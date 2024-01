"No ha pasado el Hum", uno de los momentos favoritos del COAC 2024 en las redes sociales

La chirigota 'Carnaval, me cago en tus muertos' se despidió en la noche de lunes de una manera que no ha pasado desapercibida y menos en las redes sociales como X (antes Twitter) donde cada noche se comenta el concurso por muchos usuarios.

La agrupación, que no se corta en sus letras y que en su último pase dedicaron un pasodoble a los líos en el mundo cofrade gaditano, aprovechó la bajada del telón para dar otro toque de ánge a su actuación, parodiando a lo que hizo la comparsa 'Los colgaos' en preliminares, que se fue a modo marcial. Los que han seguido todo el concurso captaron del tirón la letra nueva a esta música, cosecha de la chirigota: "Hum, no ha pasado El hum, la comparsa El Hum", refiriéndose a una de las agrupaciones que han quedado en peor posición en este concurso y con un nombre más que llamativo.

NO HA PASADO EL HUM pic.twitter.com/r0YCQMl6li — Carnaval Cosas (@CarnavalCosas) January 29, 2024

Trending topic en X

Tanto gustó que pronto fue tendencia en la red social, colocándose 'No ha pasado el hum', como trending topic nacional en un momento de la noche. No faltaron otros preguntándose qué era eso del Hum, al no haber visto las preliminares.

Los memes no se han hecho esperar ya que muchos no se pueden quitar de la cabeza ese soniquete del final del pase de cuartos del grupo que firman Miguel Ángel Ríos, Víctor Jurado 'Vitote' y Víctor Jurado Fernández 'Vito'.

¡Todos juntos!Hum, no ha pasado El Hum... pic.twitter.com/oeyvPi21Rq — Señora Chele Bari. No ha pasado El Hum. (@AnitaaBelenn) January 30, 2024

Buenos días HUM NO HA PASADO EL HUM…. — Invi-ictus (@CanijodeCarmona) January 30, 2024