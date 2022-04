El calendario del COAC 2022

Tras un año de parón obligado a causa de la pandemia del coronavirus, el Concurso del Gran Teatro Falla regresa en una fecha diferente, pero que no le restará ni un ápice de interés entre los aficionados. Con el inicio de las semifinales infantiles el 11 de mayo, se abrirán tres semanas de coplas en las que los aficionados volverán a disfrutar del Carnaval con las 61 agrupaciones de adultos, 10 infantiles y nueve juveniles que se subirán a las tablas del coliseo gaditano. Una espera que ha sido demasiado larga, pero que merecerá la pena por la vuelta de la ansiada normalidad.

Primera función - Lunes 16 de mayo

Empieza muy fuerte el Concurso del Gran Teatro Falla de 2022 con una primera sesión sin ningún desperdicio. De hecho, abrirá la competición la comparsa de Fran Quintana 'El club de los ignorantes', que intentará estar en la pelea por todo tras alcanzar las semifinales con 'Los pacientes'. También asegurarán la calidad la vuelta a esta modalidad tanto de Juanma Romero Bey como de los hermanos Pastrana. En chirigotas, iniciará la batalla la nueva de José Mari Barranco el Lacio, que también hace la música de 'Los cuarentena principales', dirigida por Juanlu el Cascana. Cierra este trío la chirigota de José Miguel Choza. Por último, la modalidad del tango la inaugurará el coro de Charo Quintero, cuartofinalista en 2019 con 'Gadix'.

Segunda función - Martes 17 de mayo

La atención en esta segunda función del COAC 2022 estará centrada, principalmente, en los dos cabezas de serie, aunque también la noche estará abierta a las sorpresas. Por un lado, la chirigota del Barrio comenzará la defensa del tercer premio conseguido por 'Los geni de Cádiz'. Por el otro, la comparsa de Piru y Tomate es una de las destinadas a romper la hegemonía de los grandes nombres. Junto a ellas, también destaca la nueva comparsa netamente femenina tanto en voces como en autoría liderada por Marta Ortiz, 'We can do... Carnaval'. Además, esta sesión también supondrá el reencuentro en coros de Antonio Procopio y Salvador Longobardo, con la inestimable colaboración de Tino Tovar.

Tercera función - Miércoles 18 de mayo

En el inicio de la tercera función estará al principio de la sesión con el estreno de la comparsa de Antonio Martínez Ares 'Los sumisos', una de las más esperadas, especialmente tras la polémica generada por el traslado del Concurso del Falla a la primavera. Junto a ella, la otra cabeza de serie es el coro 'Pachamama', conocido como el de los Estudiantes, uno de los que aspira a llegar a la última noche del certamen. También resaltan en esta noche de miércoles el nuevo coro de Barbate, el regreso a la comparsa de José Antonio Alvarado y la comparsa de Las Niñas, que estrena autores tras la marcha de Borja Romero.

Cuarta función - Jueves 19 de mayo

La cuarta sesión es otra de las que apenas ofrecerá un respiro a los aficionados por la calidad de los grupos que pasarán esa noche por el escenario del Gran Teatro Falla. Así, la función la cerrará la chirigota del Sheriff, que peleará por intentar volver a la Gran Final tras varios años fuera de ella. Quien sí defenderá su posición en la última noche del certamen de coplas será la comparsa de Jonatan Pérez Ginel, que consiguió el cuarto premio en la última edición con 'Los aislados'. Además, también dejarán detalles interesantes las comparsas de Tocina y David el Principito, y la nueva chirigota chiclanera de José Molina, José Antonio Alvarado y Juan Carlos Vergara.

Quinta función - Viernes 20 de mayo

La función que marcará el ecuador de las preliminares será una noche presumiblemente polémica en su tramo final. La participación de la comparsa 'Los indomables', de David Márquez Mateos Carapapa, estará marcada por su intención de llevar al Falla el repertorio que ya estrenó el pasado mes de febrero. Lo mismo sucederá con la comparsa de Málaga 'Matria', que consiguió el segundo premio en su localidad. Si incumplieran el reglamento, podrían ser descalificadas. Además, la noche la abrirá la chirigota del Bizcocho. En el programa de la jornada, también se encuentran la comparsa de Nene Cheza, el cuarteto del Perrichi, la chirigota de Pepe Fierro y el coro de Rafael Pastrana.

Sexta función - Sábado 21 de mayo

El morbo también estará servido en la sexta función de las clasificatorias, ya que el destino ha querido que en ella se enfrenten los dos primeros premios de comparsas y chirigotas de 2020, pero con el aliciente de que ambas compiten en la modalidad de la pasión. Por un lado, estará Tino Tovar con 'La brigada', mientras que por el otro estará la nueva comparsa de José Antonio Vera Luque 'Los quinquis'. Entre ellas, estará como cabeza de serie el cuarteto de Gago, Cossi y Moreno 'Los ultraortodoxos de los callejones Cardoso'. En el resto de modalidades, resaltan la chirigota de Manolín Gálvez 'La Viña contraataca' y el nuevo coro de Jesús Monje 'La producción'.

Séptima función - Domingo 22 de mayo

El domingo 22 de mayo será el día en el que el Gran Teatro Falla pueda contemplar la herencia que ha dejado Manolo Santander en su hijo Manolín con 'La misión (el Evangelio según Santander)'. Este no es el único aliciente en una noche en la que los cabezas de serie son la comparsa 'La boquita prestá', de Kike Remolino, y el coro 'Tierra y Libertad', de Miguel Ángel García Argüez. En el inicio de la función, las comparsas 'La creadora' (de José Juan Pastrana) y 'Los mojarritas' (de Pablo Gallardo) mostrarán sus cartas para intentar superar el primer corte.

Octava función - Lunes 23 de mayo

La penúltima función de las clasificatorias del Concurso del Gran Teatro Falla de 2022 será la noche de los hermanos Romero Castellón ya que las tres agrupaciones que han preparado actuarán juntas en la misma sesión. Por un lado, Iván Romero iniciará la defensa del primer premio en cuartetos con 'Al Edén que le den', aunque con un grupo nuevo liderado por Leo Power. Asimismo, también actuará su comparsa '¿Me meto o no me meto?'. Por su parte, Borja Romero se estrena como autor de chirigotas con 'Los de Cádiz sur'. Además, en esta jornada regresará al COAC el antiguo grupo de Juan Carlos Aragón, que contarán con Miguel Ángel García Argüez y Raúl Cabrera como autores. Por último, otro aliciente muy importante será el coro de David Fernández y José Manuel Pedrosa, primer premio en 2020.

Novena función - Martes 24 de mayo

Con la novena sesión llegará la primera noche de los cuchillos largos, aunque en esta ocasión estarán menos afilados al ser la criba menor de lo habitual. Antes de que el jurado dé su primer fallo, la sesión se presenta interesante. Así, en comparsas, actuarán las de Germán Rendón 'Los conquistadores' y de Bustelo y Cardoso 'Los viajantes'. En chirigotas, Antonio Rivas, Fernando Carmona y Pepe Martínez se hacen cargo del antiguo grupo del Taka con 'La legionaria'. Por último, el coro de Luis Rivero será quien cierre esta modalidad en las preliminares del COAC 2022.

Primera semifinal infantil - Miércoles 11 de mayo

Segunda semifinal infantil- Jueves 12 de mayo

Primera semifinal juvenil - Sábado 14 de mayo