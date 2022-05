Cazalilla: "Las agrupaciones han demostrado un amor tremendo al Concurso"

Foros, reuniones formales, encuentros informales; vuelta al Foro, a la conversación distendida o la cita de despacho. Este atípico y exótico Carnaval 2022 podrá responder, o no, a las expectativas del aficionado pero de lo que nadie podrá acusar a la concejala de Fiestas, Lola Cazalilla, es de no haberse dejado la voz en intentar poner en pie una fiesta cuya organización enfrenta el Ayuntamiento de Cádiz en solitario, tras la decisión que se tomó en diciembre de 2020 de acabar con el Patronato. Un Carnaval –concurso y calle– municipal con el que el gobierno de San Juan de Dios se expone en un contexto social y sanitario en el que lo más fácil hubiera sido permanecer en el más cómodo segundo plano que podría ofrecerle el abrigo del Patronato. Cazalilla se la jugó en un más difícil todavía con un cambio de fecha en las fiestas y haciendo equilibrios en febrero ante el Carnaval de la resistencia. Este lunes 16 de mayo, que comienza la primera gran prueba de fuego de su apuesta, se inaugura el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas, habla con Diario del Carnaval.

–¿Nerviosa? Se lo pregunto por las muchas particularidades que tiene este Carnaval 2022.

–Pues lo estoy viviendo con mucha ilusión y sí, también con muchos nervios. La maquinaria que entraña la celebración completa del Carnaval es tan inmensa que, aunque prácticamente trabajemos en ella durante todo el año, cuando se van acercando las fechas el ritmo se vuelve exponencial. Son tantísimos y tan variados los elementos y factores que intervienen en la organización que para poder coordinarlos todos la atención debe ser máxima casi todas las horas del día. Y digo “del día” porque apenas acabamos de empezar el concurso y ya todo el equipo tenemos la falta de sueño propia de esta fecha (tú, como tantos compañeros de prensa, sabes de sobra de lo que hablo). Pero la verdad es que este año la emoción y las ganas que teníamos de que por fin llegara esto está siendo más importante que todas las dificultades o contratiempos que puedan surgir. Estamos felices y agradecidas de poder materializar algo a lo que nos negábamos a renunciar otro año más. Después de todo lo que hemos atravesado por la pandemia en parte es como vivir un sueño.

–¿Me podría hacer un pequeño balance de lo que significó este Carnaval de febrero? Y, con la distancia del tiempo, ¿no cree que hubiera sido posible el Concurso?

–Por desgracia, ya se demostró en enero que la celebración del Concurso en su fecha tradicional hubiera sido imposible. Y digo por desgracia porque sufrimos una nueva ola en nuestra ciudad con la que volvimos a pasarlo realmente mal. Con la incidencia tan alta que Omicron propició después de las fiestas navideñas, el COAC habría tenido que suspenderse. Y ya no hablo de la Cantera, que sabemos que no podría haber participado al no contar con la pauta de vacunación, sino de Adultos también. Por suerte ya queda lejos y parece que se nos olvida, pero recuerda cómo estábamos entonces: se suspendían muchísimos conciertos por positivos e imposibilidad de ensayos o actuaciones, un porcentaje alto de la población confinada de nuevo, la gente con miedo a acudir a espacios públicos y/o cerrados, etc. De hecho, tuvieron que posponerse y suspenderse carnavales alrededor de todo el mundo, incluso algunos grupos de carnaval de Cádiz que anunciaron meses atrás que presentarían nuevos repertorios para febrero, tuvieron que dar marcha atrás por estar atravesando brotes de COVID. Una lástima. No obstante y afortunadamente, sí tuvimos carnaval ilegal y callejero en febrero, lo que constituyó una bocanada de aire maravillosa en todos los sentidos. Evidentemente faltó el resto de elementos que conforman la celebración del Carnaval, pero lo disfrutamos y agradecimos mucho. Ya que no hubiera sido viable tener en esa fecha todas las actividades propias del Carnaval que ahora sí tendremos, al menos disfrutamos en su fecha de una de sus manifestaciones más características y esperadas como son las callejeras.

–Para el público del Falla en los diferentes eventos carnavalescos que se van a celebrar, ¿habrá algún tipo de restricción?

–Nos regimos por la normativa estatal, en la que ahora mismo no hay restricciones respecto al público, sino recomendaciones.

–¿Y para los trabajadores del teatro? Creo que hay un especial cuidado con la tramoya, ¿por qué?

–Sí, hemos desarrollado un protocolo interno de funcionamiento del teatro durante el COAC, tras haber mantenido reuniones con las delegaciones de Salud, Prevención de Riesgos, Policía, Protección Civil, etc. Lo hicimos así porque aunque hay una normativa general en los espacios municipales, entendíamos que el Concurso es un evento excepcional que debía ser estudiado y evaluado de forma propia con todas sus peculiaridades. Siempre hemos puesto la salud en el centro y en este caso nos preocupaba especialmente la seguridad de los trabajadores y trabajadoras (tanto municipales como externas) que desarrollan sus funciones durante el COAC. Son muchas horas y muchos días seguidos, no es comparable con el trabajo habitual de la programación de teatros ni siquiera con el de los festivales municipales.La tramoya por supuesto constituye un elemento esencial y vertebrador. Es la maquinaria oculta que permite que un fenómeno sin parangón como el COAC se realice de manera excelente. Siempre mostró disposición y ganas a pesar del cambio de hecha, de la pandemia y de todas las dificultades y nosotros, como mínimo, teníamos que garantizarle que sus espacios de trabajo serían lo más seguros posible. Por ello, durante todos estos meses las decisiones se han tomado de la mano de ellos y del resto de técnicos municipales que trabajan en el Concurso.

–En el contexto actual de relajación del aislamiento, ¿se plantearían cancelar el Concurso por varios casos de covid leve?

–No, la suspensión no está contemplada precisamente por lo que comentas. La normativa actual permite incluso que personas con Covid puedan continuar realizando su trabajo si los síntomas son leves y mientras respeten las medidas de protección. Siempre mantuvimos que preveíamos que la normativa Covid por estas fechas sería más flexible y así ha sido. ¿Recuerdas? Te decía: “Conforme pasan los meses la normativa se va volviendo más permisiva, por lo que el riesgo de suspensión del Concurso disminuye”. Esta evolución de la normativa había ocurrido el año anterior sin estar vacunados, por lo que había muchas posibilidades de que la situación se repitiera y más aun teniendo la pauta completa. Nunca fue azar, siempre fue estudio de probabilidades.

–¿Cómo valora el número de participantes en el COAC?

–Muy positivamente, la verdad. Ocurrió también lo que teníamos previsto y que muchas veces comentamos: que la mayoría de las agrupaciones de Cádiz concursarían y habría una ausencia significativa de las de fuera, que lo harían en los concursos de sus municipios o en estas fechas estarían inmersas en sus Ferias, lo cuál es lógico y legítimo. Creo que los grupos de Cádiz han demostrado un amor y generosidad tremendas por nuestro Concurso y nuestra Fiesta. Estoy contenta y muy orgullosa.

–¿Y la participación en el Concurso de Romanceros?

–Pues es otra razón por la que estar feliz y orgullosa. La respuesta de los romanceros ha sido estupenda superando los inscritos el número del concurso de 2020. En febrero la Asociación de Romanceros realizó un concurso privado con buenos resultados pero parece que, por suerte, las ganas no se agotan, así que ahora repetimos certamen y por todo lo alto. Aquí me gustaría aclarar que aunque este año haya habido dos concursos de romanceros, la intención tanto del Ayuntamiento como de las dos asociaciones de romanceros de la ciudad es que el año que viene retomemos el concurso municipal en su fecha. Así lo hemos consensuado en las diferentes reuniones que hemos mantenido estas semanas.

–Si gusta la fórmula de un Concurso sin cuartos, ¿podría llegar para quedarse?

–Yo es que estoy loca por volver a lo tradicional, de verdad, (ríe). Pienso que nos hace falta normalidad y que demasiados cambios hemos tenido que asumir durante estos dos años y pico. No obstante, sabéis que tenemos los Foros y que ahí se pueden proponer y debatir todas las opciones que se desee.

–Entonces, los foros sí que han llegado para quedarse

–Por supuesto. Los Foros se han erigido como una herramienta esencial para la construcción colectiva del Carnaval. En un momento tan delicado, donde había que tomar decisiones tan difíciles, poder debatir, compartir y escucharnos ha sido fundamental para haber llegado hasta aquí. Aprovecho para dar las gracias a la gente que creyó en ellos, acudió una y otra vez y aportó de manera constructiva.

–Lo que no ha vuelto ha sido el ambigú al Falla. En eso sí será un Concurso un poco raro... ¿Dónde se criticará ahora?

–Sí, y nos hubiera gustado que lo hubiera habido. Pero cuando tenía que licitarse ese contrato la normativa sanitaria no permitía ese tipo de actividad en los teatros. Pero podemos criticar, brindar, recargar fuerzas y lo que queramos en los maravillosos bares que tenemos por Fragela, Mentidero y la Viña, que también merecen nuestro apoyo después de tanto aguante.

–Hablemos de la fiesta en la calle, ¿les ha dado mucho dolor de cabeza los eventos gastronómicos o se ha resuelto satisfactoriamente?

– Pues la verdad que sólo hizo falta hablar una vez con los colectivos, Asociaciones y Peñas y se pusieron a trabajar sin descanso. Creo que una vez pasado febrero, con sus polémicas naturales por el cambio de fecha, la gente ha comprendido que lo único que pretendíamos era salvar la fiesta en toda su expresión y está poniendo todo de su parte para que así sea. Desde aquí una vez más mi agradecimiento a todos ellos y ellas.

–¿Qué pasa con el Momo? ¿Habrá algún guiño a esta celebración?

–La Federación de Peñas ha presentado un proyecto muy bonito e interesante para ese día. No será la celebración tradicional pero sí habrá un evento relacionado con el Momo en San Antonio, con la infraestructura similar a la de todos los años. Muy pronto os contaremos más.

–¿Se va usted a disfrazar? ¿Nos lo adelanta el tipo en primicia?

–¡Home por favó! Hace unas semanas me puse en contacto con la Asociación de Artesanos para contarles mi idea y en sus manos, que son las mejores, estoy ya. Sólo te diré que este año voy a tirar más de la ironía que de la reivindicación, aunque en Cádiz sabemos que no hay nada más reivindicativo que la ironía.

–Última, de verdad, ¿sabe usted en qué fase se encuentra el expediente con el que aspiran a que el Carnaval se convierta en Patrimonio Inmaterial de la Humanidad?

–Pues bastante avanzado. Pronto tendremos presentación oficial en Madrid junto a la UCA.