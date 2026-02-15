Adela del Moral se hace eterna con su estrella en la plaza del Teatro Falla de Cádiz

"Yo siempre le dije que iba a pasar la historia. Ella era tan humilde que le daba coraje los homenajes pero seguro que estará orgullosa de este momento. Adela se hace eterna para siempre". Así de emocionado se expresaba esta mañana de domingo soleado de Carnaval Luis Frade, compañero de vida de Adela del Moral, que ya tiene su Estrella más que merecida en el Paseo de la Fama, delante del Gran Teatro Falla de Cádiz.

Cuando se cumplen 40 años de su primer primer premio, con 'La viudida naviera', la autora pionera y referente para todas las mujeres que han venido detrás suya en esta fiesta estrena su estrella en un acto donde no faltaron sus niñas del coro mixto, que le dedicaron una emotiva letra; ni su música, con la interpretación de aquel primer premio por todas ellas. En la placa queda inmortalizadosu estribillo: "¿Esto es un coro o esto qué es? A la una, a las dos y a a tres,...".

Por supuesto, tampoco su familia. Fue Luis Frade junto a sus nietos quienes descubrieron esa inscripción delante del coliseo gaditano con el nombre de la primera Anfitaz de Oro, fallecida en febrero de 2024. Con ellos, el alcalde Bruno García, la concejala de Fiestas Beatriz Gandullo, así como representantes del PSOE, Oscar Torres, y Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz. Porque, como apuntó el alcalde, este es un acto "absolutamente merecido en nombre de todo el Ayuntamiento, de todos los partidos y en nombre de toda la ciudad". "Todo lo que hagamos será poco para reconocer su figura tan importante, no solo en el Carnaval sino en todos los ámbitos", aseguró.

Adela luce ya con nombres como Paco Alba, Fletilla, Enrique Villegas, El Tío de la Tiza', Cañamaque, Antonio Martín, Pedro Romero, José Macías Retes y Eduardo Delgado. "Yo sabía que a ella la iban a comparar con el Tío la Tiza, con Cañamaque y Paco Alba . Y podían decir que es barbaritdad, pero yo estoy muy orgulloso que sea así", decía Frade en este día ta especial para toda la familia Frade del Moral y Juliá Cuadrado. Para él , para su hijo Lito, sus nietos, hermanos y, claro está, para el coro de las niñas y todas las mujeres y amigas que acompañaron a Adela en su trayectoria y vida, a las que se le notaba esa emoción, nostalgia y orgullo en sus rostros.

"Se ha hecho justicia, había este compromiso y ha llegado", añadió la concejala de Fiestas. "También para que sepan las generaciones venideras la importancia de la igualdad aquí dentro -señalando al Falla- y aquí fuera". En breve, y tras varios años sin añadir estrellas, vendrán las de Julio Pardo -este mismo lunes- , Juan Carlos Aragón y Manolo Santander.

Un homenaje de tangos

Tango homenaje a Adela del Moral, por el coro de las niñas en el descubrimiento de su Estrella en el Paseo de la Fama

El estreno de la estrella de Adela del Moral, que abrió las puertas a la participación de las mujeres en la fiesta, tuvo momentos emotivos. Además de las palabras de Frade, su coro de las niñas recordó un cuplé y estribillo del coro de las niñas. Además, tanto el coro de los Estudiantes, 'Las mil maravillas', como el de Luis Rivero, 'ADN', interpretaron los tangos en el que han destacado su figura tan importante, al igual que el pasodoble de 'La camorra', que terminó con un gran abrazo entre Marta Ortiz y Luis Frade. Un tango en recuerdo a su figura cerraba estas coplas especiales y aún sonaría el universal 'Los duros antiguos' como tango oración de todo corista y carnavalero que puso el broche final.

Y no fue todo. Tras el descubrimiento en la plaza Fragela el homenaje se trasladó hasta la calle Sagasta, donde se inauguró una placa en la casa natal de la autora, con más carnaval y recuerdos en el número 46, delante de la iglesia de San Lorenzo.