Preliminares COAC 2023: ¿Quién canta hoy miércoles 1 en el Falla? Duodécima sesión

La fase preliminar empieza a encarar su recta final con una 12ª función en la que el momento más caliente se vivirá con la actuación de la comparsa 'Los esclavos', de Miguel Ángel García Argüez 'El Chapa', Raúl Cabrera y Javi Bohórquez, que fue tercer premio en 2022 con 'Los renacidos'. Este grupo sobresale sobre el resto, aunque también aportarán calidad la comparsa 'El cantón independiente (que vivan las mujeres de Cádiz)' (ex 'La predicadora'), la chirigota de los viejos, la comparsa de Borja Romero y el coro de Sevilla.

Orden de actuación

20:30 h. Coro 'La fiera'. El coro de Sevilla no faltará a su cita con el Concurso tras su ausencia en la edición de 2022 a causa de los problemas ocasionados por la pandemia del coronavirus para montar un repertorio de garantías. En 2020, en su última participación, consiguió el pase a los cuartos de final con 'Los superhombres'. Al frente del repertorio volverá a estar el gaditano Sergio Molina Franco, que lleva trabajando con esta agrupación desde el año 2018, edición en la que participó con 'La centuria', que no superó el primer corte. También se quedó en la fase preliminar el año siguiente con 'Doctor Febrero'.

21:15 h. Comparsa 'La ¡oh! diosa del Carnaval'. Borja Romero regresa a la modalidad de comparsa. En este ha conformado un nuevo grupo para presentar 'La ¡oh! diosa del Carnaval'. El salto a adultos en la modalidad de comparsas como autor lo dio Borja Romero en el año 2017 con 'Las enamoraítas', no superando el primer corte. Sí lo consiguió al año siguiente con 'Las guerrilleras'. Posteriormente, también presentó 'La bella y la bestia' y 'Solo sé que no sé nada', volviendo con esta última a los cuartos de final.

22:00 h. Chirigota 'Ayyy, que te como'. La chirigota de Los Viejos, liderada por Juan Chaves Reina, vuelve al Concurso tras el parón obligatorio a causa de la pandemia del coronavirus. Su última participación data de 2020 con 'Una peli de comboy'. Al frente del repertorio estarán José Manuel Valdés (que ya ha colaborado en varias ocasiones con esta agrupación) y Cesáreo López Díaz. Ambos han compartido la autoría de coros como 'Manos arriba!', 'Siguiendo tus pasos, Cádiz' y 'Los nostálgicos de la transición', entre otros. En la música, también colabora Juan Contreras Pinto, un clásico de las agrupaciones de la cantera, especialmente en los años 80 y 90.

22:45 h. Comparsa 'Los esclavos'. La comparsa 'Los renacidos' supuso el pasado mes de mayo la vuelta al Concurso del Falla del antiguo grupo de Juan Carlos Aragón, dirigido por su inseparable Javi Bohórquez. Tras dos años sin participar (uno por el fallecimiento de su autor y otro a causa de la pandemia), obtuvo el tercer premio en la pasada edición del COAC. En la autoría, se mantienen Miguel Ángel García Argüez el Chapa y Raúl Cabrera. Y tras el resurgimiento como Ave Fénix, en el 2023 llegan al certamen de coplas como 'Los esclavos'. El grupo presenta pocos cambios de cara al próximo. ComparsaAsí, como novedades llegan Antonio Guerrero el Piojo (procedente de la comparsa 'La brigada') y José Carlos García Carlitos (que ya formó parte del grupo de Juan Carlos Aragón como caja en comparsas como 'Araka la kana', 'La banda del Capitán Veneno', 'Las noches de bohemia' o 'La sereníssima', entre otras

23:30 h. Chirigota 'Ahora no me acuerdo del nombre'. La chirigota del Tini es una de las que mantiene la tradición de la modalidad en Algeciras, pero sin dejar de mirar al Concurso del Falla. En sus dos últimas participaciones, con 'Los que no valen ni pa estar escondíos' (2019) y 'Cuéntame qué nos pasó' (2020), superó el primer corte. No son novatos en las lides de obtener el apoyo del jurado del COAC, ya que en 2008 consiguió por primera vez el pase a la segunda fase con 'Peña Los Inmortales', manteniendo el mismo éxito al año siguiente con 'Virgen a los 40'. Su hito más importante lo conquistó con 'De nuevo en el mercado', que alcanzó un segundo accésit en 2012, quedándose muy cerca de entrar en la Gran Final.

24:15 h. Comparsa 'Los cuatro gatos'. La comparsa de Barcelona, liderada por el gaditano Juan Carlos Cruz, afronta en este 2023 su tercera participación en el Concurso. La historia de este grupo arranca en el año 2018 con 'Los primavera', en la que se unieron varios emigrantes tanto gaditanos como andaluces que viven y trabajan en Cataluña, utilizando la pasión del Carnaval como vía de escape para seguir unidos a su tierra de origen. En 2020, su última participación, tuvo el honor de abrir el certamen de coplas con 'El botas'.

01:00 h. Comparsa 'El cantón independiente (que vivan las mujeres de Cádiz)'. La comparsa 'La predicadora' fue uno de los cajonazos del pasado Concurso al no conseguir la clasificación a las semifinales a pesar de haber mostrado las cualidades necesarias para superar el primer corte. Por ello, el principal objetivo en 2023 será quitarse este sinsabor de la boca. Para ello, esta agrupación sumará como coautor de letra a Manuel Cornejo Puente, hijo de Manolo Cornejo, mítico director de la chirigota del Love. A su lado está Manolín Santander, quien se apoyará en Sergio Guillén el Tomate para hacer también la música. La cabeza visible de este grupo será Palmira Santander.