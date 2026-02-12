La emoción del autor de la chirigota de los Stephen Hawking tras su pase a la final: "He vivido cosas bonitas en Carnaval pero esto es distinto"

Muy emocionados. Así siguen horas después de conocer su pase a la final los integrantes de 'Una chirigota en teoría' y por supuesto su autor, Miguel Ángel Llull, que con muchos años de Carnaval a sus espaldas está punto de vivir su primera final como autor y con muchos debutantes en su grupo. "Estoy muy emocionado. Ya lloramos en semifinales pues imáginate ahora. Es super emocionante y estamos muy felices", decía al otro lado del teléfono esta tarde de jueves.

La chirigota de los Stephen Hawking caló en el público desde preliminares y estará luchando por los premios este viernes . "Sé que mucha gente nos metía pero quedamos para ensayar algunos cambios por si acaso y tenía con una mala sensación, que yo ya me he llevado muchas babuchas", contaba el autor gaditano antes que las vibraciones cambiaran. Y es que Llull ha sido integrante de chirigotas de Yuyu, del Canijo, de Vera Luque,... "Yo he vivido muchas cosas bonitas en el Carnaval pero ahora es distinto, que se valoren tus letras, que reciba tantos mensajes de gente y tantos vídeos que estamos recibiendo de personas con discapacidad que nos agradecen", explica.

De hecho, reconoce que serán esos mensajes los que se quede con más cariño cuando todo pase, "porque yo saqué esta idea para tocar este tema de la discapacidad, me gusta tocar temas sociales y lo vamos a seguir haciendo", adelanta sobre las letras que tienen preparadas para la final.

En la noche del miércoles quedaron para ensayar y escuchar el pase juntos "y al final la cosa se alargó más de la cuenta", sonríe recordando el gran momento vivido por todos. "Es que hay gente que lleva saliendo muchos años, también conmigo, y esta será su primera final, estamos muy felices".

Como ya contaba en una entrevista previa con Diaro del Carnaval, y con su experiencia de concursos a lo largo de su vida, el año que te llega bueno hay que disfrutarlo, "y ya nos tocaba también". "Ya lo he dicho, es el Carnaval más bonito de mi vida", cerraba con ilusión por compartir final con compañeros de la modalidas a los que aprecia y mandando también el cariño a los que no están en un año tan competido.

La chirigota 'Una chirigota en teoría' actuará en el segundo bloque de la final del COAC 2026.