"El Partido Sanchista está nervioso porque sabe que ha perdido la calle"

Cuando una persona asume nada menos que la presidencia provincial de un partido como el PP y además es designado candidato a la Alcaldía de Cádiz, ya sabe que de manera forzosa pasa a ser uno de los protagonistas de esta cita electoral. Eso lo sabe y lo asume Bruno García (Jerez, 1979), licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Mercados Financieros, ex concejal en el Ayuntamiento de Cádiz y actual parlamentario andaluz.

En esta entrevista la gran esperanza de los populares para recupera ocho años después el cetro perdido de Teófila Martínez tira de un pragmatismo que llama la atención. Y es que se niega a marcarse una meta en cuanto a número de alcaldías, dice que su partido no tiene un objetivo prioritario en la provincia y rechaza abordar ahora los posibles pactos electorales. Eso sí, dice que detecta en la calle un rechazo a lo que él llama "el Partido Sanchista".

–Sus segundas elecciones como presidente provincial del PP. Las primeras, que fueron las andaluzas del año pasado, no le pudieron salir mejor. ¿Cómo llega su partido a esta cita? ¿Sigue la ola a favor del PP?

–Nunca me ha gustado eso de la 'ola'. Es un término que no me convence. Yo prefiero hablar de que hay una tendencia a favor del PP, posiblemente porque la gente sabe que somos un partido cercano que genera confianza. Cuando llegué a la presidencia del partido hace ahora dos años tenía tres objetivos. El primero era lógicamente aterrizar en el puesto e ir haciendo mi propio camino. El segundo era llegar bien a las elecciones andaluzas, con el partido lo más movilizado posible, y las cosas salieron muy bien porque sacamos los mejores resultados de la historia. Y ahora llega el tercer objetivo, con estas municipales. En estos dos años hemos estado trabajando en las nuevas candidaturas, yendo a los pueblos, estando muy presentes en todos los municipios, escuchando, aprendiendo, pensando soluciones y creo que lo hemos hecho bien. Por eso cuando me nombraron candidato en Cádiz el trabajo ya se había hecho casi en su totalidad, con las 45 candidaturas proyectadas, una renovación de alcaldables superior al 50% y con muchas mujeres al frente de las listas, que era otro de nuestros objetivos.

–Nunca he entendido que se venda la renovación de candidatos como algo bueno. Si ustedes hubieran sacado 30 alcaldías en 2019 seguro que ahora la renovación sería mínima.

–Bueno, pero los equipos tienen que ir actualizándose constantemente. La política tiene que permitir que se vayan incorporando personas. Eso, que haya una renovación sostenida y útil pensando siempre en la ciudadanía, que es lo que hemos hecho nosotros, creo que es algo positivo.

–Han tenido que recurrir a un candidato cunero en Setenil para poder completar la lista de candidatos a alcaldes en los 45 municipios de la provincia. Me imagino que, como siempre, les habrá resultado complicado confeccionar las listas en algunos pueblos muy de izquierdas, ¿no?

–Bueno, sí, eso ha sucedido. Pero muchas veces no es cuestión de ideología sino que el partido que gobierna un pueblo en cuestión no se corta un pelo a la hora de señalar a nuestros candidatos. Los acosan, los critican y llevan el tema a lo personal. Es muy triste pero eso pasa en esta provincia y en pleno siglo XXI.

–¿De qué pueblos me está hablando?

–Pues por ejemplo en El Gastor, donde ha sido difícil cerrar una candidatura por todas esas presiones. Y en El Bosque también han pasado cosas complicadas, al igual que en otros sitios de la Sierra gobernados por el PSOE. A algunos de nuestros candidatos les doy las gracias de corazón por el paso adelante que han dado, porque es complicado.

–¿Hay alguna posibilidad de que el PP repita el 28-M en esta provincia sus resultados de las andaluzas del año pasado?

–Yo creo que hay que tener en cuenta dos elementos. Por un lado es obvio que todas las elecciones son distintas, que las municipales tienen un componente propio y que además después cada pueblo tiene su letra pequeña. Eso es así. Ahora bien, yo creo que aparte hay otro elemento que es muy claro y es que el PP es el proyecto al que muchos quieren unirse y que la gente ya no quiere estar con el Partido Sanchista. Esto sí es común en los 45 municipios de esta provincia. Esto sí te lo dice la calle y es lo que dijeron los resultados de las andaluzas del año pasado y lo que lo dirán los resultados el 28-M. Tengo clarísimo que el PP va ser la lista más votada en muchísimos municipios de esta provincia, en muchísimos. En las ciudades grandes eso va a ser lo habitual. Va a ser un resultado muy bueno y además va a ser trabajado y merecido. La gente ha visto y ha valorado que cuando llegamos a una institución no sólo no arrasamos con lo público sino que además lo fortalecemos. Esto conlleva que el Partido Sanchista recurra a la política dura contra el PP. Saben que la gente no está con ellos y de ahí que tengan tanto nerviosismo.

"En la Sierra hay alcaldes del PSOE presionando a nuestros candidatos. Eso es lamentable y eso sigue pasando en esta provincia y en pleno siglo XXI"

–Entiendo que se refiere usted a las movilizaciones contra políticas de la Junta como la sanitaria o los regadíos de Doñana. ¿Está convencido de que eso no llega al votante?

–Ese es el mensaje del miedo al que siempre recurre el Partido Sanchista. Es que esa es su forma genérica de hacer política. Cuando ven que la confianza de la ciudadanía pasa a otras siglas, en lugar de ser positivos lo que hacen es enfrentar y generar más miedo. Esa es la política de Pedro Sánchez. Y hay muchos socialistas que no están de acuerdo con que sus dirigentes defiendan más a Pedro Sánchez antes que a su tierra. Eso también lo ve la gente y por ello han perdido la confianza en ellos.

–Pero también puede haber votantes socialistas que entiendan que si hay que castigar a Pedro Sánchez sería en las generales de diciembre y no en estas municipales, ¿no?

–Claro. Ese es el primer elemento al que me refería antes. Eso que usted dice va a pasar y seguro que hay alcaldes que han hecho su trabajo medianamente bien. Pero después está el concepto global de marca que no les beneficia a ellos. Eso sí, también puede darse el caso de que seamos la fuerza más votada en varios municipios y que después no podamos gobernar.

–Recuperar la Alcaldía de Cádiz, alcanzar la Presidencia de la Diputación, aumentar sus cinco alcaldías actuales, ganar las elecciones en la provincia... ¿Cuál es la prioridad del PP?

–No, no, no tenemos una prioridad por encima de otras. Yo lo único que busco es que crezca el número de personas que nos den su confianza porque nos han visto gobernar y entienden que somos un partido que genera confianza. Eso fue lo que nos pasó en Andalucía el año pasado. La gente nos votó no sólo porque estuvieran enfadados con el Partido Sanchista sino porque han visto que se pueden hacer las cosas mejor. Claro que queremos mantener nuestras alcaldías, y ampliarlas, pero no le voy a decir un número aproximado. Ahora el objetivo es estar en la calle, hablando con la gente y generando confianza. Si lo hacemos bien, después vendrán los resultados e incluso podríamos lograr todos esos objetivos que usted ha planteado. Trabajamos para todo eso.

–Pero me reconocerá usted que la nota final del PP en estas elecciones municipales variará mucho si logran o no recuperar la Alcaldía de Cádiz.

–Hombre, yo no me escondo y sé la responsabilidad que he asumido. Es un reto enorme y entiendo que es también una presión añadida. La Alcaldía de Cádiz es muy importante, evidentemente, pero yo no puedo decir que sea la prioridad porque en cierto modo, y debido a mi condición de presidente provincial del PP, me presento en los 45 municipios de esta provincia.

–Vaticina usted muchas victorias del PP, sobre todo en las ciudades más pobladas. Pero si no logran la mayoría absoluta, ¿qué formaciones cree que serían más proclives a llegar a acuerdos con ustedes?

–Nosotros pactaremos con quien haya que pactar pero no estamos pensando en eso. Todos los partidos tienen sus ofertas, sus propuestas, sus compromisos y nosotros tenemos los nuestros. Primero vamos a votar y luego ya hablaremos.

–Pero, centrándonos por ejemplo en el caso de Cádiz capital, ¿usted ve opciones de ser alcalde si se quedara cerca de la mayoría absoluta?

–Mire, yo voy a intentar sacar 14, 15 ó 16 concejales. No voy a trabajar para sacar 13 y tener luego que pactar. Y esto se puede hacer porque ya lo demostró Juanma Moreno el año pasado ganando con solvencia. Nosotros ofrecemos nuestras propuestas, nosotros nos centramos en nuestro camino y luego que la gente decida. Estoy convencido de que si hacemos nuestro trabajo bien, lograremos los resultados deseados. Y sin necesidad de pactar. No tengo tiempo para pensar en pactos. Eso no me genera nada.

–¿Y si hubiera posibilidad de cerrar algún pacto con Vox en alguna ciudad tendrán ustedes manos libres para firmarlo?

–Dependerá de muchas cosas pero, insisto, aún no hemos llegado a ese puente. Ahora cada segundo hay que invertirlo en dedicar tiempo a la calle, en ganarse la confianza de la gente.

–¿La división que hay en la izquierda es buena para el PP o sólo beneficia al PSOE?

–Lo que hagan los otros partidos no me preocupa. Que cada uno busque sus fórmulas. Lo que sí digo es que lo que están haciendo todos esos partidos, que además no se ponen de acuerdo entre ellos, es querer gobernar sólo para una parte de la sociedad. Eso pasa por ejemplo en Cádiz, donde sólo gobiernan para la izquierda. Hasta el nombre de su candidatura lo dice todo: Adelante Izquierda Gaditana. Sólo quieren ir adelante ellos. Y hay mucha gente que no quiere que ese gobierno sea tan sectario. Y esto pasa también en otros municipios de la provincia. Nosotros, por el contrario, sí queremos gobernar para todos y por eso le vamos a pedir el voto a todos.

–Los candidatos del PP en Arcos y Medina Sidonia provienen de Ciudadanos. ¿Los han buscado ustedes o se han ofrecido ellos?

–Hay mucha gente de Ciudadanos que se ha acercado al PP pero esos dos ejemplos, los de Arcos y Medina, hemos ido nosotros a buscarlos.

–¿Le salen a usted las cuentas para recuperar la Diputación? ¿Qué municipios o comarcas cree que serán las claves de ese escrutinio?

–A mí las cuentas me salen, primero porque, como le decía antes, vamos a ser la lista más votada en muchos municipios con mucha población, y segundo porque vamos a crecer mucho en la Sierra. Yo veo muy posible que protagonicemos vuelcos políticos en municipios como Arcos o Ubrique. El nerviosismo de los socialistas y sus ataques a diario contra nosotros tienen que ver con esto. El Partido Sanchista sabe que ha perdido la calle.

–Seguro que hay algún municipio o algún candidato del PP al que le tiene usted especial cariño. ¿Cuál sería?

–(Piensa mucho la respuesta) Pues, mire, sí, le tengo un especial cariño a nuestra candidata de Villamartín. Allí no teníamos prácticamente nada, no tenemos concejales, y en Navidad llegó esta mujer. Es una persona de nuestro tiempo, trabajadora del Mercadona que además está estudiando unas oposiciones y que ha decidido meterse en política pese a que sabe que es muy difícil que llegue a la Alcaldía. Eso me gusta y me hace ilusión. Me gusta la gente valiente que se mete en política a cambio de nada.

"Si llego a alcalde me centraré en mirar al futuro. Quiero que entre todos decidamos el Cádiz que queremos para dentro de 20 ó 30 años"

–¿Cuánta gente le ha recordado en Cádiz por la calle su procedencia jerezana?

–El único que me lo ha recriminado es el partido que ahora gobierna la ciudad y que, curiosamente, dice que está en contra de las fronteras. Pues la reacción que tuvieron conmigo yo diría que roza la xenofobia. Fue lamentable. Mire, yo no elegí dónde nacer pero sí elegí cuál es mi ciudad. Y eso fue en mayo de 2007. Y otra cosa, ¿si todo el mundo dice que el gaditano nace donde le da la gana, por qué yo no puedo?

–Pongámonos en los dos lados de la balanza. En el caso de que usted no llegue a la Alcaldía de Cádiz, ¿se mantendrá en la oposición los cuatro años? ¿Y el partido tendría capacidad para soportar una desilusión así?

–Por supuesto. Mi compromiso es con Cádiz y para los próximos cuatro años. Pero no pensamos en eso porque presentamos una lista ganadora y porque el PP es un partido muy vivo al que se acerca gente que quiere sumar. Además nos presentamos sin las incoherencias que arrastran otros partidos. Mire si no lo del PSOE, que en Cádiz usa lemas como “Para que la ciudad funcione” o “Para no perder más tiempo”. Eso es curioso porque ellos fueron los que pusieron a este gobierno y los que lo han estado respaldando y ahora vienen a decir que la ciudad no funciona y que se ha perdido tiempo.

–Y si usted es alcalde, ¿qué porcentaje de su gestión se dedicará a cambiar cosas que ha hecho el gobierno actual y qué parte iría a pensar en el futuro?

–Tengo muy claro que si llego a la Alcaldía mi tiempo será el tiempo del presente y del futuro de la ciudad de Cádiz. Yo no voy a perder tiempo mirando atrás. Nuestra obligación es mirar al futuro. Y lo haremos en una triple dimensión. A corto plazo habrá que hacer de inmediato muchos planes de choque de limpieza, iluminación y seguridad en casi toda la ciudad. Después, a medio plazo, en los próximos cuatro años, tenemos que generar progreso, cercanía y mirar a la sociedad. Pero lo que realmente quiero hacer es sumar a gente de la sociedad para saber entre todos qué ciudad queremos para dentro de 20 ó 30 años. Eso lo tenemos que hacer entre todos y no sólo con una parte de la sociedad, que es lo que hace la izquierda.

–¿Pero cambiarán algo de lo que ha hecho el gobierno de Kichi en estos ocho años?

–Lo que ha sido positivo, que seguro que habrá algo, lo mantendremos. Y las cosas negativas que no aportan, pues las eliminaremos. Pero lo que no voy a hacer es perder el tiempo mirando atrás y centrándome en cosas que no aportan nada a los beneficios de la ciudad y de los vecinos. Si se fija, en la campaña tampoco le estoy dedicando mucho tiempo a criticar la gestión del gobierno actual, primero porque eso ya lo sabe todo el mundo y segundo porque estoy intentando explicar que mi mensaje es de futuro.

–¿Ya se puede confirmar que Feijóo vendrá la semana que viene a Cádiz a respaldar su candidatura?

–Sí, así es, Feijóo vendrá el próximo jueves día 4 a Cádiz, Jerez y Algeciras En un año habrá venido ya tres veces, primero en las andaluzas, con el acto en el barrio de Astilleros, después con la presentación del plan de calidad democrática en el Oratorio y ahora. ¿Cuántas ha venido Pedro Sánchez a Cádiz desde que es presidente? Pues ahí tiene la diferencia entre ambos. Para Feijóo esta ciudad y esta provincia son muy importantes y para nosotros su presencia aquí tiene mucha relevancia. La tendencia actual a favor del PP es en parte gracias a él, que ha sabido generar confianza. Ahí está el ejemplo de la reforma de la ley del ‘sólo sí es sí’. Ha demostrado que somos un partido útil.