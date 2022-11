El calendario del COAC 2023

Ya está todo preparado para que el próximo 21 de enero se inicie el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de 2023 en la categoría de adultos, dos días después de que lo abran los infantiles, en la que será la edición del regreso de la completa normalidad al certamen de coplas tanto en fechas como en número de participantes.

De hecho, el principal aliciente de este COAC será la multitud de grupos que regresarán a las tablas del Falla tras el parón provocado por la pandemia y no poder participar en la edición de la pasada primavera al no reunirse las condiciones oportunas para el montaje de un repertorio.

En total, se han inscrito 131 agrupaciones, de las 109 concurrirán en la categoría de adultos divididas en 14 coros, 52 comparsas, 39 chirigotas y cuatro cuartetos. Por su parte, 14 grupos participarán en infantiles (dos comparsas, seis chirigotas y seis cuartetos) y ocho lo harán en juveniles (un coro, una comparsa, tres chirigotas y tres cuartetos)

Primera función de preliminares - Sábado 21 de enero

El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de 2023 se abrirá por todo lo alto con la actuación del coro 'La voz', de Luis Rivero. Este será el principal atractivo de una función con varios grupos de nivel medio. La principal incógnita será el cuarteto 'El COAC 'No pasamos ni una'', la otra cabeza de serie de la noche con autoría de Daniel Rosales Gatica, tras conseguir el pasado año el pase a semifinales condicionado por su actuación en el momento de la salvación del Cádiz CF en Vitoria. En el resto de la noche, resalta el regreso al Concurso de Toté con la comparsa 'Los borracheras'. Además, la comparsa de Conil, con repertorio de José Manuel Cardoso y Luis Rossi, siempre aspira a pasar a cuartos, mientras que, solo por su nombre, llama la atención la chirigota 'Cádiz qué bonita eres con tu puta madre (los bipolares)'.

Segunda función de preliminares - Domingo 22 de enero

La segunda sesión del COAC 2023 tiene como principal atractivo a la chirigota del Sheriff, 'Los del veredicto'. Junto a ella, abrirá la noche el coro de Barbate, que ya dejara muy buenas sensaciones en el certamen de la pasada primavera. Dentro del grupo de posibles agrupaciones que aspiran a los cuartos de final se encuentra la chirigota conileña del Sofri, que en 2020 fue 'Las Yeni Walker'. En cuanto a las comparsas, el Morta regresa como componente y representante de la comparsa 'El don Juan de tus detalles'. Cierra la función la comparsa de Chiclana, que tras varios años de ausencia se refuerza con la autoría de Ramón Ruiz Lorenzo y Pacoli.

Tercera función de preliminares - Lunes 23 de enero

La función del lunes 23 de enero significará el regreso de dos agrupaciones que optan a todo en este Concurso del Falla de 2023. Por un lado, el coro de Julio Pardo, que contará de nuevo con su inseparable Antonio Rivas, vuelve al certamen de coplas con 'Los Martínez' tras el parón de la pandemia. Por el otro, la chirigota de Sevilla, segundo premio en 2018 con 'Daddy Cadi', también estará presente con 'La chirigota del Barranco', pero sin la música de José María Barranco. También habrá que estar atentos a la comparsa de los hermanos Pastrana y al retorno al Falla de Servando Sabajanes.

Cuarta función de preliminares - Martes 24 de enero

La noche más esperada de las preliminares del COAC 2023 llegará muy pronto. Los astros se han conjurado para que el martes 24 de enero se reúnan algunos de los grupos más brillantes en una función sin mácula. Todo girará en torno a la comparsa de Antonio Martínez Ares, que defiende con 'La ciudad invisible' el primer premio de 'Los sumisos'. Por su parte, el Bizcocho intentará redimirse con 'Los mi alma' de lo sucedido con 'Gente con chispa'. Además, la chirigota de Fermín y Antoñito retoma su participación con 'To me pasa a mí: los desgraciaítos'. La función se redondea con otros grupos de nivel medio como la comparsa 'La tía de la tiza' (de José María Barranco el Lacio), el coro de Chiclana 'Vive!' o la chirigota 'No he salío antes porque mi madre no me dejaba' (de José Manuel Martínez Sema).

Quinta función de preliminares - Miércoles 25 de enero

La comparsa de Piru y Tomate comenzará la defensa del segundo premio que conquistó con 'Después de Cádiz, ni hablar' en la quinta función de la fase preliminar del COAC 2023. Junto a ella, también estará como cabeza de serie la chirigota de José María Barranco el Lacio, que volverá a pelear por un puesto en la gran final con 'La chirigota del Lazio'. El cartel de esta sesión lo completa la chirigota isleña de Juanma Bocuñano, con un humor directo y sin filtro que destaca por una frescura que se aleja de los corsés del Concurso, sin dejar atrás a la chirigota sevillana 'Todo sobre su Marvel', que parte de la conocida chirigota de Los Niños. Por su parte, la noche la abrirá el coro de Mérida.

Sexta función de preliminares - Jueves 26 de enero

El cartel de la sexta noche del Concurso del Falla no tiene ningún desperdicio tanto por sus cabezas de serie como por el nivel medio del resto de las agrupaciones que actuarán en esta función. Abrirá la función el coro de Nandi Migueles, otro de los que regresa al certamen tras renunciar a participar en 2022. Por su parte, la principal protagonista será la comparsa de Tino Tovar, que presenta muchos cambios con 'Caminito del Falla'. También estará entre las principales figuras la chirigota del Barrio, una de las que ya está metida en la pelea por entrar en la última noche del COAC. El regreso de las comparsas de María Núñez y Cristina Calle, y Guille Lebrero, la comparsa de Alvarado y la chirigota de Luis Rossi y Diego Letrán reforzada con Moisés Camacho y Mario Rodríguez Parra coronan una sesión para disfrutar de principio a fin.

Séptima función de preliminares - Viernes 27 de enero

La primera semana del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de 2023 se cierra con una función que, a priori, genera menor interés que las precedentes, aunque en ella no faltará la calidad. Su punto álgido estará en el comienzo con la actuación del coro 'El día de mañana', que defiende el primer premio de 'Pachamama'. La otra cabeza de serie será la chirigota 'Dios mío, qué tarde!!!', que participó en 2022 con 'La legionaria'. Las comparsas 'El veneno del rincón' y 'Cádiz de mi alma' serán los otros grupos a tener en cuenta.

Octava función de preliminares - Sábado 28 de enero

Las preliminares del Concurso del Falla de 2023 llegan a su ecuador con otra función interesante. Resalta en esta noche la comparsa de Marta Ortiz, que consiguió el cuarto premio con 'We can do... Carnaval'. La defensa de este éxito la realizará con 'Las musas'. El mismo puesto lo obtuvo el coro de Miguel Ángel García Argüez el Chapa, que abrirá la función con 'Al-Andalus'. En el tramo final de la sesión, Juan Fernández regresará al COAC con 'Una excusa divina'. Además, José Molina y el Melli se unen para la chirigota 'Amo escuchá, chirigota callejera'. Otro grupo que también estará en la pelea será la chirigota roteña 'El niño de Isabelita', que fue 'Los del corazón partío' en 2020.

Novena función de preliminares - Domingo 29 de enero

Se cierra el segundo fin de semana del COAC 2023 con una de las funciones, a priori, menos interesantes de la primera fase. El cuarteto Ángel Gago, Miguel Moreno y José Manuel Cossi será su propio competidor para refrendar el primer premio de 'Los ultraortodoxos de los callejones Cardoso'. Lo hará con 'Escuela taller de gladiadores El Pópulo'. Un paso por detrás se encuentra en cuanto a interés la comparsa de Iván Romero, 'Los revoleaos'. Del resto de grupos, habrá que estar pendiente de la incidencia de la maestría de José Luis Bustelo en el coro de Jesús Monje, mientras que la comparsa 'Las del tacatá' ya sabe lo que es superar el primer corte hace unos años con 'Las irrepetibles'.

Décima función de preliminares - Lunes 30 de enero

La décima noche de la fase clasificatoria es otra de las sesiones con aroma de pura preliminar, en la que se nota que solo hay un cabeza de serie, figura que recae esta noche en la chirigota de José Miguel Choza, 'Los padres de ella'. A ella se suma como la agrupación más destacada el regreso al Concurso del Falla de la chirigota de los Molina con 'Con la verdad por delante: los sinceros'. Del resto de la noche, solo resalta mínimamente la chirigota de Écija, con dos presencias en cuartos de final con '¡Ojú, qué bochorno!' y 'Paqui, baja aunque sea en pijama'.

Undécima función de preliminares - Martes 31 de enero

La sesión del martes 31 de enero es otra de las sesiones marcadas en rojo en el calendario del COAC 2023 al ser el día del estreno de la chirigota 'Los viñanos', de Manolín Santander, José Manuel Sánchez Reyes y Carlos Pérez, que obtuvo el primer premio en 2022. No será la única agrupación de calidad, ya que le acompañará la comparsa 'Los peliculeros', de Jonatan Pérez Ginel, uno de los grupos que ha dado un salto importante en los últimos años y peleará por un puesto en la Gran Final. La nueva comparsa de Nono Galán, el coro de San Fernando, la chirigota de Santoña y la nueva comparsa de Las Niñas de Rota completan un buen cartel.

Duodécima función de preliminares - Miércoles 1 de febrero

La fase preliminar empieza a encarar su recta final con una 12ª función en la que el momento más caliente se vivirá con la actuación de la comparsa 'Los esclavos', de Miguel Ángel García Argüez el Chapa, Raúl Cabrera y Javi Bohórquez. Este grupo sobresale sobre el resto, aunque también aportarán calidad la comparsa 'El cantón independiente (que vivan las mujeres de Cádiz') (ex 'La predicadora'), la chirigota de los viejos, la comparsa de Borja Romero y el coro de Sevilla.

Decimotercera función de preliminares - Jueves 2 de febrero

La chirigota de Juanlu el Cascana, con la incorporación de José Luis Bustelo como músico y el Libi como componente, será con 'Aquí falto yo' el grupo más atractivo de la 13ª función de la fase preliminar del Concurso del Falla de 2023. También destaca en el cartel de la noche la comparsa de Nene Cheza y Zampi, que seguirá la línea que tan buen resultado le dio en 2022. Tampoco desentonan la chirigota de Pepe Fierro y la comparsa sevillana de Joseja Puerto, sumándose la nota exótica de la vuelta de la murga uruguaya.

Decimocuarta función de preliminares - Viernes 3 de febrero

La penúltima sesión de la fase preliminar es otra de las noches fuertes del COAC 2023, a la que también ayuda que se celebre en viernes. Así, esta función supondrá el regreso de José Antonio Vera Luque a la chirigota (actual dominador con puño de hierro) tras su experiencia con la comparsa 'Los quinquis'. En esta modalidad, también se estrenará la palaciega de Luis María Rodríguez Rondán y el nuevo grupo de Awito y el Taka. Por su parte, en comparsas resalta 'Los trampucheros', de Germán García Rendón, aunque no se queda atrás 'Los catetos, una comparsa de afuera', de José Manuel Cardoso. La noche la abrirá el coro 'Los negros', de David Fernández y José Manuel Pedrosa.

Decimoquinta función de preliminares - Sábado 4 de febrero

La primera noche de los cuchillos largos del Concurso del Falla de 2023 llegará el sábado 4 de febrero con una sesión con algunas notas de calidad a tener en cuenta. Una de ellas, por ejemplo, será la chirigota de Miguel Llull, revelación en 2022 con 'A vivir que son dos días'. Un clásico como Luis Ripoll vuelve a componer para una comparsa de la capital con 'Los telarañas', modalidad en la que Ronda volverá a estar presente (con varias presencias en cuartos de final) tras la ausencia obligada por la pandemia. El coro 'La reina del sur' (de Procopio, Longobardo y Fran Quintana) y el cuarteto 'Los vigilantes de la Laja' serán las otras agrupaciones a seguir.

Cuartos de final - Del lunes 6 de febrero al sábado 11 de febrero

En este Concurso del Gran Teatro Falla de 2023 se celebrarán un total de seis funciones de cuartos de final del 6 al 11 de febrero. El reglamento establece que podrán pasar un total de 56 agrupaciones, repartidas entre un máximo de 19 chirigotas, 19 comparsas, 12 coros y seis cuartetos (aunque solo se han inscrito cuatro).

Semifinales - Del lunes 13 de febrero al miércoles 15 de febrero

Las semifinales se celebrarán del 13 al 15 de febrero. En esta ocasión, el número máximo de clasificadas será 32, repartidas entre 10 comparsas, 10 chirigotas, siete coros y cinco cuartetos (aunque solo se han inscrito cuatro cuartetos).

Gran Final - Viernes 17 de febrero

El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de 2023 se cerrará el viernes 17 de febrero. Podrán llegar a esta última cita hasta cuatro grupos por modalidad.

Primera semifinal infantil - Jueves 19 de enero

Segunda semifinal infantil - Viernes 20 de enero

Final infantil - Domingo 5 de febrero

La primera final de la cantera, la de infantiles, se celebrará el domingo 5 de febrero, entre las preliminares y los cuartos de final de la categoría de adultos. A ella accederán un máximo de cuatro agrupaciones por modalidad.

Primera semifinal juvenil - Sábado 28 de enero

Segunda semifinal juvenil - Domingo 29 de febrero

Final juvenil - Domingo 12 de febrero

El Concurso de la cantera se cerrará el domingo 12 de febrero con la celebración de la final juvenil. En ella podrán participar un máximo de cuatro grupos por modalidad.