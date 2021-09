Carnaval de Cádiz 2022 | Las callejeras, más ilegales que nunca

El Carnaval callejero, el Carnaval, como marca su naturaleza rebelde, anárquica e ilegal responde al cambio de fecha de la fiesta grande gaditana con una disconformidad absoluta. Desde el "haremos lo que nos dé la gana", más suave, hasta el "saldremos seguro en febrero si la situación sanitaria lo permite", más rotundo, modulan el tono de las formaciones que cada año dan forma a la semana de Carnaval.

Formaciones de todo pelaje que no se sujetan a norma pero también romanceros más organizados en asociación que rechazan el nuevo calendario impuesto por el Ayuntamiento de Cádiz hasta tal punto de plantearse que el Concurso de Romanceros se celebre en las fechas tradicionales del Carnaval. "Ese será uno de los asuntos que vamos a llevar a la asamblea que tenemos prevista el próximo día 22", explica el presidente de la asociación, Antonio Beiro.

En esa reunión, los miembros de una asociación que agrupa "a unos 50-60 romanceros" pondrán sobre la mesa si hacer el Concurso en su fecha -este año entre finales de febrero y marzo- "con el Ayuntamiento o, si se niegan, incluso hacerlo nosotros por nuestra cuenta... ya veremos qué sale", baraja Beiro que también ha estado en contacto "con varias agrupaciones callejeras" igualmente "indignadas" con el Carnaval en junio "por lo que no descarto que formemos una plataforma ciudadana para mostrar el rechazo a esta fecha.

"Es que para nosotros la decisión del Ayuntamiento ha sido una auténtica sorpresa y nos parece totalmente injustificable ya que se supedita el Carnaval entero a los intereses del Concurso Oficial de Agrupaciones. Así que nuestra sorpresa inicial se ha convertido en indignación por lo que, al menos es lo que pulso por ahora e los compañeros, creo que vamos a pedir que se rectifique la fecha", argumenta Beiro que también saca a colación el "atraso" que esta medida "precipitada" supone con respecto "al aumento de los aforos en teatros, por ejemplo".

"Indignación" y "precipitación" son palabras que también materializan la opinión de David Medina Tamayo, del showmancero, de la chirigotera Blanca Flores, de los autores de romancero Paco Mesa y Ana Magallanes, entre otros, que además coinciden con Beiro en que esta decisión municipal ha estado sustentada "por los intereses del COAC exclusivamente".

"Es una decisión precipitada donde ha pesado la organización del Concurso por encima de la fiesta en la calle. Y nosotros respecto a lo que se haga con el Concurso ni entramos ni salimos pero a nosotros no nos pueden obligar a cantar en las fechas que ellos quieran, porque desde lo sanitario esta decisión no se sustenta. Así que nuestra idea, si las cosas en materia sanitaria siguen como hasta ahora, será salir en febrero", apuesta Medina Tamayo que también ha hablado "con otros compañeros" que parece que van "en la misma línea".

Paco Mesa, contudente, puede decir "ya" que saldrá "en febrero". El carnavalero anuncia que junto con El Gómez harán "un romancero que sólo se podrá ver en febrero, luego en junio no saldremos, que eso de salir dos veces tampoco nos vale, el Carnaval en su fecha", decide. "Nosotros vamos a salir en febrero, sin patoseo ni ná pero es que creo que ni el alcalde ni Cazalilla me lo pueden impedir, ¿no? Vamos a salir y creo que va a ser un Carnaval estupendo", desea.

Mesa también apunta hacia la complejidad del COAC como motor de la determinación municipal de cambiar las fechas de la fiesta. "Han creado un monstruo tan gran en el COAC que ya no tienen fecha. Porque si una agrupación se gasta lo que me gasto yo en comprarme un chaleco para el romancero y luego tirar las letras a la basura si la cosa se tuerce con el virus, no habría tanto problema. Y me parece muy bien que se gasten 40 o 50 mil euros pero eso no es culpa de nadie", baraja Mesa que opina que "Kichi, por muy alcalde que sea, no puede cambiar la fecha del Carnaval por una muestra folclórica, que es lo que realmente es el Concurso".

Ana Magallanes ('El rey de la fiesta', 'Anita la piedra') también apuesta firmemente por "salir en febrero, bueno, y en marzo, que este año cae el Carnaval entre los dos meses". "Al igual que no nos han tenido en cuenta para decidir, pues nosotros, o al menos yo, tampoco vamos a consultar a nadie", razona la gaditana que no entiende "por qué el Concurso nos tiene que condicionar a nosotros". "Ni la administración, que no ha interferido en ninguna otra fiesta popular, ni tampoco en la masificación brutal que hemos vivido este verano, no entiendo por qué si se toman la libertad de cambiar el Carnaval de fecha".

Esa reflexión sobre la decisión del gobierno local de cambiar las fechas del Carnaval y de ningún otro evento es la misma que se hace Susana Ginesta, de Cadiwoman, que todavía espera "que el Ayuntamiento repiense este anuncio que creo que ha tomado de manera precipitada". "La Semana Santa y otros eventos de la ciudad son inamovibles y que el Carnaval lo sea me parece un poco extraño. Yo veo esta decisión poco fundamentada, porque todavía no he escuchado una explicación contundente, desde luego, muy poco consensuada. En ese sentido creo que el Ayuntamiento debería de revisar sus procesos participativos porque hoy día existen todo tipo de herramientas de participación y me parece que no están utilizando las más adecuadas para que la ciudadanía pueda hacer valer sus opiniones y abrir un debate", suma Ginesta que tilda el proceso actual de "demasiado acotado".

Romancero Paco Mesa y El Gómez sacarán un romancero que sólo se podrá ver en las fechas tradicionales el Carnaval

Con todo, las Cadiwoman todavía no tienen claro si van a salir en las fechas carnavaleras tradicionales. "Lo primero la situación sanitaria, claro, pero realmente es que todavía no hemos decidido nada porque estamos un poco como en shock, un poco descolocadas todavía con este tema y con la esperanza de que le den una nueva pensadita desde el Ayuntamiento", explica.

El grupo de Blanca Flores tampoco se han reunido todavía aunque su titular sí tiene claro que no le gusta la fecha, "con una selectividad que puede caer perfectamente durante la fiesta", ni "que el carnaval callejero esté supeditado al Concurso", ni que "no se haya contado con las callejeras para tomar esta decisión" aunque, lamenta, "no se cuenta casi nunca, es como si no existiéramos".

Menos celeridad a unos y otros y más "calma" pide Alejandro Leiva de la Chirigota del Perchero. "Creo que nos estamos lanzando a dar opiniones demasiado pronto y demasiado categóricas. A lo mejor vamos muy deprisa pero no te niego que el carnaval callejero es anárquico y libre y, como tal, pues hará, haremos, lo que nos dé la gana", apuesta el chirigotero que sí precisa que desde su formación están en un impás reflexivo. "No es que no sepamos si vamos a salir en febrero o en junio, es que no sabemos si vamos a salir y si lo hacemos si seremos dos porque nuestro guitarra tiene oposiciones de Magisterio en junio", cuenta. "La verdad es que es un tema complicado de todas maneras. Yo entiendo perfectamente al Ayuntamiento que tiene que tomar una decisión sobre un tema fundamental para la ciudad y esas cuestiones no suelen gustar a todo el mundo... Y a nosotros, gente ya con una edad, los cambios no nos gustan nada... No sé que haremos finalmente pero sí sé que será eso, lo que nos dé la gana", deja caer.

De igual manera, sin tenerlo claro a nivel particular, pero siendo consciente de por dónde se mueve el magma de ese volcán que es el Carnaval callejero, Miguel Ángel García Argüez Chapa recuerda que "el carnaval de la calle es montuno y crece sin ningún control, es hierba silvestre que acabará brotando con las lluvias de marzo...", se sonríe. ¿Y sus 'huesitos'? Pues lo dicho, ni han hablado "todavía". "No hay ninguna decisión tomada al respecto pero, supongo que como a nadie, no nos gusta que el Carnaval sea en su fecha pero es verdad que estamos en un año raro, anómalo y que habrá tenido que ser difícil decidir eso".

García Argüez (autor en los últimos años de la comparsa COAC dirigida por Ángel Subiela y de un coro a medias con Procopio) sí reconoce que la resolución municipal "hubiera estado mejor si se hubiera tomado de manera participativa, pero está claro que los foros no despertaron interés entre los carnavaleros y tuvieron que actuar por su cuenta, aunque no me atrevo a decir si bien o mal". En cuanto a las posibles reacciones de la calle a la nueva realidad, Argüez recuerda que a pesar de "la anarquía del carnaval callejero", su gente tiene "una capacidad probada" para autoorganizarse (rememora los incidentes del Carnaval chiquito de 2013) porque es gente "que piensa muy bien colectivamente".