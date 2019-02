“Nuestro pase ha sido el monotema hoy en Santoña, no hemos conseguido ni dormir”

Con una inmensa sonrisa dibujada en su voz, Eder Rey, uno de los dos autores de la chirigota de Santoña, atendía la llamada de Diario del Carnaval para valorar su histórico pase. “Aún estamos de resaca. Yo he dormido tres horas porque no podía conciliar el sueño. Me fui por el pueblo a pasear y a pensar en un pasodoble, porque sólo teníamos tres y ya gastamos dos en preselección. Ahora ya está hecho el que nos falta y sólo nos queda hacer otro cuplé”.

Once de los 12 componentes del grupo, que vino a Cádiz por primera vez hace una década aunque esta es su séptima participación en el COAC, han vuelto a Cantabria. “Aquí salimos en diferentes agrupaciones de nuestro concurso, pero por suerte nos ha tocado cantar en Cádiz el sábado, que ninguno actuamos”.

Eder viajará de nuevo hasta la tacita en avión. “Cogeré un vuelo Bilbao-Jerez, pero otros siete compañeros vendrán en coche, y otro están buscando una buena conexión. Es que es complicado porque tenemos diferentes horarios de trabajo”.

Reconoce que el hecho de que este año habían gustado mucho “nos había hecho tener ilusiones. La chirigota del Cascana, con los que hacemos un hermanamiento, nos dijeron que preparáramos letras, pero cuando dijeron el nombre fue increíble”.

¿Y ahora qué? “Pues mira, eso decíamos, que puestos a imaginar igual alguno ya se ve en semifinales jajaa. Para nosotros es tremendo esto. Hoy ha sido el tema del día en Santoña, nuestro pase a la fase de cuartos de final. Es una gran alegría”.