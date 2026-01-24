¿Quién canta este sábado 24 de enero en el Teatro Falla de Cádiz?: Orden de actuación de la décimacuarta sesión

El segundo sábado del COAC también se prevé como una buena noche de coplas, contando con dos finalistas como cabezas de serie. Así, la chirigota del Yuyu repite con 'Los que van a coger papas' la buena experiencia de su vuelta al Falla en 2025 con 'Los James Bond que da gloria verlos'. En el arranque de la noche, la otra cabeza de serie será el coro de José Manuel Pedrosa y David Fernández, que peleará el primer premio con 'La esencia'.

En comparsas, habrá que estar muy atentos al estreno de Tamara Beardo como compositora de la música de 'Lxs invencibles'. Además, cerrará la función la comparsa de Pepe Juan Pastrana y Pepito Martínez 'La última noche'.

Por supuesto, no hay que olvidarse del humor sin filtro de la chirigota del Vitote con 'Las bodas de plata'.

Orden de actuación:

20.00: Coro 'La esencia': El coro de José Manuel Pedrosa y David Fernández es uno de los que, a priori, parte en el grupo de los máximos favoritos para conseguir el primer premio en el Concurso Tras conseguir en la pasada edición el tercer premio con 'Las entrañas de Cádiz', en 2026 querrá recuperar el triunfo en la modalidad con 'La esencia'.

20.45. Comparsa 'Lxs invencibles': La comparsa liderada por Tamara Beardo, con una trayectoria casi impecable desde que se creara en 2023 con 'La tía de la tiza', se dividirá en dos para el certamen. Por un lado, estará gran parte del grupo con nuevos autores, que concursará con 'La marea'. Por el otro, Tamara se lanza a componer la música de 'Lxs invencibles', contando con la letra de la escritora Bea Aragón y la barbateña Mari Charo Suárez Varo.

21.30: Chirigota 'Los que van a coger papas': José Guerrero Roldán el Yuyu demostró en la pasada edición del Concurso que sigue siendo el mismo a pesar de una ausencia tan prolongada en la fiesta. En los 15 años de distancia que hay entre 'Los emires por donde lo mire' y 'Los James Bond que da gloria verlos' no existen diferencias en cuanto al planteamiento de una chirigota netamente humorística, el punto surrealista en el humor, el tratamiento de los temas y la enorme fuerza que tienen los pasodobles para encajar un golpe tras otro.

22.15: Cuarteto 'La pandilla inclusiva'. El Cuarteto Inclusivo cumple su tercer año en el certamen. Lo hace bajo el título de 'La pandilla inclusiva'.Al frente de este grupo vuelve a estar Álvaro Galán, quien lleva ya varios años haciendo una enorme labor para la inclusión de personas con diversidad funcional. Esto se demuestra con un cuarteto que en sus dos actuaciones anteriores se ha ganado el cariño del público.

23.00: Comparsa 'Las manos de Cádiz'. La comparsa de Raúl Villanueva y Javi Noriega intentará en el Concurso acercarse a la fase de cuartos de final con 'Las manos de Cádiz'. Para ello, contará con la colaboración del sevillano Javi Cuevas, que será el autor de la música del pasodoble.

23.45: Chirigota 'Las bodas de plata'. La chirigota de Víctor Jurado Vitote es una de las que acude al certamen sin ningún tipo de filtro. Con mucho descaro, repartiendo "palitos" a diestro y siniestro en el mundo del Carnaval, un humor por momentos bestia y con sus dosis de poca vergüenza, es de los grupos que no pasa desapercibido.

00.30. Comparsa 'La última noche'. El tándem formado por Pepe Juan Pastrana y Pepito Martínez volverá a estar presente en el Concurso del Falla tras la experiencia de la pasada edición con 'Los trastos', que se quedó en la fase de cuartos de final. Para este año, concurrirá con 'La última noche'.