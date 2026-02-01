Miguel Ángel Llull, 'Una chirigota en teoría': "Otro año pasamos sin pena ni gloria, el año bueno hay que disfrutarlo"

'Una chirigota en teoría’, es decir los Stephen Hawking, ha sido una de las sorpresas de las preliminares. Con un personaje que ha traspasado Cádiz y que ha llegado a muchos rincones del mundo a través de las redes sociales y medios internacionales, la agrupación vuelve esta noche a las tablas. Su autor, Miguel Llull, cuenta a Diario del Carnaval cómo está sobrellevando esta expectación y cómo se han preparado para cuartos de final y seguir en la pelea.

Pregunta.–Le hemos visto en el programa de Risto, con Echenique, en el periódico The Telegraph, en una publicación en chino,... ¿cómo lo llevan?

Respuesta.–Pues muy sorpredidos, flipando la verdad.Yo no me muevo mucho por las redes sociales, pero en el grupo de la chirigota empezaron a poner cosas, y luego toda mi familia, mis amigos, que si hemos salido en Japón o no sé dónde. Aunque si ha llegado hasta Japón no es gracias a nosotros sino a Stephen (ríe). Y en la tele, bueno, qué vergüenza, yo me estaba viendo la cara... Pero muy contentos de que la chirigota haya gustado y que haya tenido esta repercusión. Igual que otros años hemos estado ahí sin pena ni gloria y pues este estamos muy contentos, el grupo está super feliz, así que a disfrutarla, que para esto es el Carnaval, para tener años buenos y peores y el bueno disfrutarlo.

P.–¿Se esperaban todo esto de alguna manera’?

R.–Sabíamos que el tema tenía para dar que hablar, para mal o para bien, pero lo que es la repercusión sí que nos ha sorprendido. Pero todo está siendo más positivo que negativo. Todo lo que se hable de la chirigota a nosotros nos ilusiona un montón.

P.–¿Se le han quitado los miedos que podrían tener por tratar un asunto que podría ser delicado?

R.–Miedo en sí nunca hemos tenido, porque sabemos que el Carnaval es así. Pero sí una incertidumbre. Nosotros no queríamos hacer daño a las personas que tienen una discapacidad, que además es un tema que nos coge de cerca a varios del grupo. Y la idea entraba o no, o batacazo o guay, y hemos tenido la suerte de lo segundo. Es un tipo que tenía en la cabeza hace bastante tiempo, porque a mí me gustan mucho todo lo que tenga que ver con el universo, me encantan los documentales, soy frikie de eso. Y también me gusta escribir a temas sociales, aunque cuando empezamos a mezclarlo con humor dijimos: ‘cuidao’. Hemos tocado un poquito en el palo pero no creo que hayamos perdido, digamos. Además me ocurrieron dos o tres cosas que fueron señales y me daba para tocar asuntos que quería tratar y de reivindicación.

P.–¿Cuál ha sido el mensaje que más le ha sorprendido que le ha llegado en estos días?

R.–Bueno hay varios, sobre todo emotivos, mensajes bonitos, gente con familiares con ELA que nos mandaron un mensaje agradeciéndonos, que es súper emocionante. Y lo más loco pues que me dijo Paco –director de la chirigota– que lo habían llamado desde Israel hablando en inglés para pedirle una entrevista conmigo. Encontrarían el teléfono por ahí en el Facebook o lo que sea.

P.–¿El humor tiene que tener límites?

R.–Bueno, yo creo que el humor negro está a la orden del día y a nosotros nos gusta dar hasta carga entre nosotros, la más tremenda del mundo. En el Carnaval se suele tocar con arte, aunque he escuchado algunas que rozan lo desagradable y que también han tenido su crítica. Pero considero que hemos tocado cositas que se podían tocar, espero... y con personas que al menos entre ellos y con nosotros se lo han tomado con humor.

P.–Incluso con el beneplácito del máximo activista de la Ley ELA, Jordi Sabaté.

R.–Es que la gran mayoría de asociaciones nos han agradecido la visibilidad y que se hable de la ELA. Es lo que yo noto y lo que nos dijeron cuando desde la asociación andaluza vinieron a un ensayo, que se rieron y en las partes bonitas se emocionaron. Pasamos el filtro de ellos y fue estupendo. Hay además algunas letras que queremos cantar si el concurso lo permite, porque para soltar estos temas es lo que hemos hecho esta chirigota.

P.–Una vez ya colocados entre las que más llamaron la atención de preliminares, ¿se está comiendo mucho el coco para las letras?

R.–La verdad es que estoy enchufado y vamos preparados y ensayando bastante. Nosotros para cuartos siempre vamos preparados, porque llevamos dos o tres años pasando y ahora el grupo me está ayudando muchísimo y me siento arropado. Yo estoy contento con el repetorio pero hay que ver cómo funciona allí, que eso nunca se sabe. Tenemos muchísimos cuplés y ahora a ver si cae en gracia. Y pasodobles he escrito estos días. Nosotros tenemos los pies en el suelo y si ahora la chirigota funciona bien por supuesto que vamos a seguir trabajando. Tampoco volviéndonos locos, lo que nos permita la vida. Pero lo que pretendemos es hacerlo bien y estamos todo el mundo operativos, en cuantos me vienen ideas intento meterle mano.

P.–¿Es un buen año de chirigotas?

R.–Se lo dije el otro día a mi hermano bromeando: para un año que pegamos, vienen muchas bien. Porque empezamos a ver cantar a los demás... Que me alegro por ellos pero para una vez que estamos en boca de la gente hay muchas chirigotas y que está muy difícil la competición. Pero bueno, esto es que el personaje caiga, que es muy importante, y ahora a defenderlo y que al jurado le guste más o menos. Hace un tiempo que hablaba la gente de que la chirigota estaba de capa caída y para mí para nada.

P.–¿Nos espera alguna sorpresita hoy?

R.–Hombre, sí, pero tampoco para volvernos locos, porque cuando una cosa funciona y lo hemos hecho bien es para defenderla. Pero sí hemos sumado detallitos y alguna carguita que otra. Pero estamos disfrutando muchísimo, incluso nos ha salido también unos contratitos. Así que todo felicidad de momento y a disfrutar que es lo que toca.