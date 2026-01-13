Abierto el plazo para participar en la Gran Cabalgata del Carnaval de Cádiz 2026 

Una de las carrozas de la cablagata del Carnaval de Cádiz 2025.

El Ayuntamiento de Cádiz, a través de la Delegación de Fiestas y Carnaval, abre este lunes el plazo de inscripción para participar como tripulante de las carrozas de la Gran Cabalgata del Carnaval de Cádiz 2026, que recorrerá las calles de la ciudad el próximo 15 de febrero.

Todas aquellas personas mayores de 12 años interesadas en participar como tripulantes, deberán inscribirse en la oficina de la Delegación Municipal de Fiestas y Carnaval, situada en Cuesta de las Calesas, 39, 1ª planta – Edificio IFEF-, desde este lunes 12 hasta el lunes 19 de enero, en horario de 08:30 a 14:30 horas. Para realizar la inscripción deberán aportar original y fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

Entre las solicitudes presentadas se realizará un sorteo, que tendrá lugar el jueves 22 de enero a las 17 horas en el Salón de Actos del Edificio del IFEF.

Las inscripciones y normas del sorteo se encuentran en la web del Ayuntamiento de Cádiz ([http://www.cadiz.es) así como en las oficinas de la Delegación Municipal de Fiestas y Carnaval.

El orden de la presentación de inscripciones no afectará al sorteo.