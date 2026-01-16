La 'chirigota en teoría' de los Stephen Hawkings en el Carnaval de Cádiz gusta a la asociación ELA Andalucía: "Es importante dar visibilidad a esta enfermedad cruel"

El telón del Gran Teatro Falla se abrió el pasado 14 de enero y, desde los primeros minutos, el público fue consciente de que estaba ante una propuesta que no iba a dejar indiferente a nadie. Cuando apareció en escena la chirigota de Miguel Llull, Una chirigota en teoría, pocos podían imaginar que sus integrantes irían caracterizados como el físico Stephen Hawking, fallecido en 2018 tras convivir durante décadas con la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Una elección arriesgada que, lejos de buscar la provocación gratuita, acabó convirtiéndose en un ejercicio de humor negro tratado con respeto y sensibilidad.

La agrupación supo aprovechar su paso por el concurso para poner el foco sobre una enfermedad cruel y devastadora, poco visible en el día a día, pero muy presente para quienes la padecen y para sus familias. Porque si algo distingue al Carnaval de Cádiz es la capacidad de sus autores para transformar la actualidad, incluso los temas más delicados, en coplas que invitan a la reflexión sin renunciar a la risa ni al ingenio.

Conscientes de que se trataba de un asunto sensible, los integrantes de la chirigota decidieron dar un paso previo fundamental: contactar con ELA Andalucía. En concreto, hablaron con Francisco Pedregal, presidente de la asociación, al que invitaron a presenciar uno de sus ensayos antes del estreno oficial. "Nos invitaron a un ensayo y nos pidieron que les diésemos nuestra opinión, ya que se trata de un tema complicado", ha explicado Pedregal a este medio.

Tras ver la propuesta, la valoración fue clara y positiva. "Nos gustó mucho. Tanto el tipo como las letras eran más que apropiados porque el tema se trataba con mucho respeto. No había nada que pudiera ofender ni a las personas afectadas ni a sus familiares", asegura el presidente de ELA Andalucía, que destaca la sensibilidad con la que la chirigota aborda la figura de Hawking y la realidad de la enfermedad.

Desde la asociación reconocen que, pese a ello, ha habido quien ha intentado politizar la actuación, llevándola a un terreno ajeno al espíritu del Carnaval. Sin embargo, Pedregal insiste en que lo verdaderamente importante es "la visibilidad que se le da a la enfermedad y la concienciación que se genera en la sociedad". En ese sentido, considera que el impacto mediático de una agrupación en el Falla es una oportunidad única para llegar a un público amplio.

Además, ELA Andalucía ha querido agradecer públicamente otro gesto de la chirigota: la donación de las sillas de ruedas utilizadas en la actuación. "Es un gran gesto que repercute positivamente en los asociados, ya que pueden recibir ayudas de las que no se encarga la Seguridad Social", subraya Pedregal.

La agrupación invitó al presidente de la asociación a asistir al Gran Teatro Falla para ver la actuación en directo, aunque en esta ocasión no pudo acudir. Aun así, deja la puerta abierta: "Si pasan a cuartos, haré un hueco en la agenda e iré a verlos". Una muestra más de que, cuando el Carnaval se hace desde el respeto, también puede convertirse en una poderosa herramienta de concienciación social.