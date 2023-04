Fran Romero (AxSí) defiende su candidatura para San Fernando como la "alternativa útil y sensata a la Alcaldía"

"Os ofrecemos una alternativa útil y sensata en la Alcaldía, que cambie la forma de gobernar y priorice lo realmente importante". Con estas palabras presenta el candidato de Andalucía por Sí (AxSí), Fran Romero, la candidatura que encabeza para las elecciones municipales del 28M. "El equipo del pueblo, candidatura cien por cien isleña diversa y transversal porque así es la sociedad isleña", describe. La cita reúne a numerosas personas en el centro de congresos de San Fernando, un acto en el que se mezcla humor, emotividad, crítica a la gestión municipal y propuestas.

"Vamos a tomar juntos las decisiones que afectan a nuestra ciudad, a gestionarla entre todos y todas. Juntos. San Fernando merece un alcalde cercano, participativo y responsable que lidere un gobierno local transparente, democrático y abierto. Un gobierno que empodere a la ciudadanía en la cogestión de los asuntos municipales", apunta en su discurso Romero, que se presenta como un boxeador dispuesto a luchar por La Isla, al que acompañan más luchadores. De hecho, los integrantes de la candidatura son nombrados uno a uno para que suban al ring, ese que forma parte de la escenografía que la formación ha preparado para este momento.

Cada uno de ellos explica por qué quiere luchar como concejal: "contra la pérdida de la identidad isleña", "contra el desempleo", "por la necesidad de mantenimiento de los colegios", "contra el despilfarro", "por el ocio juvenil y las oportunidades para los jóvenes", "para actualizar la legislación vial", "contra la falta de accesos a zonas estratégicas y la pérdida de aparcamientos", "por la falta de apoyo a los artistas locales", "por nuestro 24 de Septiembre" o "contra las mentiras y los engaños del gobierno local".

Precisamente, el alcaldable andalucista critica en su intervención al equipo de gobierno por su gestión en este mandato: la presión fiscal, que "ha aumentado de manera inaudita en nuestra historia"; no estar a la altura en la pandemia, "cuando más falta hacía una fiscalidad justa para minimizar los efectos de la crisis"; la falta de fiscalización y control de cualquier obra pública, "que se sabían cuando empezaban pero no cuando terminaban"; los retrasos insoportables y sobrecostes millonarios en las obras. Pone ejemplos: el Museo Camarón que inicialmente no iba a costar un sólo euro a los isleños y después nos costó casi un millón de euros más; la obra de la playa, medio millón más; el Mercado Central, 180.000 euros de más "y cuya siguiente fase se ignora"; una Plaza del Rey cuyo gran retraso en las obras "dejó sin verano y Navidad a los hosteleros y comerciantes de su entorno; "y unas obras de La Magdalena que representan el gran fracaso de Cavada en su gestión y se verán traducidas en un sobrecoste de más de 1,5 millones de euros". Los sobrecostes, insiste, suman 3,2 millones de euros, que "salen de los bolsillos de todos los isleños e isleñas".

Romero lamenta que no se haya tenido en cuenta a los colectivos y vecinos en la gestión. "Que no os engañen. Que no os engañen", dice. "Se ha ejercido una mal entendida mayoría absoluta. De ordeno y mando, de hago y deshago porque me da la real gana sin dar explicación alguna, sin presupuestos participativos, sin convocar ni siquiera el Consejo de Participación Ciudadana, sin tener en cuenta para nada la voz de los vecinos y colectivos", resume.

Para el líder de AxSí el gobierno no ha tenido como prioridad la creación de empleo y la generación de oportunidades, ni ha atendido las necesidades de las barriadas, sus zonas verdes y "con alumbrados propios del siglo pasado". Los eventos son importantes, reconoce, pero "San Fernando necesita solucionar los problemas que realmente importan que tienen que ver con el comer y vivir dignamente", añade.

Sus palabras cierran un acto en el que intervienen el cantaor Jesús Castilla y el violinista Emilio Martín que interpretan el Himno de Andalucía; er Cabeza y er Cristian, que encuentran a Romero en la calle y que invitados por él suben y se hacen con la escena con una parodia cargada de humor; el campeón de Muay Thai, para dar ánimo al boxeador antes de salir a escena; la concejala y número 4 Maite Lebrero, que defiende que la ciudad necesita "que Fran coja las riendas", "que necesita que Fran sea su alcalde"; y el artesano Antonio Alías de la Torre, que asegura que "votar a Fran como alcalde es votar sobre seguro".

La presentación vive momentos emotivos también con los vídeos de los padres de Fran Romero, que comentan que "es superior a él: trabaja por La Isla, para La Isla, por sus conciudadanos". También se ve a uno de sus profesores en la Salle, Antonio de la Cruz, que recuerda que era "colaborador" en los grupos de trabajo con otros alumnos, y su "interés" por participar, por hacer las tareas; y su responsabilidad, que muestra en política. También un amigo desde el colegio habla y lo define como "buena persona", "amante de su tierra".

Entre las propuestas que otro vídeo expone están contar con mejores servicios municipales, un plan de arbolado, bolsas y planes de empleo o retención del talento isleño. "Con vuestro apoyo aprobaremos una fiscalidad justa y equitativa", añade ya ante los asistentes el candidato de AxSí a la Alcaldía. "Controles efectivos de las obras y servicios públicos", "el cuidado constante e integral de todos nuestros barrios con planes integrales de intervención", renovación de "todo el alumbrado público", "la renaturalización de la ciudad", prosigue.

"Por encima de todo, con vuestro apoyo, generaremos oportunidades que nos permitan vivir y trabajar en nuestra tierra", deja claro en un tramo final del discurso en el que repite como un mantra: "Con vuestro apoyo".