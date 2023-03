Adelante Andalucía El Puerto se presenta como alternativa para la izquierda

La Casa Número 6, en la calle San Bartolomé, ha acogido este viernes el acto de presentación de la candidatura de Adelante Andalucía El Puerto para las próximas elecciones municipales, una candidatura que estará encabezada por el actual concejal del Ayuntamiento portuense Alejandro Gutiérrez.

Fue la asamblea de Adelante El Puerto la que planteó que era él quien debía darle continuidad a un proyecto “con vocación de servicio público. Yo tengo un trabajo donde volver”, señala el candidato, y destaca su experiencia como concejal durante estos cuatro años, así como sus dos años en Diputación, con el objetivo de “sumar esa experiencia a un proyecto municipalista y andalucista de izquierdas”.El resto de la candidatura se decidirá en un proceso de primarias que se abrirá en los próximos días.

La portavoz nacional de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, destacó la labor del candidato “abanderando el andalucismo político en el Ayuntamiento de El Puerto, defendiendo los servicios públicos, la lucha contra la turistificación y sus efectos y el derecho a la vivienda. Viene del sindicaismo combativo, de la base, y se ha forjado en las luchas laborales. Es el candidato de los trabajadores y trabajadoras de El Puerto”, enfatizó, recordando que ante la precariedad del empleo en sectores como la hostelería “hay que garantizar los derechos de los trabajadores".

La candidatura de Adelante Andalucía El Puerto se presentará a las elecciones en solitario, sin confluencia con Podemos o Izquierda Unida. Según el candidato “se descarta la confluencia por lo que nos diferencia, que es por lo que la ciudadanía coge nuestra papeleta, por nuestra vocación de servicio público y nuestra ética de los cargos públicos, con limitación de sueldos y mandatos. Gran parte de los problemas de la política es que los intereses de los candidatos notienen nada que ver con los de la ciudadanía de a pie. Tener un trabajo al que volver te permite mantener la perspectiva y no despegarse de los intereses de la ciudadanía”.

En cuanto al posible peligro de la dispersión del voto a la izquierda del PSOE, Gutiérrez cree que “nuestro principal enemigo es la abstención. La gente se queda en casa porque no ve sus intereses representados. Creemos que enriquecemos, no que dividimos o que restamos. Además esa pregunta no se les plantea nunca a las fuerzas de derecha, que también están divididas”, argumenta.

Teresa Rodríguez puso el acento además en el andalucismo como elemento diferenciador, además de la ética política de su formación, que como dijo es “más que un gesto. No nos queremos someter a gobiernos con el PSOE, el que esté enfadado con Pedro Sánchez debe tener una opción de izquierdas”, dijo.

En cuanto a las razones que a su juicio hacen necesario un cambio de gobierno en El Puerto, Alejandro Gutiérrez cree que “el mandato de Germán Beardo ha estado salpicado por casos de corrupción” y cita asuntos como las atracciones sin licencia de Valdelagrana, la apertura de chiringuitos sin licencia o los vertidos de Rancho Linares, entre otros. “Sobran motivos para decir que la política no puede estar al servicio de Germán Beardo, sino al servicio de los ciudadanos”, concluyó.