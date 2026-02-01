COAC 2026| Antonio Martín, viñero con corazón de Santa María

El laureado Antonio Martín, una de las leyendas de la comparsa y del Carnaval gaditano, ha estado presente en esta tercera función de cuartos de final del COAC 2026 que ha seguido desde el palco de la emisora municipal Onda Cádiz Radio.

Una función donde este viñero de pro, barrio de su vida y al que ha cantado mil veces en sus coplas, ha sido conquistado por el vecino Santa María con la actuación de la chirigota 'Los robins', que ha celebrado a su término con una respetuosa puesta en pie.

El detalle le ha sido devuelto por el autor de la agrupación de el barrio, Roberto Gómez, que ha entregado el broche de lunares en forma de corazón que luce en su tipo al insigne coplero que lo ha aceptado con gusto.

Eso sí, otra agrupación, la comparsa que este autor comparte con José Juan Pastrana, Carolina Mateo y Aroa Gómez, 'Las muñecas', le dio cierta carga al reputado comparsista en el segundo de sus cuplés. Martín, elegante, aplaudió desde el palco la tanda.

A buen seguro, Antonio Martín también disfrutará del resto de agrupaciones de esta noche de 1 de febrero que estará coronada por otra chirigota, esta de su barrio de la Viña, 'Los cadisapiens'.

"¡Que bote Antonio Martín!"

La presencia del relevante carnavalero no ha pasado desapercibida para el público del Gran Teatro Falla que ha clamado su nombre en uno de los intervalos entre agrupación y agrupación.

Así, desde el Gallinero del coliseo gaditano se ha pedido "¡Que bote Antonio Martín!", a lo que el poeta ha accedido en la medida de sus posibilidades agradeciendo, además, el respeto del público contestándoles: "¡Ustedes sois un uno!". El Falla le ha contestado con unos versos de la presentación de 'Caleta'.