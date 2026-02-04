Chico Cornejo, de 'Los desconfiaos': "Los jóvenes chirigoteros vienen frescos y con ideas nuevas"

Toda una institución chirigotera salía contento de las tablas. Tras el pase de cuartos de final de 'Piensas mal y acertarás (Los desconfiaos)', Chico Cornejo transmite ante nuestras preguntas el mismo buen rollo que con su grupo en el escenario. "Lo pasamos muy bieb y esa es la idea, pasárnoslo bien ante todo. Estamos muy contentos", comentaba.

Los chirigoteros -al igual que la chirigota 'Los compay'- dedicaron uno de sus pasodobles a la nueva generación de chirigoteros, con un relevo asegurado. "Estamos viendo que los chavales vienen fuertes, como vienen de frescos, con ideas nuevas y precisamente nosotros estamos aquí precisamente porque también estamos con gente joven, ¿no? ", apuntaba.

Sin embargo en un momento en la letra se habla una posible retirada. "Bueno en algún momento llegará pero de momento estamos aquí, pero habrá que descansar un poquito". Eso sí, por ahora, "hay ganas". "Cuando se acabó con el grupo del Lobe quedábamos algunos que teníamos ganas de seguir y hemos hecho un grupito, con gente joven también como son los Villegas, que viene en la misma onda que nosotros y el resultado de momento no es malo", explicaba, tras un primer premio y dos finales seguidas. "Y yo me apunto a todas las tonterías, a todo lo que venga, proponen y vámonos", decía con arte el chirigotero.

A lo que no se apunta es a aprenderse más cuplés, bromeaba. "Es que ya se lo echamos para atrás no porque sean malo sino para no aprendernos más", apuntaba sobre las coplas que está trayendo Juan Osorio, autor que se ha incoporado este año al grupo. "Fichar a Juan ha sido un gran descubrimiento para nosotros. Estamos encantados".