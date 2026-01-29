Martínez Ares ('Los humanos'): "El quid de la cuestión es que la redención es Cádiz"

Con el poso de sapiencia que dan los años, pero "con la rabia" de quien tiene "todos los tiros dados", Antonio Martínez Ares ha regresado al Concurso con un personaje, y con una comparsa, que pasea por todos los estadios de la vida y del alma humana. Una nueva creación con fondo y forma tan material como metafórica pero que, revela, tiene una idea principal en el centro: "Hay que buscar una redención. Y la redención es Cádiz".

Y es que con 'Los humanos', con este viejito que igual se nos duerme en el cuplé, que luce las heridas de una guerrera republicana para rebelarse "contra el fascismo, contra la intolerancia, contra los maltratos y contra tantas cosas", Martínez Ares viene a contar que "puede que un día" se "pierda" pero, si eso ocurre, pide que los traigan "de vuelta a mi tierra, a Cádiz". A esa "Cádiz redentora", a ese Carnaval redentor, al que el autor le canta con esta comparsa con la que ha cerrado la fase preliminar del COAC 2026.

"A mí me gusta cerrar, no voy a decir que no, pero al grupo no tanto", ríe el carnavalero tras el estreno de 'Los humanos', una comparsa madura que, sin embargo, Martínez Ares no achaca a sus años y experiencia vital en el Concurso.

"No sé, yo creo que cada agrupación tiene una vida distinta y una forma de comportarse distinta. ¿Te acuerdas cuando estuvimos hablando de que estaba echando un pulso con 'Los humanos'? Ese pulso sigue presente y es un personaje, para mi gusto, muy poderoso. Muy cascarrabias, pero conmigo mismo. Así que necesito tiempo para hacerlo, necesito sentarme con él, saber qué quiere, qué pretende y sacar de ahí cosas", explica Martínez Ares que continúa con su proceso creativo.

Eso sí, sin perder el hilo de esa Cádiz a la que volver, "el lugar donde fui feliz, como decía Germán en aquella comparsa". "Ahí es donde creo que el viejo se empieza a encontrar con una humanidad, la del carnaval, la de esta ciudad, que es tan libre, y con esa sinvergonzonería, que es capaz de decir cualquier historia".

Esa Cádiz que nos da la posibilidad "de salvarnos todos los años", ese Carnaval siempre "maravilloso", así pasen los años. "Yo, por etapas que he pasado, he vivido cosas distintas en el Carnaval y siempre me ha parecido maravilloso. El de este año es el más maravilloso de mi vida, y el del año que viene, también".