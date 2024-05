Presentada la Asociación Nacional de Futbolistas de Veteranas, con punto de partida en Cádiz

La Asociación Nacional de Futbolistas Veteranas eligió la sede de Liga F en Madrid para presentar días pasados en sociedad su proyecto y el I torneo de Veteranas que se disputa del 3 al 5 de mayo en la Línea de la Concepción (Cádiz) con la participación de los equipos de veteranas del FC Barcelona, el Bayern de Múnich, la Real Sociedad, Veteranas de Castellón, Veteranas de Alcobendas, y la propia ANFV.

La provincia de Cádiz es uno de los soportes desde donde nace la nueva Asociación Nacional de Futbolistas Veteranas.

La Liga F informó de que la presidenta de Liga F, Beatriz Álvarez, ejerció de anfitriona en un acto en el que estuvieron presentes la presidenta nacional de la ANFV, María Hidalgo, Keko Rosano, tesorero de la asociación, la presidenta de la delegación de Madrid, Edith Cervantes, y su secretaría, María Luisa Olivares, y la presidenta de la delegación de Castellón, Patricia Campos.

Además, también asistieron el vicepresidente de la Diputación de Cádiz, Francisco Javier Vidal y el técnico de Deportes, Manuel Rodríguez.

Beatriz Álvarez destacó la importancia de un proyecto “pensado para las ex futbolistas. Nos ha costado mucho llegar hasta aquí gracias al trabajo de muchas personas como vosotras y Liga F tiene una responsabilidad. Hemos incorporado a ex futbolistas que ahora mismo constituyen un tercio de la plantilla porque no queremos ser solo un mero organizador de la competición, sino una la locomotora del deporte femenino, donde uno de nuestros objetivos principales es crear una comunidad en la que proyectos como este encajan a la perfección”.

Por su parte, María Hidalgo indicó que “entre las ex futbolistas hay mucha demanda para seguir jugando y teníamos la obligación de poner en marcha esta asociación para que sigan expresándose y crear este torneo y otros con varias fases para incrementar la participación”.

“Además del aspecto deportivo también participamos en proyectos sociales para ayudar a la integración de niñas, mujeres e inmigrantes en riesgo de exclusión” concluyó Hidalgo.