Fran Romero, candidato de AxSí en San Fernando: "Hay otra forma de hacer política en la Alcaldía, con cabeza y corazón"

Es la tercera vez que se pone al frente de una candidatura, aunque en esta ocasión lo hace desde la oposición...

Pero la ilusión y las ganas son mayores que nunca. Me veo aún con más fuerza para afrontar esta convocatoria electoral y lo hago además con la misma humildad y la misma actitud de servicio público de siempre. Y con un equipo muy comprometido, de hombres y mujeres que sienten esto de verdad, a los que les duele La Isla y Andalucía. Y sí, han sido cuatro años diferentes, en los que he aprendido muchísimo. Yo siempre voy a estar agradecido a los isleños sea cual sea la voluntad electoral que dispongan.

Siempre se ha dicho que San Fernando era un bastión para el andalucismo, ¿cree que lo sigue siendo?

Sin duda. Somos la tercera fuerza política en el Ayuntamiento. Y estoy muy orgulloso de haber conseguido esos resultados en un momento, además, en el que el bipartidismo salta por los aires y emergen con muchísima pujanza y músculo otras formaciones políticas. Sin embargo, somos la tercera fuerza, por detrás de PSOE y PP. Así que sí, La Isla sigue siendo un bastión para el andalucismo. Y eso se refleja también en la confianza que el partido ha depositado en mi persona para nombrarme coordinador territorial de la provincia y responsable de política institucional a nivel andaluz.

También fue candidato por la provincia en las autonómicas, con pobre resultado en las urnas...

No fueron nada satisfactorios, ciertamente. Pero hasta cierto punto es comprensible. Era una coalición de partidos creada apenas unos meses antes de la convocatoria electoral totalmente desconocida para los votantes... Pero aprendí mucho. Soy político de barrio, de calle, apegado a la realidad y a los problemas de los ciudadanos. Y me recorrí toda esta provincia, que es tan diversa y tan compleja... Los resultados no acompañaron, pero ya sabe: los andalucistas somos inasequibles al desaliento.

¿Todo vuelve a quedar de nuevo entre los dos grandes, PSOE y PP?

Es cierto que el bipartidismo, tras una década en segundo plano, parece que vuelve a coger fuerza. Personalmente opino que eso no es bueno. Creo una sociedad plural en la que el ciudadano tenga la posibilidad de recurrir a varias opciones políticas. Además, eso sirve de control, de balanza, para evitar los desmanes de las mayorías absolutas mal entendidas. Este mandato es un claro ejemplo de eso, con una mayoría absoluta totalmente regalada por Cs, que es un partido en vías de desaparición, lo cual también me entristece. Se le ha regalado (al PSOE) una mayoría absoluta para hacer y deshacer lo que le viene en gana.

En el mandato anterior gobernó con Patricia Cavada y, sin embargo, en este ha sido especialmente vehemente y crítico con su gestión. ¿Tanto ha cambiado ella? ¿O ha cambiado usted?

Es el ejemplo perfecto de lo que le acabo de contar. Para mí Patricia Cavada ha sido una profunda decepción. Hemos pasado de un gobierno de pacto en el que había cierto equilibrio a un gobierno de mayoría absoluta en el que Cavada se ha destapado y hemos visto su verdadera cara: autoritaria, oscura, anulando y pisoteando la participación ciudadana, el diálogo... Se ha desatado y ha dado rienda suelta a su política de despilfarro y caprichos... La ciudad se ha convertido en su maqueta de hormigón y césped artificial. Hay políticos que no saben gestionar las mayorías. También le digo que nosotros hemos sido un grupo municipal muy activo y propositivo: hemos lanzado decenas de propuestas constructivas, mociones, alegaciones a los presupuestos, a las ordenanzas fiscales... En la pandemia planteamos el plan REAL para la reactivación económica en un momento muy delicado para los ciudadanos. Todas, absolutamente todas, se han ignorado sistemáticamente.

Hablemos de la campaña. ¿Cómo va a convencer Fran Romero a los isleños de que hay que votar a AxSí?

Acabamos de poner en marcha un proyecto participativo para que entre todos construyamos el proyecto de ciudad que queremos. Lo que está claro es que los isleños se tienen que hacer una pregunta el 28 de mayo: ¿Quieren cuatro años más de lo mismo? Cuatro años de despilfarro, urbanismo deshonesto, caprichos, sobrecostes y retrasos en las obras, ausencia de participación, oscurantismo... De López Gil como alcalde en la sombra a un mandato ya como alcalde al sol, porque que no duden los isleños que Cavada procurará marcharse a otra administración y dejarlo como alcalde. Frente a todo eso, San Fernando necesita un alcalde cercano, participativo y responsable, que establezca prioridades reales en empleo, en vivienda pública, en atención a los barrios, etc... El 28 de mayo concurren dos maneras de gobernar y de entender cómo se ejerce la política desde la Alcaldía: la actual y la que yo propongo.

¿La línea roja de AxSí sigue siendo Vox llegado el caso de posibles pactos?

Que estamos alejados de Vox en diversas cuestiones es algo evidente. Pero es que ahora no estamos en eso, en pensar en pactos con nadie. Estamos en poner en marcha un proceso participativo sin precedentes a fin de escuchar a la máxima cantidad de isleños posible para construir el mejor proyecto de ciudad. Es decir, trasladar a todo el pueblo isleño que existe otra forma diferente de hacer política desde la Alcaldía, con cabeza y corazón, para finalmente conseguir que depositen su confianza en nosotros con la mayoría suficiente que haga realidad los sueños de tantos isleños de poder vivir y trabajar su ciudad.