, que son los gobiernos egoístas de la derecha. Además, estoy convencido de que el voto moderado y responsable buscará la solvencia de los gobiernos del PSOE y será el que afianzará nuestra victoria el 28-M.

–Estas semanas le he visto muy ilusionado con Barbate. ¿De las alcaldías que no son ahora del PSOE esa es la que más cerca ve?

–En Barbate hemos hecho una apuesta por componer una lista en la que tengan cabida muchas sensibilidades y con Javito al frente de un equipo que está generando una ilusión enorme. Vamos a conseguir la Alcaldía de Barbate pero también las de Medina, Algar, Benaocaz, Setenil… Y luego quedarán las sorpresas de toda noche electoral. Y ahí creo que pueden caer gobiernos del PP que parecen asentados pero que por su arrogancia y su prepotencia se pueden llevar una sorpresa. Y cito aquí los casos de El Puerto y de Algeciras.

–A lo mejor tras el 28-M el PSOE pudiera elegir entre La Línea 100x100 o IU como socios en la Diputación. ¿Qué opción le gusta más a priori?

–Bueno, yo creo que podemos superar nuestros 14 diputados actuales y la mayoría absoluta está en 16, así que... Yo creo que el gobierno de la Diputación lo ha hecho bien. Hemos movilizado más de 1.200 millones de euros en estos cuatro años, generando empleo y transformando la realidad de los 45 municipios, con pluralismo y sin sectarismo. Si tenemos que buscar socio yo diría que el balance del acuerdo de gobierno con La Línea 100x100 es positivo, pero también que ojalá IU logre el objetivo que persigue.

–¿La división que hay en la izquierda es buena para el PSOE?

–No, no. Esa división nos preocupa. Mire por ejemplo el caso de Algeciras, con tres papeletas diferentes a nuestra izquierda. Así es más difícil plantar cara a una derecha que allí tiene ahora 17 concejales entre PP, Ciudadanos y Vox. Esa división es un error, como se vio el año pasado.

–¿Está siendo sincero? Porque también puede haber ciudadanos de izquierdas que, ante el riesgo de que su voto termine en la basura, se decante por votar al PSOE...

–En el PSOE tenemos que movilizar a nuestro electorado, y tenemos que exponer nuestras propuestas para que se nos sume el voto moderado y responsable. Después hay un electorado de extrema izquierda que no nos va a votar nunca, pero ojalá ese voto no se pierda y ayude a impedir gobierno de derechas. Porque el PSOE va a estar siempre impidiendo que haya gobiernos de derechas. Siempre.

–Y en el caso concreto de Cádiz capital, ¿el PSOE exigirá ahora sí entrar en el gobierno si le salen las cuentas con Adelante?

–Es que en la ciudad de Cádiz vamos a ser la fuerza progresista más votada. Óscar Torres es un candidato querido, capacitado, con solvencia, que va a obtener un gran resultado y que se va a merecer estar en el gobierno. La representación que nos den los votantes va a ser productiva desde el gobierno de Cádiz.

"El PSOE es ahora más rojo porque hemos ido consolidando los derechos aprobados por gobiernos anteriores"

–Antes ha apelado al voto moderado pero todos los partidos, tanto los de izquierdas como los de derechas, dicen que el PSOE es cada vez más rojo. ¿Eso es así?

–Somos más rojos porque hemos consolidado los derechos de los gobiernos anteriores. Las prioridades de Pedro Sánchez no son ahora las mismas que tuvo Felipe González. Él tuvo que fortalecer unos derechos como las pensiones, la sanidad pública, la educación pública, lo que llamamos el estado del bienestar. Luego Zapatero sumó la Ley de Dependencia, las políticas de igualdad o los matrimonios homosexuales. Y ahora Pedro Sánchez es más rojo porque tiene ya esos pilares consolidados y puede avanzar en temas como el ingreso mínimo vital, la ley de Vivienda o una reforma laboral que da más estabilidad. Es un Gobierno más progresista y que cumple. A mí lo que me gustaría es que me resumieran las etapas de gobierno de Aznar o de Rajoy. Porque decían que eran los gurús de la economía y han acabado en la cárcel Rato, Bárcenas, etc.

–No sé si serán muchos o pocos pero me imagino que habrá potenciales votantes socialistas que pudieran estar pensando en votar al candidato a alcalde del PSOE en su municipio pero que dudan porque estén disconformes con otras decisiones de Pedro Sánchez, y me refiero al pacto con Podemos o a los acuerdos con Bildu o con los independentistas catalanes. ¿Cuál sería su mensaje a esos votantes?

–Yo les pediría que no hicieran caso a esos altavoces que tiene el PP en muchos medios de comunicación y que sólo buscan crispación y desprestigiar la gestión de Pedro Sánchez. Y esa gestión tiene una buena hoja de servicio, como he detallado antes. Es un presidente que sigue ocupándose de la gente, de la clase media trabajadora. Ahora nos toca a los socialistas explicar esas políticas, y cuando te sientas con la gente reconocen todo esto. Con respecto a Cataluña, le recuerdo que la declaración de independencia o la fuga de Puigdemont se produjo con Rajoy en el Gobierno, porque el PP es una máquina de crear nacionalistas. Y en cuanto a nuestros socios parlamentarios, todos son necesarios para elevar el salario mínimo, aprobar una reforma laboral que genera empleo o sumar más derechos.