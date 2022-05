'El concurso tras la máscara', el retrato del COAC de Lourdes de Vicente que ya se puede ver en el Mercado de Cádiz

Las paredes del Mercado de Abastos se han convertido en el escenario perfecto para la exposición 'El concurso tras la máscara'. La fotógrafa Lourdes de Vicente, de Diario de Cádiz, cuenta desde su mirada el certamen de agrupaciones gaditano palpando la emoción de bambalinas, la tensión de la trasera, el ambiente de camerinos, momentos ya históricos sobre las tablas,... sumergiendo así en el ambiente del Teatro Falla a todo el que pase por este lugar tan carnavalero durante la semana de fiesta en la calle.

"Tengo muchas ganas de que sea Carnaval y ver a la gente interactuar con la exposición, me encanta el sitio y creo que ha quedado muy bonita", manifestaba la fotógrafa durante la inauguración de la muestra. Junto a la concejala de Fiestas, Lola Cazalilla, han recordado la historia detrás de cada una de las imágenes, cuya selección incluye los últimos diez concursos del Falla. "Hay algunas que tenía claras, que se te quedan grabadas por algo y he buscado mucho entre bambalinas, momentos claves como la antología del Love o la actuación de la antología de Aragón y también he querido incluir a los niños, para que vean que son parte de la fiesta, y el papel de la mujer, representadas en Milian Oneto".

Cazalilla ha querido destacar el trabajo de Lourdes de Vicente, "con un seguimiento profundo de mucha calidad, mucho cariño y una visión característica de lo que es nuestra fiesta". "Teníamos ganas de que traspasarán las páginas físicas y digitales del Diario y estuviera ocupando este espacio de nuestra ciudad para que la gente se sumerja en instantes desconocidos para el público de los últimos años".

En las fotos se puede ver a Manolo Santander en camerinos con 'El submarino amarillo', a Eduardo Bablé tras las cortinas esperando para presentar, al Love emocionado, a José Otero y su hijo Iker abrazados, al pequeño Mario Gago asomado buscando al público terminando la actuación de la final infantil de 2020 o instantes y gestos en el escenario de Milian Oneto o el comparsita Nico, entre otros.

La muestra, a la que acompaña un texto de la periodista Tamara García, estará en el mercado durante todo el Carnaval y seguro que es protagonista de otras miles de fotos de los que pasen por allí.