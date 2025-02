Jesús Valero ('Un clásico nunca falla'): "Venimos a reivindicar el cuarteto clásico"

El componente del cuarteto 'Un clásico nunca falla' Jesús Valero salía de la escena del Falla con inmejorables sensaciones, tras un año de ausencia y solo dos concursando en el certamen de adultos, "estamos contentísimos, era un año que nos ilusionaba mucho, Manuel llevaba con esta idea desde el año pasado, pero por cosas de la vida no pudo ser, y me encantó porque yo soy de cuarteto clásico de toda la vida, de Masa, Peña e incluso del de Rota, 'Ser o no ser', así que una sensación maravillosa porque ha sido llegar y pegar, dos años llevamos dando con la tecla en el Falla, le hemos cogido el gusanillo a esto y lo disfrutamos mucho".

Un repertorio en el que han hecho un buen repaso a todas las modalidades, "y a los primeros a nosotros mismos porque Cádiz es carga, esto es el Carnaval de Cádiz, y al final es eso, al Falla hay que venir a decir cosas, no se puede venir con pescao en blanco".

Así que aspiraciones son todas las que tienen, "tenemos bastantes, vamos a por todas, tenemos repertorio para hacer otro concurso más", bromea.

El cuartetero también ha mostrado contundente sobre la actuación de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), al considerar que "no deben venir así. El cuarteto es la modalidad más difícil, y la gente de fuera ve que hay muy pocos cuartetos y cree que es donde se puede rascar, la modalidad está en horas bajas y creen que pueden llegar a algo en el Carnaval de Cádiz, pero es que el Carnaval de Cádiz es muy difícil". Además, añade, "decían que venían a salvar el cuarteto de Cádiz, con un contrabajo y una flauta, pues eso tiene lo mismo de Cádiz que yo de culturista".

Y es que Jesús Valero sabe que un cuarteto conlleva mucho trabajo, mucho ensayo, "y esto no hace más que contribuir a que la gente de fuera se atreva con mamarrachos, y al final perjudica la imagen del concurso".