La crónica de la octava preliminar del COAC 2026: Carniceros y muñecas reflejan a la sociedad actual

La crítica social volvió a estar muy presente en la octava sesión de la fase preliminar del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla. Una noche en la que brilló en su inicio el coro ‘La carnicería’.

Con una idea que puede levantar ciertas ampollas al mostrar una plaza de toros de la posguerra, relaciona una carnicería, la de la propia corrida de todos, con la celebración de otra carnicería, como es la del fin de la Guerra Civil.

A partir de esta idea, Miguel Ángel García Argüez el Chapa dio rienda suelta a su libertad creativa con el coro para realizar un fuerte repaso a la situación de España, partiendo de la memoria del pasado para llevarla a la actualidad.

Y dentro de esta crítica social, la otra agrupación destacada fue la comparsa ‘Las muñecas’. Tras recuperar en la pasada edición su puesto en cuartos con ‘La mala’, centró en esta ocasión el repertorio en criticar a los cánones de belleza establecidos por la sociedad y los complejos que puede crear en la mujer.

Por su parte, la chirigota de los Molina regresó al Falla con ‘Los compay’, con un repertorio que bebe más del apartado musical que del humor.

También resaltó el estreno del coro ‘Los caletarios’, aunque cayó en una idea que ya ha sido tratada.