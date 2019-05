Adelante Cádiz tendrá su acto central de campaña el próximo miércoles 22 a partir de las siete de la tarde en la plaza de Mina después de que el intento del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, de celebrar uno este sábado en Cádiz resultara finalmente fallido.

En este acto de campaña intervendrán los candidatos de Adelante Cádiz Lola Cazalilla, Eva Tubío y Lorena Garrón; Ernesto Alba, secretario del PCA; Miguel Urban, candidato a las elecciones europeas por Unidas Podemos; Angela Aguilera, portavoz de Adelante Andalucía; Alberto Garzón, coordinador federal de Izquierda Unida; y el candidato a la Alcaldía, José María González ‘Kichi’.

Urban, una de las personas que va a intervenir en el mitin, pertenece a la corriente anticapitalista dentro de Podemos y de la que también forma parte el alcalde. Este subgrupo mantiene diferencias con Pablo Iglesias, al que su intento de venir a Cádiz causó sorpresa en la candidatura de Adelante Cádiz porque no tenían constancia de ello. Según la versión que dieron, ya no daba tiempo material de organizar el acto. Iglesias supo captar el mensaje y no vendrá.