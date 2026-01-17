La crónica de la sexta preliminar del COAC 2026: La calle se apodera del Falla al rescatar el cuarteto clásico

Existe una leyenda en el Carnaval de Cádiz que dice la calle no tiene cabida en el Concurso y que sus formas no funcionan en el teatro. Esta sentencia es equivocada, ya que todo lo que tiene calidad y un gran trabajo a sus espaldas se valora y se aplaude. Una muestra de ello fue el cuarteto ‘Crónica de una muerte más que anunciada’, que sorprendió con un repertorio muy clásico, perfectamente rimado, con una historia clara y con un punto crítico. Es decir, el cuarteto de Cádiz de toda la vida que comenzó a difuminarse cuando el reglamento permitió eliminar las rimas en la parodia. Una mirada al pasado que puede tener mucho recorrido en el presente certamen si los textos acompañan.

Esta fue la agrupación que más sobresalió por ser una rara avis en la sexta función de la fase preliminar, una noche en la que también destacaron las chirigotas ‘La purga: los que no pasan’ y ‘Los antiguos’.

La chirigota del Sofri se presentó en las tablas con la losa de los cajonazos de años anteriores. Ante esto, le ha dado un giro a la concepción de la idea y el repertorio, lo que hizo que le costara arrancar, aunque consiguió levantar su pase con el paso de las coplas.

Por su parte, la chirigota de Iván Romero y Carlos Pérez se intentó aferrar al estilo clásico, teniendo la parte humorística menos brillo.