Preliminares COAC 2026: ¿Quién canta este martes 27 de enero en el Teatro Falla de Cádiz? Orden de actuación de la decimoséptima sesión

El Teatro Falla vivirá esta noche la que sería la última función de las preliminares del COAC 2026. Será decimoséptima sesión pero aún quedará por celebrarse la novena, que quedó aplazada a este miércoles por el luto por el accidente de tren de Adamuz. Así, y con un día más que esperar el veredicto del jurado, esta noche será el turno de la chirigota del Bizcocho, además del coro de Pastrana. Vuelve Antonio García el Alemania como componente de la comparsa 'La condená' y la chirigota de José Miguel Choza con 'Los de la tribu de al lado'.

Orden de actuación

20.00. Coro 'Los mentirosos' Rafael Pastrana sigue defendiendo el tango con su coro. Tras décadas carnavaleras, en 2020 volvió a montar un coro con sus hijos Rafael María y Marcos. Con 'Los garabatos' llegó a las semifinales, fase en la que repitió ya en solitario con 'Los guardianes del Dios Momo' en 2025

20.45. Comparsa 'La condená' La comparsa de Chiclana, con la dirección de Antonio de la Llave, tendrá este año a Antonio García el Alemania, uno de los directores más míticos de la historia del Carnaval de Cádiz, que regresará como componente de una comparsa 39 años después de su última participación con 'Pescadores fenicios' (1987), de Enrique Villegas. Su hijo Tomás García Delgado Tommy junto a Patricia Andrés realizan el repertorio de la comparsa chiclanera.

21.30. Chirigota 'Ssshhhhh!!'. La chirigota del Bizcocho incorpora este año a Pablo de la Prida como coautor de la letra y que también lo fuera de 'Los Daddy Cadi', segundo premio de 2019. En este 2026, Antonio Álvarez el Bizcocho presentará su chirigota número 17 desde que se estrenara con 'Un mal día lo tiene cualquiera' en 2009,

22.15. Comparsa 'La gracia divina'. José Antonio López Rondón, experimentado carnavalero del Campo de Gibraltar, retomó su trayectoria tras varios años de ausencia con 'Los hijos del cañaveral', que se quedó cerca de superar el primer corte. Lo hizo junto a José Antonio López Molina, que en este 2026 repetirá como autor de la letra.

23.00. Chirigota 'Los de la tribu de al lado'. José Miguel Choza regresa a la modalidad de chirigotas tras dos años de ausencia y probar con la comparsa. Antes de convertirse en autor, José Miguel Choza fue componente de grupos como las comparsas de José Luis Bustelo o Antonio Martínez Ares, o la chirigota de Juan Manuel Braza Benítez el Sheriff.

23.45. Comparsa ''Las pasajeras'. Desde Los Barrios llega esta nueva comparsa que está liderada por Pili Castillo. Con un conjunto de nueva formación, este grupo no cuenta con experiencia previa ni en Cádiz ni en Los Barrios.

00.30. Chirigota 'El marqués de la paguita'. Los chirigoteros isleños José Joaquín Garcés y David Hernández el Lejía vuelven a unirse seis años después de su última participación conjunta.