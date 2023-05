IU se reivindica en Puerto Serrano

“Sé lo que pensáis vosotros, y es que estáis orgullosos de haber apoyado al grupo que ha conseguido el mayor cambio histórico en cuatro años con dos pandemias en este pueblo”, de esta manera se dirigía el alcalde de Puerto Serrano y candidato de IU a la reelección, Daniel Pérez, a una plaza Miguel Rodríguez Rivera repleta de público en un acto con el que Izquierda Unida ha dado el pistoletazo de salida en el municipio de la Sierra gaditana. Para ello, Pérez ha contado con el respaldo del eurodiputado de IU-The Left, Manu Pineda, la alcaldesa de Espera, Tamara Lozano y el ex alcalde de Espera, Pedro Romero, y de toda la candidatura con la que IU espera revalidar la mayoría absoluta obtenida en 2019.

Durante su intervención, el actual alcalde de Puerto Serrano desgranó el panorama desolador que se encontró el actual equipo de gobierno en su llegada a la Alcaldía, teniendo que afrontar “muchos frentes de lucha, contra el abandono en el que nos encontramos el pueblo”. Así, relataba que, “cuando venías por la rotonda, lo primero que veías es que no había luces, lo primero que te daba la bienvenida a Puerto Serrano era la oscuridad del anterior equipo de Gobierno; ¿Está así ahora o tenemos la entrada digna que nos merecemos?”, preguntaba al auditorio. Y continuaba, “si seguías para adelante, a la plaza Andalucía, tenías la biblioteca abandonada, la jefatura abandonada, la plaza del pueblo siempre sucia y el cementerio dejado, los contenedores que daban vergüenza, las rotondas llenas de escombros”, y volvía a preguntar, “¿está el pueblo así ahora, es casualidad, suerte?; no, es trabajo de este grupo, estamos muy orgullosos de nuestro trabajo y podemos venir con la cabeza muy alta a pediros cuatro años más”.

El candidato a la reelección en Puerto Serrano aludió a la situación económica en la que el actual equipo de gobierno se encontró el Ayuntamiento en 2019; y es que “el anterior alcalde nos dejó un campo de minas, todo preparado para que tal y como entráramos, dejáramos de pagar las nóminas; pero tras cuatro años, no sólo hemos logrado toda esta transformación del pueblo, sino pagar todas las nóminas y estar con los proveedores al día”. Daniel Pérez tuvo palabras de agradecimiento para todo el equipo que ha trabajo con él codo con codo, y de manera especial, citó a María Luisa Pérez, primera teniente de alcalde y delegada del área de Servicios Sociales y Mayores, “por su gestión 24 horas al día durante la pandemia”, por su trabajo con la residencia de mayores y la ayuda a domicilio.

Después habló de “políticas más profundas; de cómo hemos sido capaces de fortalecer el tejido productivo de Puerto Serrano intentando fijar población al territorio, y para ellos hemos invertido recursos propios en las naves, para que la empresa que genera mil jornales al año no se fuera, pero además, hemos hecho un trabajo previo para que otras empresas que pueden estar interesadas en venir a Puerto Serrano con cultivos sociales, alternativo, que ya sabéis lo que supuso eso en su momento, vengan”. “No sólo hemos hecho un trabajo de superficie -insistió-, estamos haciendo posible que cada vez sean menos las familias que se tengan que ir a emigrar a Huelva o a Jaén, y estamos haciendo que cada vez sean más las familias que se puedan quedar en su casa y en su pueblo, y eso es una lucha histórica de este pueblo que estamos ganando poco a poco”.

Apoyo del eurodiputado Manu Pineda

El eurodiputado de IU-The Left, Manu Pineda, mostró su satisfacción cada vez que llega a un municipio gobernado por IU por la manera en que se hacen las cosas. Quiso presentarse primero, para dejar claro que, aunque ahora, “por circunstancias” es europarlamentario, en realidad es “un trabajador, un soldador de la Renfe, sindicalista y ahora por circunstancias, eurodiputado; es bueno que se sepa que somos parte de la gente normal, que sufre los efectos de la crisis”. Y precisamente aludió a las distintas maneras de afrontar la crisis según quién gobierne. “Recordáis cómo un partido que se llama de izquierda, el PSOE, estaba en el gobierno en 2011, en el gobierno de Rodríguez Zapatero, y aquella crisis se resolvió con más de medio millón de personas que perdieron sus viviendas, con cinco millones de parados, con recortes en los derechos laborales de los trabajadores y en los salarios, pues con este mismo partido estamos gobernando nosotros, y la diferencia es que nosotros estamos en el gobierno y decimos lo que pensamos, y que ante la pandemia y la guerra, no está perdiendo nadie la vivienda ni se está quedando nadie atrás”.

Así, destacó el impulso del Ingreso Mínimo Vital, “para que nadie se quede sin recursos”, figura como la de los ERTEs, “que han salvado tres millones de empleo con dinero del Estado y que han servido para rescatar a la gente y no a los bancos”. “La subida del Salario Mínimo Interprofesional un 47%; teníamos uno tercermundista, ahora tenemos uno mejorable”, y apuntó que, para todo ello, “tenemos que negociar con ese partido como los sindicatos negocian con la patronal”.

Y aterrizó en Puerto Serrano, “aquí habéis tenido oportunidad de verlo, con un periodo en el que gobernaba el compañero Pedro Ruiz; cuando lo deja por las trampas, las zancadillas, por las patadas en las espinillas, llegan otros que se dicen de izquierda y ponen en peligro lo más valioso que tiene este pueblo, que es la campaña del melón. Si llega a seguir el anterior Gobierno, se pierde la campaña del melón; llega el compañero y no sólo lo recupera, sino que me ha chivado alguien que intenta diversificar e ir empalmando campañas”. “Nosotros decimos lo que pensamos y hacemos lo que decimos”, aseguró, y animó a no dar nada por sentado y seguir explicando puerta a puerta lo que se ha hecho desde Izquierda Unida por el municipio.