La chirigota de los Stephen Hawking llama la atención del periódico británico 'The Telegraph': estos son los comentarios de sus lectores

El Carnaval de Cádiz ha vuelto a traspasar fronteras. Y no es una forma de hablar. Una chirigota gaditana que rinde homenaje al físico Stephen Hawking ha sido protagonista en las últimas horas de un artículo publicado por el prestigioso periódico británico The Telegraph, que ha destacado la originalidad y el carácter "excéntrico" de esta propuesta carnavalesca.

Bajo el nombre de ‘Una chirigota en teoría’, la agrupación ha llevado al escenario del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) un repertorio completo inspirado en la figura y la trayectoria del célebre científico. Un enfoque poco habitual que ha despertado la curiosidad de la prensa internacional y, especialmente, de los lectores del diario británico.

El propio medio ha difundido en redes sociales un vídeo del grupo acompañado de un mensaje que no ha pasado desapercibido, en el que subraya que podría tratarse del "homenaje más excéntrico" que Hawking haya recibido nunca.

La publicación ha acumulado numerosas reacciones y comentarios, en los que se mezclan la admiración por el ingenio gaditano y la sorpresa ante una tradición que muchos lectores extranjeros aún desconocen.

"Un grupo de artistas del carnaval español ha rendido homenaje a Stephen Hawking en lo que puede ser el tributo más excéntrico que el físico haya recibido jamás. 'Una chirigota en teoría' se subió al escenario del concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz con un repertorio construido íntegramente en torno a la vida de Hawking", afirma el medio británico en el post publicado en X.

Un homenaje gaditano que cruza fronteras

El Carnaval de Cádiz es conocido por su capacidad para mezclar humor, crítica social y cultura popular. Sin embargo, no es habitual que una agrupación basada en la figura de un físico teórico de fama mundial alcance repercusión fuera de España.

La propuesta de esta chirigota demuestra, una vez más, la versatilidad del carnaval gaditano y su facilidad para abordar cualquier temática, por compleja que sea, desde el ingenio y la ironía.

Así han sido las reacciones de los lectores de 'The Telegraph'

La publicación del diario británico ha generado un interesante debate entre sus seguidores. Algunos de ellos, conocedores del Carnaval de Cádiz, han elogiado la creatividad y el talento de la agrupación, mientras que otros se muestran desconcertados por este tipo de propuestas.

Entre los mensajes más destacados a la publicación pueden verse reacciones como: "Esto es puro ingenio español. El Carnaval de Cádiz es una de las expresiones culturales más inteligentes que existen". "Para comprender verdaderamente la esencia de nuestro sentido del humor, hay que ser español, y concretamente andaluz. Lo que a un forastero puede parecer una falta de respeto es, en realidad, un profundo gesto de cariño; lejos de ser irrespetuoso".

Frente a estos elogios, también aparecen comentarios de sorpresa e incomprensión: "¿De verdad esto es apropiado para un carnaval? Me resulta bastante extraño". "No termino de entender cómo encaja Stephen Hawking en un espectáculo festivo de este tipo".

Las respuestas reflejan, en el fondo, el choque cultural entre una tradición profundamente arraigada en Andalucía y la visión más convencional que se tiene del carnaval en otros países europeos.

La repercusión internacional de Una chirigota en teoría pone de manifiesto el poder del Carnaval de Cádiz como fenómeno cultural. Lejos de limitarse al entretenimiento, estas agrupaciones convierten cada actuación en un ejercicio de creatividad, sátira y divulgación, capaz de abordar desde la política hasta la ciencia.

Que un medio como The Telegraph se haga eco de esta actuación no solo reconoce el talento de la agrupación, sino que también sitúa al carnaval gaditano en el mapa cultural internacional.