La locura trabajada de cantar en un espacio de 1,50 x 1,80 de la chirigota de Écija

"Nosotros teníamos miedo de que sólo se hablara de la chirigota del año pasado - “Te como tu cara”-, de comparaciones con ella y estamos contentos porque la chirigota ha gustado arriesgando con el tema de la idea, como nos gusta”, decía Keko Rodríguez, director del grupo de Écija que este año se ha colado en el Falla cantando dentro de un ascensor.

La idea que escenifican en ‘Al cielo con él’, con personas atrapadas en un ascensor que se ha quedado parado, ya la barajaban desde 2018 y este año ha sido el año. Un idea loca, sí, “pero pensada y bien trabajada”, apuntaba el chirigotero, satisfecho de cómo ha quedado todo.

A todo le ha dado forma Soloarte Creacciones, con Enrique López Morgado al frente, ex componente de esta agrupación y que este Carnaval trabaja un total de ocho grupos en el concurso gaditano. Tras barajar distintas opciones, decidieron que el ascensor fuera uno de tipo antiguo, de los años 60, para poder tener las rejillas d ela puerta, llevando al disfraz también unas ropas como de esa época con levitas largas, gorras y sombreos “pero jugando con el color”. Por la cabeza de la chrigota pasó ir de pintores o meter un violonchelo, por ejemplo.

Durante los ensayos los chirigoteros ha ido probando maneras de colocarse en un habítáculo realizado con tubos de PVC, probando diferentes composiciones hasta encontrar la definitiva. “Hay algunos componentes más altos,más bajos y queríamos que al menos a cada uno se le viera la cara”, cuenta Keko. Además que hay que tener en cuenta que ellos no son 12 sino 15 componentes los que se meten dentro de este espacio cuyas medidas definitivas se han quedado en 1,50 metros por 1,80, según explica el artesano.

"La sensación de agobio es totalmente verdadera"

Ascensor y escalera de 'Al cielo con él'. / Lourdes de Vicente

“Hemos ido recortando, cada vez achicando más para que diera esa sensación de agobio, que es toalmente verdadera. En la estructura definitiva utilizada reducimos unos 20-30 centímetros más, el último achique ha sido a traición”, bromea “para que se viera realmente como desesperados”. Una sensación que se transmite.

El ascensor que sale en escena es una estructura de madera “que puede tener como un mes de trabajo”, con bastidores de madera extensibles, una rejillas cerrnado el fondo y con un suelo de varias alturas para que se pueda ver a los chirigoteros. También a los que se tapan la boca con ese esparatrapo para que el jurado vea que no están cantando ya que no pueden salir, una opción que ya utilizaron con esos inamovibles tipos al lo Anibal Lecter en una carretilla de ‘Te como tu cara’. Enrique quiere llamar también la atención de la importancia de la escalera “a la que no se le está echando mucha cuenta” pero imprescinbible para completar la escenografía, “y que está hecha de tela”. “Vamos que no es para subirse, que el otro día la pisaron y se rompió uno de los escalonres”, recuerda.

“A mi me gustaba mucho la idea y creo que era el año”, añade, mientras se preparar para intentar subir al cielo en el Falla lo más apretados posibles.