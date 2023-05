Alejandro Gutiérrez (Adelante Andalucía El Puerto): “Pensamos que es importante introducir la ética en la política”

Tiene 44 años, nació en El Puerto y trabaja desde 2001 como crupier en el Casino Bahía de Cádiz, actualmente en excedencia debido a sus cargos públicos como diputado provincial y concejal en el Ayuntamiento portuense. Aunque en las anteriores elecciones municipales encabezó la lista de la confluencia entre Podemos e Izquierda Unida, en esta ocasión, tras la ruptura con la formación morada, es alcaldable por Adelante Andalucía El Puerto.

–¿Cómo fue su tránsito desde Podemos a Adelante Andalucía? ¿Fue una ruptura traumática en El Puerto?

–La parte traumática fue que sin esperarlo, con nocturnidad, con alevosía y sin avisarme, los dos concejales de Izquierda Unida firmaron un documento en el cuál me expulsaban de la portavocía, y eso significaba quitar el sueldo a Alejandro y dárselo a José Luis Bueno. Eso se hizo por razones económicas, en ese concepto de vivir de la política. No obstante, el distanciamiento con Podemos se debió también a diferencias políticas, cuando decidieron gobernar con el PSOE en Madrid y no contaron con nuestra voz.

–Alejandro Gutiérrez no estuvo en política activa hasta las elecciones municipales de 2019. ¿Qué ha aprendido en cuatro años como concejal y diputado provincial?

–He aprendido cómo funciona la administración pública. Desde fuera tenemos un concepto y cuando entras ves que es otra cosa. En el Ayuntamiento he aprendido que falta vocación de servicio público. En general esa falta de vocación se produce en los políticos, pero también en algunos trabajadores y funcionarios. Como servidor público tienes que aprender de muchos ámbitos para poder ser útil en lo colectivo.

–¿Han intentado en El Puerto llegar a un acuerdo con otros partidos a la izquierda del PSOE?

–Nosotros no hemos intentado participar de ninguna negociación, porque entendemos que tenemos proyectos diferentes. Podemos sabe eso, e IU también lo sabe y entre ellos tampoco han llegado a un acuerdo, por cuestiones económicas. Nosotros tenemos un rechazo argumentado a la profesionalización de la política, de ahí que tenemos limitados los mandatos a ocho años y sólo podemos cobrar el equivalente a tres salarios mínimos de 2015, el resto lo tenemos que donar. Pensamos que es importante introducir la ética en la política. Somos una alternativa nueva frente a los que hacen de la política una profesión.

–¿Se siente avalado por trayectorias como la del alcalde de Cádiz, José María González, Kichi, o la de Teresa Rodríguez?

–Somos la única alternativa con capacidad para gobernar que somos solventes, y lo hemos puesto en práctica en el Ayuntamiento de Cádiz, donde se han conquistado derechos y protegido a la ciudadanía, evitando desahucios y garantizando la luz y el agua. Somos la única alternativa solvente y nueva para que la gente no se quede en su casa y acuda a votar. Personalmente, me siento avalado por el código ético de Teresa Rodríguez y creo que las mismas políticas al servicio de la gente que se han puesto en marcha en el Ayuntamiento de Cádiz pueden funcionar en El Puerto.

–¿Cómo definiría estos años de gobierno del Partido Popular y Ciudadanos en El Puerto?

–Creo que ha sido histórico en lo nefasto, en el poco escrúpulo hacia lo público, en el desastre total de la gestión. Por ejemplo, el tema del uso del coche oficial del alcalde para ir a jugar al pádel, que justificó diciendo que era bueno para su salud. El alcalde no tiene respeto hacia lo público, y eso se ha notado en todo. La falta de servicios, los pliegos caducados en la limpieza de pinares o en la basura. La precariedad en todos ellos y los salarios estancados por la imposibilidad de negociar convenios colectivos en las contratas. Sin embargo ha habido prioridades, como Fiestas, donde no han tenido problemas para sacar las cosas en tiempo y forma. Esa prioridad tendría que haberla puesto el equipo de gobierno para renovar los contratos públicos y no habríamos vivido el caos que hemos vivido.

–Hay quien sostiene que a nivel municipal no cuenta tanto la ideología como la gestión.

–Yo creo que la gestión depende de la ideología. Cuando la ideología te lleva a dedicarle un parque a José María Pemán poniéndolo al mismo nivel que Rafael Alberti y dejas que la Fundación del poeta esté al borde de tener que vender patrimonio para salir a flote, la ideología impregna la gestión. Cuando las barriadas carecen de limpieza y mantenimiento y en la Costa Oeste, donde votan al PP y a Vox, pones empeño en que estén mejor atendidos que los barrios donde votan menos a tu partido, la gestión está impregnada por la ideología. En los plenos, si una medida es buena para El Puerto nosotros votamos que sí, sin ningún complejo sobre la procedencia de la iniciativa.

–¿Habrá pacto con otros partidos de izquierda en caso de que sea necesario?

–Lo tenemos clarísimo, ni por acción ni por omisión vamos a dejar que gobierne otra vez esta derecha impresentable que ha estado gobernando estos cuatro años. No tendremos ningún problema para llegar a un acuerdo con otras formaciones de izquierda.