Alejandro Gutiérrez: "No estamos contentos porque no hemos podido contribuir a cambiar el gobierno municipal"

Cuando todavía están analizando los resultados electorales en la provincia y a falta todavía de realizar una valoración más pormenorizada, el candidato de Adelante Andalucía El Puerto, Alejandro Gutiérrez, ha ofrecido su opinión sobre el papel desempeñado por la formación que ha encabezado en estas elecciones municipales.

Alejandro Gutiérrez ha sido concejal estos cuatro años, y ha sido uno de los ediles de la Corporación que no han sido revalidados en las urnas. Como candidato de Adelante no ha obtenido los resultados que le hubieran permitido revalidar su acta de concejal en la Corporación, aunque ha querido subrayar que su formación en El Puerto ha obtenido "por votos" el segundo mejor resultado de la provincia de Cádiz (935), lamentando no obstante la pérdida de la alcaldía gaditana: "Esto ha sido sido un tsunami nacional donde el PP ha arrasado en todo el país", señala.

"A nivel local, teníamos pocos recursos y somos la formación que menos dinero hemos gastado, 1.400 euros. Sabíamos que partíamos de un contexto difícil con división de la izquierda y altos niveles de abstención. Sin embargo, entendíamos que teníamos que dar la pelea", señala.

En relación a los resultados de otros partidos que también han bajado, destaca que en IU, con quien compartió grupo municipal antes de la ruptura, "José Luis Bueno, diputado en el Congreso, ha conseguido los peores resultados de su historia, con un candidato conocido y con recursos económicos". Por su parte, Podemos y Ciudadanos tienen menos votos que Adelante Andalucía El Puerto "habiendo estado en el gobierno, lo que te da la posibilidad de poder vender gestión y tener capacidad económica; han tenido unos resultado mucho peores, en ese contexto no podemos sentirnos decepcionados", apunta. "Aunque no estamos contentos porque no hemos podido contribuir a cambiar el gobierno municipal, que es lo que nos hubiera gustado", matiza.

Desde su punto de vista, la unidad de la izquierda, "algo que todo el mundo pone en gran valor, tampoco hubiera cambiado el signo de nuestro Ayuntamiento, porque la mayoría absoluta del Partido Popular hubiera sido la misma". Y en cuanto a la capacidad económica "podemos ver cómo el PSOE, con más de 20.000 euros de presupuesto ha perdido tres concejales. Estamos orgullosos de nuestra militancia, de las personas que han dado el 100 por 100 para sembrar un andalucismo de izquierda y consolidar nuestro proyecto político, y agradecemos la confianza de las personas que nos han votado en El Puerto".

En relación a los planteamientos de futuro, señala que "esto ha sido una batalla perdida, pero seguimos en la lucha y en la guerra; no vamos a hacer como otras formaciones, seguimos con nuestra construcción de Adelante Andalucía en El Puerto". De cara a futuros pactos con partidos de izquierda, manifiesta que "entendemos que hay proyectos diferentes, nuestro análisis es que una cosa es presentarse a las elecciones juntos y otra es pactar medidas programáticas. No planteamos que haya una confluencia. Todavía estamos digiriendo los resultados y nos hemos levantado con una convocatoria de elecciones generales que va a pillar a la izquierda con el pie cambiado".

Ahora tendrán que analizar si se presentan a las elecciones recién convocadas por el presidente Pedro Sánchez.

Mientras tanto, Alejandro Gutiérrez volverá a su trabajo de croupier en el Casino Bahía de Cádiz en apenas un mes, cuando se constituya la nueva Diputación Provincial, una institución de la que ha formado parte como diputado durante gran parte de este mandato.