La crónica de la 13ª preliminar del COAC 2026: Moreno y Gago elevan al cuarteto a la cima más alta
‘¡Que no vengan!’ vuelve a hacer gala de la inteligencia y la ironía para criticar la masificación del Concurso del Falla, en una noche en la que ‘Los amísh del mono’ comienza la defensa del primer premio con una chirigota más musical
Miguel Ángel Moreno volvió a demostrar este viernes que está marcando una época en la modalidad de cuartetos. Ironía, inteligencia, golpes gaditanos y crítica que fueron la seña de identidad de ‘¡Que no vengan!’, la agrupación triunfadora de la 13ª función de la fase preliminar del COAC 2026.
Moreno, con Ángel Gago como escudero, supo hilvanar el tipo de alpinistas en el Everest con el Concurso del Gran Teatro Falla para denunciar la masificación que sufren ambos, aunque el tiro se dirige realmente hacia el certamen de coplas.
Esta noche también estaba señalada en el calendario de la primera fase porque era el momento en el que Alejandro Pérez el Peluca comenzaba la defensa del primer premio de ‘Los calaíta’ con ‘Los amísh del mono, fuimos a por piononos (la decepción)’. El resultado fue muy diferente por la diferencia entre los personajes, pasando de un Eugenio que caló desde el primer momento a unos amish en los que más relució el montaje del repertorio que el contenido.
Del resto de la sesión, también ofreció una buena actuación la comparsa ‘Los pájaros carpinteros’, de Nene Cheza y Antonio Pedro Serrano el Canijo, dando un giro en la concepción del repertorio, aunque acudiendo al metacarnaval.
