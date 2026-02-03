Madridlucia no pilla el pasodoble de 'OBDC. Me quedo contigo!'

Tras las primeras carcajadas que provoca lo surrealista de la situación, un preocupante poso de los verdaderos peligros que entraña la apropiación cultural que subyace en el mensaje que ha compartido Germán García Rendón sobre la actuación en cuartos de final de su comparsa 'OBDC. Me quedo contigo!' en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2026.

Y es que, tras cantar un crítico pasodoble sobre la próxima celebración en la capital de España de Madridlucia, los organizadores del artefacto que intenta replicar las ferias andaluzas en la ciudad de Martínez-Almeida e Isabel Díaz Ayuso se han puesto en contacto con el autor a través de su cuenta oficial para invitar a la agrupación a "compartir su chirigota" en el evento. "Gracias por la dedicatoria", se coronan.

García Rendón ha hecho público el mensaje en sus redes sociales encabezándolo con un acertado "me parece a mí que no se han enterado muy bien de qué va la película". Y, efectivamente, así lo parece en cuanto a que los versos del comparsista gaditano claman justo contra el carácter mercantilista e irrespetuoso de una celebración que busca reflejar a una Andalucía a la que quieren "robar la identidad".

Pero además del saqueo que la comparsa señala en su letra, el mensaje que recibe Rendón deja entrever un problema aún más profundo que la simple capacidad de comprensión de una letra. Y que parece que no existe ni el más mínimo interés, ni conocimiento, por parte de Madridlucía para elaborar la réplica que pretenden perpetrar. Una chirigota, que no es una chirigota, que es una comparsa, para hacerles un homenaje, que no es un homenaje, que es una crítica, en una feria andaluza, que no es feria, ni es Andalucía.