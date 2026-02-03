Madridlucía, el evento que la próxima primavera se organizará en la capital española buscando replicar las ferias andaluzas, ha encontrado una contundente letra de rechazo de parte de la comparsa 'OBDC. Me quedo contigo!', de Germán García Rendón.

Así, la agrupación ha clamado contra la apropiación cultural que supone este hito en el segundo de los pasodobles con el que defendían su pase de cuartos de final del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas 2026.

Una letra que cosechó el aplauso y la puesta en pie del público, pero que minutos antes ensayaban en camerinos del Gran Teatro Falla, donde el equipo de Diario del Carnaval captó la pieza que aquí reproducimos.