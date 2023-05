Fran Romero (AxSí) pide "confianza" y el voto "para pararle los pies al tándem Cavada/López Gil" en San Fernando

"Quiero solicitarle a los vecinos y vecinas de San Fernando su confianza, el voto para nuestra candidatura, la única alternativa útil para pararle los pies al tándem de Cavada/López Gil". El candidato de Andalucía por Sí (AxSí) a la Alcaldía de San Fernando, Fran Romero, apela a los votantes isleños, especialmente indecisos para que le respalden el 28M en las urnas. "En estos últimos cuatro años hemos demostrado ser la única fuerza política que ha ejercido ante el gobierno socialista una oposición verdadera, auténtica, firma, reivindicativa y constructiva", defiende.

El dirigente andalucista se dirige a los votantes del resto de fuerzas políticas que concurren en estos comicios municipales. A los antiguos votantes de Ciudadanos (Cs), "huérfanos de opción política", que han visto que su formación "le ha regalado al PSOE" mayoría absoluta, "que les ha hecho pasar desapercibido del acuerdo de gobierno".

Igualmente pide su confianza a los votantes del PP "que sienten que la actual candidatura popular no supone una alternativa real y suficiente para plantar cara a Cavada y López Gil". No se olvida de quienes dudan de si conceder el voto a opciones minoritarias "que difícilmente van a obtener representación". "A esas personas les pido que su voto cuente, que no caiga en saco roto y sumen a la única alternativa útil", insiste. En especial, a los votantes "descontentos" del PSOE, "por estos cuatro años de estos años de política de despilfarro".

Romero considera que son la única opción para evitar un nuevo mandato definido "por el autoritarismo, el ordeno y mando, la ausencia de participación ciudadana, el despilfarro y la gestión poco transparente, alejado de las necesidades de las familias de La Isla". "Poco tiene que ver con el partido en el que creéis y respetáis", abunda en referencia a los votantes del PSOE.

AxSí es la única alternativa, reitera, contra "que el señor López Gil se autoimponga de número 2 para que la señora Cavada lo deje de alcalde en cuento ella se vaya de San Fernando para avanzar ambos en sus ambiciones y retos políticos personales. Es el gran engaño de las elecciones", expone. Por eso solicita la confianza de los isleños e isleñas. "Isleños e isleñas, votad útil", finaliza.