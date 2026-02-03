Sergio Guillén 'Tomate' ('Los locos'): "Vamos a pelear por todo en este Concurso"

Enérgico y exultante, Sergio Guillén Tomate celebra con 'Los locos' un pase de cuartos de final donde han notado, una vez más, la conexión que siente el respetable con la comparsa de la Cantera. "El público de cuartos es un público complicado, lo sabemos, y, sin embargo, este público nos ha pedido que le diéramos de comer, y le hemos dado un menú que creo que le ha gustado", valora el autor, junto con Antonio Pérez Piru, de la agrupación.

Y es que Tomate ha salido "muy contento" con el trabajo en este pase porque "el grupo vocalmente ha cantado mucho mejor", estaban "más cómodos con la azotea un poquito más abierta" y han mitigado el juego de luces que lucieron en preliminar "que parecía un poco el Tocato", ríe. Así, el creador explica que han cambiado "un poco" la disposición de la azotea desde donde cantan y, en vez de en pico, como en el estreno, en cuartos va de forma frontal. "Así el grupo está más abierto ya que antes se creaba un embudo porque se apelmazaba la gente y la guitarra y no salía el sonido. Los tipos, también son voluminosos, con esas batas de cola, y la tela también se comía el sonido", detalla.

"Ahora todo ha ido a su sitio, que eran cositas que se nos escapaba del principio porque no estaban en nuestra mano, pero se han arreglado. Y, nada, letras, hemos traído letras", acierta Tomate sobre dos pasodobles donde han lucido emoción y rabia. "Cuando Piru lo trajo yo me acordé mucho de mi madre y me emocioné. El pasodoble me dio en toda la boca porque, yo creo que a todos nos pasa, que se nos olvida muchas veces llamar a la mamá, y tenemos que estar más pendientes, porque mi madre para mí es la persona más maravillosa del mundo", agradece.

La segunda impactante letra, a una chica que acaba de ser violada y en vez de encontrar la compresión de su padre encuentra un rosario de reproches, confiesa que encuentra su raigambre en el caso de una persona que, "aunque exactamente no fue su padre, sino otro familiar", sí que recibió incomprensión y machaque "con ese tipo de cosas y nos chocó bastante".

Con estas credenciales, 'Los locos' salen más que satisfechos de un pase que consideran "muy importante" para "consolidarte y meter la cabeza arriba". "Vamos a pelear por todo en este Concurso", decide Sergio Guillén al que también le están dando muchas alegrías "la chirigota de 'Los hombres de Paco'". "No sé qué me deparará en premios y demás, pero está siendo un concurso súper bonito. Percibo el cariño de la gente, andando por la calle y la gente que no conozco me para y me da las gracias por la comparsa y por la chirigota. Y eso es un orgullo enorme", se congratula.