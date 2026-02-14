La bailaora María Moreno disfruta de la Gran Final del COAC 2026: "Estoy preparando nuevo espectáculo para la Bienal de Sevilla"

María Moreno, una de las grandes figuras del baile flamenco de la actualidad, ha disfrutado de la Gran Final del COAC 2026 en el Gran Teatro Falla de su tierra, un coliseo donde hace unos meses salía triunfal con su Magnificat, el último espectáculo de esta artista gaditana con el que está conquistando plazas "donde antes no habíamos estado".

Así, relata Moreno, próximamente llevará su propuesta "al Festival de Londres, a Nueva York" y acaba de regresar de "una gira por Francia" que ha tenido también preciosos resultados porque "la gente lo está acogiendo con muchísimo cariño". "Además me hace especial ilusión que lo llevamos también al Festival de Jerez", dice justo antes de informar que ya está tramando "otra cosita".

Y es que la bailaora y coreógrafa ya está preparando "nuevo estreno" para el próximo mes de septiembre. "Sí, estoy ahí ya armando un nuevo jaleo que vamos a estrenar en la Bienal de Sevilla, estoy contentísima", asevera.

Pero entre "viajes, trenes y aviones" esta gaditana no deja de lado la fiesta de su tierra y sigue el Carnaval "todo" lo que puede. "Me encanta el Carnaval y he tenido la suerte de venir a unas pocas de finales y es una maravilla porque lo que veo ahí como puedo a través de internet no tiene nada que ver con verlo en directo desde el teatro. Esto es una maravilla", celebra la artista que viene a ver "a todos", "me gustan muchas cosas, y de las que se han quedado fuera de la final, también".