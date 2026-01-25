La crónica de la 14ª preliminar del COAC 2026: El Falla elige al Yuyu como papa de la Iglesia carnavalera

El Gran Teatro Falla se convirtió este sábado en El Vaticano para encumbrar a José Guerrero Roldán el Yuyu como papa de la chirigota gaditana. Un cónclave papal con ‘Los que van a coger papas’ que hizo que hubiera fumata blanca en la 14ª función de la fase preliminar del certamen de coplas.

Con una idea muy bien aprovechada, la chirigota del Yuyu sorprendió por abandonar, solo momentáneamente, la senda humorística en los pasodobles, sobre todo en el segundo en homenaje a Selu García Cossío, cerrándose con esta letra el ciclo que ambos abrieron en 1989, aunque posteriormente separaran sus caminos. En líneas generales, el repertorio supo preparar el terreno, a la espera de las letras que llegarán en las próximas fases.

También brilló en el arranque de la noche el coro ‘La esencia’, de David Fernández y José Manuel Pedrosa, que tiró del gaditanismo para el desarrollo de la idea, con un montaje mucho más sencillo y clásico que en años anteriores. A esto hay que sumar un tango muy rítmico y con potencia de Kike Remolino.

Por su parte, la comparsa de Bea Aragón y Tamara Beardo inicio su propio camino con ‘Lxs invencibles’, con una agradable actuación, aunque le faltó que el tipo tuviera una mayor presencia.