El Sevilla, nuevo componente del cuarteto de Gago

Miguel Ángel Rodríguez ‘El Sevilla’, intérprete de los 'Mojinos escozíos', se convierte en el nuevo componente del cuarteto de Gago, de los más esperados del Concurso.

Así lo ha confirmado a este medio el propio Ángel Gago, director del cuarteto, tras anunciarlo a través de sus redes sociales, explicando que el televisivo artista lo llamó personalmente mostrando sus ganas de formar parte del cuarteto. "Me llamó y me dijo que estaba loco por salir en el cuarteto, pero como un componente más, comprometiéndose a ensayar", señala. "Así que lo hablamos en el grupo y decidimos que sí, tenemos mucha ilusión, era difícil decirle que no al Sevilla, y así lo haremos más famoso", añade con guasa el cuartetero, que junto al José Manuel Figueroa, Francisco José González Chicho, Moreno y Cossi estarán en el concurso de 2022 con 'Los ultraortodoxos de los callejones Cardoso'

Bueno por si no lo habéis visto , me es grato comunicaros que el gran @MiguelelSevilla, el Sevilla, sale el año que viene en el cuarteto no como figurante o algo parecido, como uno más, a partir de ahora es el cuarteto del sevilla ( jajsjsj y una polla ) — 🏳️‍🌈Ángel Gago 🏳️‍🌈 (@gagodecadi) January 28, 2022

De este modo el televisivo rostro, cantante y humorista, con el que ya tenía amistad desde hace unos años, da el salto al mundo del Carnaval, donde ha hecho algún cameo precisamente con este cuarteto el año de A.L.C.A.R.A.J.O, el pasado año 2016. La semana próxima ya tienen previsto iniciar los ensayos.