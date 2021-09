Carnaval de Cádiz 2022 | Cazalilla: "Prefiero pecar de precavidos a que nos estalle el Concurso en las manos"

Como rostro visible de una polémica decisión que ha puesto a la concejalía de Cultura y Fiestas en el ojo del huracán, Lola Cazalilla asume la tarea de dar las explicaciones pertinentes por el cambio de fecha del Carnaval 2022. Lástima que esta entrevista tuviera lugar horas antes de que Antonio Martínez Ares lanzara sus, también controvertidas, declaraciones.

–El argumento con el que justifica el cambio de fecha del Carnaval es el sanitario pero, ¿ese motivo está sostenido por algún aval científico?

–Ojalá lo hubiera pero ni informándote con las autoridades sanitarias sobre la sexta ola encuentras un único criterio, sólo estimaciones. Así que si lo que preguntas es si hay un informe que nos diga que el Concurso celebrándose en enero corre tal tanto por ciento de riesgo de suspensión, no, eso no existe. Ha sido una decisión que hemos tenido que tomar nosotros teniendo en cuenta la evolución que tuvo el virus y las previsiones que hay con la sexta ola, la nueva cepa, las previsiones de vacunación de la tercera dosis y la vacunación de niños, con respecto a las fechas navideñas que son propias para las reuniones y los encuentros y que el año pasado se convirtió en el momento más crítico del año. Consultas hemos hecho a las autoridades, claro, pero no hay certezas. ¿Qué nos dicen? Pues que la gravedad sanitaria, lógicamente, no va a ser similar a la del año pasado al estar vacunados pero el índice de contagios es desconocido porque nos enfrentamos a un escenario nuevo. Tampoco nadie te asegura que en invierno vuelvan las restricciones de aforo, de horarios, de reuniones, y no es de extrañar que vuelvan si hay un pico de contagios.

–Lo entiendo pero, ¿no tendremos que lidiar con esa misma incertidumbre de cara a un junio antecedido por Semana Santa y las diferentes fiestas de la provincia propias de la primavera?

–Por supuesto pero creo que hay factores que lo diferencian. El fundamental es que la gente se reúne más al aire libre con respecto va llegando la época estival y eso posibilita que el riesgo de contagios sea menor, y que la propagación en espacios cerrados es más intensa es un hecho constatado. Y en Cádiz, que tenemos la posibilidad de hacer vida al aire libre, incluso de utilizar espacios al aire libre para los ensayos, da cierto margen. Y suma lo que te decía del ritmo de vacunación, que confiamos que en esas fechas eso haya acontecido. También te digo, la coincidencia de diferentes fiestas también favorece a minimizar el riesgo porque no se concentra todo el mundo en una y hay que elegir, y aunque nos cueste, sólo será un año.

"No existe ningún informe científico que nos diga que haciendo el Concurso en febrero se tenga que suspender"

–Lo de la vacunación tiene sentido pero lo de espacios al aire libre... Parece que hablamos de un Carnaval de verano pero estamos hablando de primavera, cuyo clima es inestable

–No hay ningún escenario seguro 100% pero creemos que según vamos avanzando los meses en el año hay más posibilidades de un Carnaval seguro. El riesgo va a estar y, de hecho, tendremos que sentarnos para evaluar la situación conforme vayan sucediéndose otras actividades. Pero es cierto que si el Falla lo hubiéramos estipulado para su fecha tradicional, ya la gente tendría que estar ensayando, y hay grupos que no tienen ni espacio de ensayo todavía.

–Sí, pero por otro lado, llevan meses celebrándose bolos de antologías, espectáculos de nueva creación, actuaciones en establecimientos... Y eso conlleva ensayos, y se están haciendo, ¿no?

–Eso es verdad, pero para mí no es comparable el tipo de ensayos de ahora. Porque no es lo mismo ensayar una antología que preparar un tipo nuevo. Y más en número. Ahora son unas cuantas agrupaciones y cuanto más pues el riesgo es exponencial. Piensa en los coros, donde se concentran las personas de mayor edad, prácticamente nadie está ensayando, sólo uno o dos para cosas muy concretas. Y es cierto que hay gente ensayando y que, en teoría, y nosotros lo creemos así, esas personas lo están haciendo como ensaya cualquier grupo de música, de danza o de teatro a nivel profesional, respetando con una serie de medidas. Pero no es lo mismo eso a que nosotros abramos la veda. Es que lo que se vive en la ciudad si convocas el Concurso, para mí no es comparable el riesgo. Y, sinceramente, que nos pudiera estallar un Concurso en las manos, con la inversión que eso supone para tantos sectores de la ciudad, de verdad que prefiero pecar de precavidos y que se nos achaque eso, porque significaría que estamos saliendo de la pandemia. Ojalá nos equivoquemos.

–La he escuchado en un directo de Instagram decir que si, con todo, hubiera algún problema en el COAC con un brote tendrían como plan B el Teatro del Títere a puerta cerrada sólo con jurado. ¿Eso lo habían anunciado en los foros?

–Sí que habíamos hablado de tener espacios como el Baluarte o el Títere por si en algún momento el Falla hubiera que cerrarlo por alguna desinfección. Así que tendremos los teatros reservados con la idea de que el espectáculo se paralice lo menos posible, pero no es posible el traslado de público porque son espacios diferentes. Pero ya lo iremos avanzando conforme diseñemos la programación, por ahora todavía son opciones que están sobre la mesa, no está decidido del todo. También se hablaba de disponer de una carpa grande fuera del Falla, que ocuparía buena parte de la plaza Fragela, para distribuir bien las agrupaciones, para que nunca coincidieran dentro del teatro cuando estén calentando voces, incluso a la prensa tenerla fuera también... Pero a lo mejor también es necesario disponer algo del Baluarte como un servicio extra para que no se dé esa aglomeración. También hemos planteado un Concurso que contempla días intermedios en los que no hay espectáculos, que nos pueden servir de margen. Igual que del jurado también estamos pensando que tengan que tener suplentes. Lo del Títere, realmente, tendría que producirse una situación muy extrema porque el Falla en unas pocas horas se desinfecta y se limpia y tampoco cuando digo reservar el Títere quiero decir bloquearlo toda la temporada. Lo iremos mirando según también el número de inscritos.

–Un número que tiene visos de ser más bajo ya que, supongo, que muchas agrupaciones foráneas sin opciones a final, a priori, pues quizás opten por competir en concursos locales que se celebren en fechas. Bajo esta premisa, ¿por qué plantear un Concurso tan largo?

–No, no, nosotros sólo hemos puesto el tope y vamos hacia atrás. La longitud la determinará el número de inscritos. Si hay menos inscritas, o las sesiones puedan ser más largas porque podamos aumentar el tiempo que la gente pueda estar en el teatro, pues a lo mejor nos queda un Concurso de un mes o de tres semanas. ¿Que puede haber una bajada de inscritas? Sí, pero como el Carnaval siempre se comporta de manera poco previsible, y es lo suyo, porque es su naturaleza, pues a saber qué ocurre. Hay factores diferentes. Uno es el que tú indicabas, cierto, o que el Carnaval sea su segunda fiesta porque su fiesta grande sea su feria y no vengan, claro; pero también es verdad que hay otros grupos y autores que están en el lado totalmente contrario, que si el Carnaval hubiera sido en su fecha tradicional no iban a salir, por ejemplo Vera Luque, que lo nombro porque él lo ha dicho públicamente, pero también hay otros. Y, ahora, con este margen temporal tienen más seguridad porque les parecía que era un riesgo muy alto embarcarse ahora en una inversión que se puede caer. Lo que sí hemos tenido claro desde el principio es que a pesar del cambio de fecha no vamos a cambiar las bases en cuanto a la exclusividad del repertorio y la originalidad, porque a pesar de la excepcionalidad de esta situación no se va a ir en detrimento de la esencia del Concurso.

"Si se hubiera hecho el Concurso en su fecha tradicional había autores que no iban a salir"

–Decide comunicar la nueva fecha del Carnaval en un foro donde sólo podían estar participantes del COAC y los artesanos como invitados. ¿No cree que una decisión que afecta de esta forma a Cádiz y a tantos artífices de la fiesta se podría haber anunciado de otra forma?

–Principalmente se hizo así porque lo acordamos en los foros de primavera. En los foros de mayo y junio, ya dijimos que lo íbamos a anunciar en septiembre, y por eso creo que ha sido un sector concreto el que se ha visto desconcertado por la fórmula, porque no conocía ese funcionamiento. Pero romanceros, tanguillos, peñas y entidades, cantera..., la gente sí acudió a los foros, sabía que a la vuelta de las vacaciones el primer foro sería con la gente del Concurso por la necesidad inminente de tomar una decisión sobre la fecha. Ahí también se habló de la calle, pero, ¿qué ocurre?, que lo que se organiza a nivel municipal no es el Carnaval callejero, es el Concurso y sus actividades previas y las de programación municipal que se hacen en colaboración con las peñas. Yo la semana anterior a comunicar las nuevas fechas sí me reuní con el presidente de la peña La Estrella, que tiene una de las programaciones más amplias dentro de nuestra fiesta, y a él sí le dije..., vamos, que las peñas sabían que un carnaval en febrero en las calles era muy inviable y no lo tenían contemplado. Pero con el tema de las callejeras, lo primero, tienen todo el derecho a estar descontentas, enfadadas, a rebelarse, al igual que las personas del COAC que no les guste la decisión, pero sí es verdad que nosotros no articulamos a las callejeras de ninguna forma. De hecho tenemos mucho cuidado porque en algunas ocasiones, cuando hemos pretendido tener mayor comunicación con ellas por el tema de protección, muchas lo han sentido como un intrusismo o como querer instrumentalizar lo que hacen. De hecho, es que cuando no vinieron a los foros lo entendí, ¿cómo van a venir a los foros si ellas son libres? Pero no entiendo mucho que ahora demanden una comunicación oficial o un debate. Pero esto no quiera decir que estén en su derecho de opinar y, además, se les dará las explicaciones y tendrán su foro para debatir. Igual que cuando dicen que van a salir en febrero, eso no está en nuestra mano. Harán lo que consideren y tampoco vamos a marcar su ritmo.

–Si no hay restricciones sanitarias, no hay ninguna normativa que les prohíba ponerse a cantar en la calle si les apetece, ¿o sí?

–Claro aunque... Bueno, a las dos de la tarde puedes ponerte a cantar sin problemas, pero no puedes estar a las cinco de la mañana molestando a los vecinos si no están decretados los días. Nosotros, cuando hacemos el Carnaval de verano, que es cuando vienen las callejeras a pedirnos el día que sea, pues decretamos un Día de Interés Turístico, que están limitados estatalmente y tenemos un cómputo cada localidad, y eso supone pues horarios nocturnos de comercio, que la gente pueda beber en la calle, que se puedan reforzar los servicios de limpieza y seguridad... Y lógicamente eso lo habrá cuando convoquemos el Carnaval de manera oficial porque los recursos estarán en ese momento. Pero, desde luego, la libertad y la rebeldía, siempre que no se acabe con el derecho del prójimo, pues puedes hacerlo.

–Justo por eso le preguntaba, porque la necesidad de estos permisos creo que significa que el Gobierno municipal sí organiza el carnaval callejero y no sólo el COAC y las actividades con las peñas. Comprendo que al no acudir a los foros, como, me parece, tampoco acudieron chirigotas y comparsas, se perdieron cuestiones de diseño pero la comunicación de la fecha del Carnaval creo que se escapa a eso... De hecho, me parece, que ni en la primera ni en la segunda vuelta de los foros se anunció el cambio de fecha como asunto a debatir y, como le decía, creo que este asunto concreto le compete a todos esos artífices de la fiesta

–Sí y me parece legítimo que estén molestos y, seguramente, habría fórmulas para haberlo hecho mejor. Pero también te digo que al haberlo hecho de otra manera también habría críticas y estarían otros descontentos. Pero, bueno, aprenderemos para futuros eventos. Lo que sí quiero aclarar es que en los foros los temas que se trataron en la segunda vuelta es los que se propusieron dentro del foro en la primera, por eso en el de callejeras no había un tema. Y sí dijimos en esos foros que en septiembre se comunicaría la fecha de esta forma. Y no sólo lo dijimos en el de COAC, sino en el de tanguillos, en el de romanceros... En todos.

–Hablando de Romanceros, ¿qué hará si le proponen que su concurso se realice en febrero?

–Pues le estaba dando vueltas... A ver, un Concurso de Romanceros se puede hacer incluso con limitaciones de hora, de aforos, mientras que la calle y el COAC tienen sus riesgos. Eso es así. Pero si hay una determinación municipal de que el Carnaval vaya a ser en otras fechas, pues nuestra disposición va a ir por ahí. Siempre los vamos a escuchar, de hecho, es una asociación con la que tenemos muy buena comunicación, cuya asamblea funciona muy bien y es muy representativa porque aglutina, prácticamente, a todos los romanceros. Pero me parece un poco injusto darle esa excepcionalidad y no, por ejemplo, posibilitarle a las callejeras que puedan estar a las cinco de la mañana en la calle. Aquí, siendo honesta, los argumentos son más de compañerismo, de sacrificio y de apostar por un Carnaval más completo en junio que por razones sanitarias.

"Quiero dejar claro que detrás de esta decisión no hay ninguna intención más que la razón socio-sanitaria"

–Habrá leído las opiniones de algunos directores de colegios públicos y concertados sobre la inconveniencia de las fechas, supongo...

–Es que nos quedan más fechas, es como lo del Corpus, que también coincide... No es el escenario ideal, lo sabemos, tampoco para la gente que está en la Carrera o que tienen las oposiciones en junio... Pero habrá que apelar a la responsabilidad de los niños, los padres y de la propia asociación de la cantera que sí es verdad que se preocupa mucho de que los niños no dejen de lado sus responsabilidades. Así que habrá que empezar a ensayar con más tiempo, llevar repertorios que requieran menos ensayos... Es complicado.

–Por cerrar con un poco de ánge, ¿sabe si compañeras del Equipo de Gobierno, consumadas chirigoteras callejeras, como Rocío Sáez o Eva Tubío, van a salir en febrero?

–(Ríe) A ver esta decisión ha sido colaborativa, han estado implicados los técnicos, el propio alcalde, todos, así que creo que no. Ahora, que luego alguno quiere salir en febrero, pues oye, aparte de concejalas son ciudadanas y tienen su libertad. Mientras que no se salte el respeto hacia el derecho de los demás... Y el Carnaval tiene que ser así, polémico, está vivo, y luego que pase este primer shock creo que esto se quedará como algo anecdótico o casi histórico, y no será para tanto... Lo que sí me gustaría dejar claro es que detrás de esta decisión no hay ninguna intención más de las que hemos dado. No hay intención de probar otros modelos, ni de perjudicar a nadie, ni al carnaval de la calle, ni al que compite, ni a la gente de fuera, ni a la elite, ni a las cofradías, ni al Corpus. Sólo hay razones socio-sanitarias con las que buscamos aminorar el riesgo posibilitando mayor garantía de una celebración más completa. No hay más.