AxSí plantea "mejores comunicaciones e infraestructuras" para la ciudad de San Fernando

"Si quieres que una tierra sea atractiva para vivir e igualmente para emprender, generar oportunidades, tiene que estar bien comunicado. De fuera adentro y en su interior". La reflexión del candidato de Andalucía por Sí (AxSí), Fran Romero, sirve para exponer las medidas que esta materia de comunicaciones e infraestructura lleva en su programa electoral.

"Hay algunas asignaturas pendientes ya históricas, dependientes de otras administraciones, pero también de lo que puede hacer el Ayuntamiento. ¿De qué se ha notado que la señora Cavada sea del mismo partido que el Gobierno si hay muchas infraestructuras, como la conexión de Fadricas con la CA-33, que siguen sin ejecutarse?", menciona.

El número 9 de su candidatura, Luismi Montero, recuerda el "caos circulatorios de la zona norte" en referencia a los embotellamientos en la zona puente del Gran Poder y la Venta de Vargas que "tiene que llegar a su fin". Se producen a la hora de la salida de los trabajos en la zona de La Carraca, empleados de Navantia pero también militares de las instalaciones de la Armada, provenientes también del poblado naval de San Carlos, y de los colegios de la zona. "La solución es una salida directa a la autovía en dirección Chiclana desde el puente del Gran Poder. Quienes se marchan no tendrían que llegar a la Venta de Vargas para salir", propone. A eso se suma la conexión entre Navantia y Tres Caminos que también aliviaría el tráfico del entorno.

AxSí plantea el soterramiento de la autovía CA-33 desde la estación hasta el puente del Gran Poder y no se olvida de reclamar que se ejecute la conexión entre la autovía y Fadricas para que haya una entrada directa. "Eso es primordial para el desarrollo de Fadricas II. No pueden crearse empresas ni fábricas porque los vehículos de gran tonelaje no pueden pasar por dentro de la ciudad", apunta Montero. Los enlaces con la autovía se completarían con una salida directa desde la Glorieta en sentido Cádiz.

La ciudad necesita una estación de autobuses junto al polígono de Janer, defiende la formación, que se mete además en el tema de la normativa. "Es primordial una ordenanza municipal de tráfico, por la seguridad de los ciudadanos porque hay nuevos vehículos que conviven con los anteriores y con el peatón", precisa.

Romero apunta un suceso observado en San Rafael hace unos días: un accidente entre una mujer y un usuario de vehículo de movilidad personal (patinete eléctrico). A eso suman la falta de fiscalización de las obras con cortes de calles de un día para otro o cambios en una actuación que "volvían loco al ciudadano". "Este mandato ha sido un calvario moverse por la ciudad", critican.