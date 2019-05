La retirada de la estatua de Varela de la plaza del Rey sigue siendo un espinoso asunto en La Isla. Prueba de ello son las respuestas que algunos de los candidatos que concurren a las elecciones municipales del 26-M han dado cuando le hemos preguntado qué opinan al respecto.

De un lado y otro -desde la izquierda y la derecha- tienen muy clara su postura, los que defienden su permanencia y los que todavía se escandalizan de que dicho monumento siga en el centro de la ciudad. Pero en el centro hilan fino a la hora de abordar el tema. Estas son las preguntas que hemos hecho hoy para cerrar nuestra sección El Diario pregunta:

Varela en la plaza del Rey, ¿sí o no?

Y si no... ¿dónde lo pondría.

PSOE

Varela. El edificio del Ayuntamiento ha concluido su rehabilitación de forma magistral, mostrando toda la grandeza del mayor patrimonio monumental de San Fernando. Finalizada esta importante obra vamos a remodelar íntegramente la plaza del Rey, vamos a continuar apostando por la dinamización del centro de nuestra ciudad como pilar que genere actividad económica y empleo a través del comercio, el turismo y la hostelería. La plaza del Rey, volviendo a su concepción inicial como la plaza del pueblo debe ser el espacio donde los isleños e isleñas disfrutemos de nuestras fiestas, tradiciones, donde disfrutemos de momentos de ocio, de música y, como no, nuestro espacio de reunión, reivindicación y convivencia. Para que todo esto sea posible necesitamos una plaza amplia, abierta y diáfana.

Y si no... ¿dónde? En varias ocasiones desde que se planteó la remodelación de la plaza hemos expuesto que el lugar apropiado sería algún espacio ubicado en la población naval de San Carlos.

PP

Varela. En las últimas semanas la única pregunta que nos hacen los vecinos es qué necesidad hay de gastar 1,2 millones de euros en levantar la plaza del Rey, en hormigón y en quitar árboles. Nadie lo comprende, para nadie es un problema la plaza del Rey salvo para Patricia Cavada y Fran Romero. Este proyecto, como otros proyectos faraónicos presentados por socialistas y andalucistas, ilustra a la perfección la manera de gobernar de este gobierno fallido: no soluciona problemas, los crea; no le saca partido a cada euro con el que cuenta y divide a los isleños con la imposición de obras que nadie ha pedido. Es el caso de Pery Junquera o la que prevé en la avenida Alcalde Cayetano Roldán.

Y si no... ¿dónde? Tenemos claro que los 1,2 millones de euros que Patricia Cavada y Fran Romero quieren gastarse en cambiar la Plaza del Rey deben ir a las barriadas. San Fernando necesita un plan de choque que llegue al último rincón. Reasfaltado y readoquinado, mobiliario urbano, más aparcamientos...

Podemos

Varela. No. Es una falta de respeto a la memoria democrática de este país y de esta ciudad que Varela siga rigiendo la plaza central de La Isla; además de que es un incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Solo los cenutrios de Vox y Falange pueden sacar pecho de un golpe de Estado contra una república democrática y de una guerra de tres años que causó decenas de miles de muertos, aparte de la represión posterior. Son ellos los que quieren volver al pasado, no nosotros. No contemplamos ninguna otra posibilidad que no sea su retirada definitiva.

AxSí

Varela. Creemos que la Plaza del Rey no es un espacio cualquiera: es el corazón de la ciudad, y más ahora con un Ayuntamiento cuya rehabilitación estamos concluyendo y que luce espectacular. El isleño es ‘callerealista’ y por eso consideramos que los ciudadanos tienen mucho que decir y que aportar sobre el futuro aspecto de la plaza del Rey, porque la viven y disfrutan cada día. Entendemos que la reforma de este espacio debe acometerla desde el Ayuntamiento desde la participación ciudadana, escuchando a los isleños y articulando herramientas para garantizar esta participación. Es una decisión que no corresponde tomar a un alcalde o alcaldesa, ya que es el pueblo el que ha de decidir.

Y si no... ¿dónde? Como ya le he dicho si los isleños deben ser los que decidan sobre Varela también han de decidir sobre su posible reubicación.

Cs

Varela. Nuestra opinión siempre ha sido la misma hay una ley de memoria histórica que hay que cumplir y que obliga a la retirada de los edificios y espacios públicos de "escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva del levantamiento militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura".

Y si no... ¿dónde? En la ley que ya hemos mencionado recoge alguna excepción "no será de aplicación cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas, o artístico-religiosas protegidas por la ley". En tal caso, nosotros siempre estaríamos abierto a la opinión de los isleños.

IU

Varela. No. El debate sobre la simbología franquista en nuestra ciudad no es un debate sobre el pasado, es un debate entre Democracia-Convivencia y dictadura-imposición de ideas. No es un debate que se pueda aparcar porque no es un debate en el que quepa la ambigüedad o la neutralidad: no puede haber ambigüedad a la hora de defender espacios de Democracia y Convivencia.

Y si no... ¿dónde? Izquierda Unida no contempla su reubicación. No obstante, abriríamos una fase de consultas y de atención a otras propuestas, tal y como sucedió con la retirada del retablo cerámico de la fachada del Ayuntamiento, ahora en manos del Arciprestazgo de San Fernando.

Vox

Varela. Sí. Debe mantenerse en ese lugar. Es el recuerdo y homenaje a un isleño humilde que con 18 años ingresó como corneta en el ejército, y que por sus méritos se convirtió en héroe nacional en los años veinte (ya era reconocido como héroe con dos Laureadas muchos antes de la Guerra Civil). Su monumento forma parte de la imagen de San Fernando, y representa el valor y el amor a la Patria.

Y si no... ¿dónde? Su lugar es la plaza del Rey, forma parte de ella como lo es de San Fernando. Es absurdo todo este revisionismo ideologizado y encabezado por radicales. Sea como fuere, si la izquierda radical consiguiese su objetivo, lo lógico sería llevar el monumento a un lugar preeminente en una zona militar, por ejemplo en el parque Capitán Conforto (entre el Panteón y el Tercio de Armada).

SSF

Varela. En primer lugar habría que revisar si la Ley de Memoria Histórica da lugar a interpretación o es categórica en este caso. En caso de quedar a libre interpretación, como así parece, optaríamos por contar, una vez más, con la opinión de la ciudadanía, previa información de los motivos que se esgrimen para retirarlo, y actuar en consecuencia..

Y si no... ¿dónde? En este caso, y como militar laureado de La Isla, creemos que la mejor opción sería entregárselo a Defensa, y que ellos lo colocasen en algún lugar militar donde perviva la figura en un ámbito más propio del personaje que es.

Falange

Varela. No se debe borrar por una ley la cultura, el sentimiento ni la memoria de un pueblo, y menos aún por razones ideológicas. Si por cuestiones objetivas los vecinos decidiesen oportuno reubicar la estatua del general Varela para reurbanizar la plaza, es un asunto que se podría tratar, pero siempe contando con el máximo consenso y no por ideologías. Creemos que este es un tema menor que se está utilizando para desviar la atención de los asuntos realmente importantes.