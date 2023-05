El PSOE asegura que Bruno García dilapidó los fondos europeos "cuando gobernó Cádiz"

El Secretario General del PSOE en la ciudad de Cádiz, José Ramón Ortega, ha sido tajante al afirmar que "claro que el futuro de Cádiz, como el de toda España, pasa por aprovechar las oportunidades de los fondos europeos. Por eso, ese futuro no puede gestionarlo el partido que en esta legislatura ha intentado que no llegaran esos fondos y que cuando gobernó Cádiz los dilapidó".

En esta línea, Ortega ha añadido que "el candidato del PP a la Alcaldía hable de los fondos europeos como la gran oportunidad es de un cinismo absoluto, porque si a España están llegando fondos europeos, es a pesar del PP y gracias al PSOE. Es público y notorio que han intentado por activa y por pasiva que no llegaran fondos europeos a España. Fueron a Europa a generar desconfianza contra España para que no se concedieran los fondos, han votado en el congreso de los diputados contra el Real Decreto sin el cual no habrían llegado esos fondos y han sido el único partido popular de toda Europa, que votó en Bruselas contra una enmienda del PSOE, que ha servido para flexibilizar la llegada de fondos europeos, ante las nuevas dificultades ocasionadas por la guerra de Ucrania", ha recordado.

El secretario general también ha hecho una lectura en clave autonómica, "el candidato del PP podría, como parlamentario andaluz, explicar a qué se debe la baja ejecución de fondos europeos en nuestra comunidad autónoma y si esa baja ejecución es la que propone para el Ayuntamiento de Cádiz. No está de más recordar que Andalucía está siendo la comunidad que más fondos europeos está recibiendo pese a que desde el PP se llegó a acusar al Gobierno de Pedro Sánchez de sectarismo en el reparto de fondos. Pero la realidad es que Andalucía está recibiendo tantos fondos que el propio presidente de la Junta fue a Bruselas a pedir más tiempo para su ejecución, ya que al parecer no tiene capacidad para ejecutarlos a un mayor ritmo. Por el contrario, la buena gestión de los fondos europeos por el Gobierno de España, a nivel estatal, está corroborado por el hecho de haber sido el primer país en haber recibido el tercer tramo de ayudas".

Ortega ha insistido en que "el candidato popular cree que la ciudad ha olvidado que con su gestión los cuatro años que dirigió el IFEF, entre 2011 y 2015, como concejal de Teófila, en los que dispuso de fondos europeos, el saldo fue que la ciudad perdió más de 4.400 habitantes y el paro se mantuvo por encima del 30%". "Es decir, que su gestión de fondos europeos, acompañando la reforma laboral de Rajoy, sirvió principalmente para coronarse como el rey del desempleo en nuestra ciudad al mantener la ciudad en niveles de paro superiores a los que por ejemplo supuso la pandemia por covid en 2020. Así de desastrosa fue su gestión del IFEF", ha aseverado.

Para finalizar, Jose Ramón Ortega ha insistido en que "el candidato popular o está muy perdido o cree que puede engañar a la gente, o ambas cosas a la vez. Que formando parte del partido que ha intentado que no lleguen los fondos europeos diga ahora que son el futuro, que plantee como propias propuestas socialistas a las que votó en contra siendo concejal de Teófila o que hable ahora de aumentar las ayudas al deporte base, que ya aumentaron en el último presupuesto gracias a las exigencias del PSOE para aprobar los presupuestos y que el PP votó en contra son incoherencias que no hacen sino confirmar que está haciendo una campaña para cubrir el expediente porque ni tenía ganas de estar en Cádiz ni tiene ideas para nuestra ciudad", ha concluido.