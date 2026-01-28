Así quedan los puntos del Jurado Diario tras la decimoséptima sesión de preliminares del COAC 2026

A falta de una sesión para el cierre de esta fase de preliminares del COAC 2026, el Jurado Diario sigue puntuando a todas las agrupaciones que pasan por el escenario del Teatro Falla. En la decimoséptima sesión sobresalió una de sus agrupaciones, la de la chirigota del Bizcocho, que alcanza el liderato de su modalidad.

Así, la chirigota 'Ssshhhhh!!' obtiene 233 puntos y se coloca primera. Sólo a dos puntos por detrás quedan 'Los que van a coger papas', de Yuyu, y con uno menos 'Los cadisapiens', de Manolín Santander, Sánchez Reyes y Juan Pérez Blanco. En el resto de chirigotas de la noche 'Los de la tribu de al lado' se queda en el puesto 24 con 170 puntos, mientras 'El marqués de la paguita'.baja hasta el 36 con 128 puntos.

En comparsas hubo tres grupos. La mejor situada es la comparsa de Chiclana, 'La condená', que con 191 puntos está en el puesto 18. Mientras 'La gracia divina', de Algeciras, obtiene 190 puntos y ocupa el lugar 29. Ya, por último, 'Las pasajeras'. apenas logra 99 puntos y se quedan en la posición 48. En esta modalidad siguen líderes 'DSAS3' de Jesús Bienvenido, seguidos de 'OBDC Me quedo contigo'.

En coros, 'Los mentirosos' de Faly Pastrana, obtiene en su debut 209 puntos y ocupa la séptima posición de una modalidad que sigue liderando 'El sindicato'.